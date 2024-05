Sức hút căn hộ giá một tỷ đồng tại Long An

Dòng sản phẩm căn hộ "vừa túi tiền" cùng chính sách thanh toán linh hoạt tại Long An đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Thị trường bất động sản đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lãi suất vay mua nhà giảm về mức thấp nhất trong 20 năm qua, khung pháp lý dần hoàn thiện, tạo điều kiện để thị trường bước vào chu kỳ phát triển mới, lành mạnh và bền vững.

Bà Phạm Thị Miền - Phó trưởng Ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Xúc tiến đầu tư VARS thông tin, quý 1/2024, thị trường có sự cải thiện về nguồn cung, lượng giao dịch. Cụ thể, quý 1 ghi nhận 6.200 giao dịch, tăng 8% so quý 4/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ tăng 5% so quý 4/2023 và 19% so với cùng kỳ năm 2023.

"Phân khúc bất động sản nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá bình dân sẽ phát huy tốt vai trò trụ cột, dẫn dắt toàn bộ thị trường từ giữa năm 2024", bà Miền nhìn nhận.

Được xem là thị trường vệ tinh thay thế TP HCM trong bối cảnh quỹ đất dần trở nên khan hiếm, Long An ghi nhận nhiều chỉ số tích cực thời gian qua. Theo dữ liệu của Batdongsan, tháng 3/2024, mức độ quan tâm bất động sản Long tăng 83% so với tháng trước đó.

Con số này được thống kê sau thông tin nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Ecopark,... được chấp thuận đầu tư loạt dự án tỷ đô tại Long An. Bên cạnh đó, nhờ vị trí địa lý đặc biệt, tiếp giáp với TP HCM và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, Long An có nhiều dư địa tăng trưởng. Thời gian qua, nhiều công trình giao thông quan trọng kết nối Long An với TP HCM và các tỉnh thành lân cận cũng được xúc tiến triển khai, như: cao tốc TP HCM - Trung Lương, tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4,...

"Người dân tại những dự án bất động sản nhà ở nằm trên các trục đường có thể tiếp cận với các công trình giao thông liên kết vùng này sẽ thuận tiện hơn trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố với mật độ dân số cao như TP HCM, đặc biệt là nhóm người trẻ", tiến sĩ Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Bộ phận đầu tư Savills Việt Nam nhận định.

EHome Southgate là một trong số ít dự án căn hộ đang được mở bán tại khu vực Long An. Ảnh: Nam Long

Trong xu hướng giãn dân về các đô thị vệ tinh, một trong những dự án thu hút cư dân nơi cửa ngõ phía Tây TP HCM là EHome Southgate - dự án được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản).

Tọa lạc trên mặt tiền Đường tỉnh 830, Bến Lức - Long An, EHome Southgate thuận tiện di chuyển đến TP HCM theo cao tốc TP HCM - Trung Lương, quốc lộ 1A. Dự án cũng dễ tiếp cận Sân bay Tân Sơn Nhất theo tuyến quốc lộ 1 - Võ Văn Kiệt - Lý Thường Kiệt hoặc đến Sân bay quốc tế Long Thành theo tuyến Nguyễn Văn Linh - cao tốc TP HCM - Long Thành. Vị trí dự án vừa là đầu mối giao thông của loạt công trình trọng điểm, vừa như chiếc gạch nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ.

Là dự án thành phần thuộc khu đô thị tích hợp Waterpoint, EHome Southgate thụ hưởng môi trường sống theo tiêu chuẩn quốc tế, với không gian sinh thái cùng tổ hợp tiện ích đa dạng. Ngay ngưỡng cửa dự án là hồ bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng gym, yoga, khu thể thao ngoài trời, cửa hàng tiện lợi... đã đi vào hoạt động, đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu thường ngày.

Tiện ích nội khu EHome Southgate đã hoàn thiện. Ảnh: Nam Long

Với vài phút di chuyển, cư dân dự án có thể trải nghiệm loạt tiện ích của đại đô thị 355 ha như tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện 3 ha, đường đạp xe 8 km, đường chạy bộ, các công viên... Hệ thống tuyến xe bus kết nối dự án với TP HCM cũng được Nam Long đưa vào vận hành, dự kiến tăng số tuyến trong thời gian tới, giúp cư dân thuận tiện di chuyển hằng ngày.

Trong kế hoạch phát triển tiện ích đô thị (city facilities) tại các khu đô thị tích hợp mà Nam Long đang đẩy mạnh, năm nay, khu đô thị tích hợp Waterpoint sẽ chào đón nhiều tiện ích đi vào vận hành như: trường Nội trú Song ngữ quốc tế EMASI Plus, cửa hàng thực phẩm San Hà (SanHa Food), phòng khám y khoa... Đây là những mảnh ghép quan trọng hoàn thiện diện mạo khu đô thị, tạo giá trị gia tăng trong tương lai.

Tiện ích sân tập thể thao tại dự án EHome Southgate. Ảnh: Nam Long

Hướng đến tệp khách hàng là người trẻ, các gia đình có mức thu nhập trung bình khoảng 15 triệu đồng một tháng, EHome Southgate được giới thiệu với mức giá chỉ 1 tỉ đồng một căn hộ 51 m2. Song song với mức giá vừa túi tiền, chủ đầu tư cũng hợp tác với các ngân hàng chiến lược như Vietcombank, Vietinbank, BIDV nhằm thiết kế các chính sách thiết thực, đồng hành cùng người mua nhà.

Hoài Phong