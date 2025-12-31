Sức hút bất động sản khu vực phía nam Hà Nội

Mức giá cạnh tranh, lợi thế về không gian xanh cùng tiềm năng mô hình TOD giúp tăng sức hút cho bất động sản Nam Hà Nội.

Xu hướng phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD - Transit Oriented Development) đang ngày càng lan rộng, tạo động lực cho các dự án bất động sản. Trong đó, khu vực phía Nam Thủ đô trở thành điểm sáng nhờ được hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng quy mô lớn.

Một trong những tâm điểm của khu Nam là siêu ga Ngọc Hồi, đồng thời là điểm đầu của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Dự án này được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024, với tổng vốn sơ bộ 1,7 triệu tỷ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2035. Nhiều chuyên gia đánh giá, việc sở hữu vị trí khởi đầu tuyến đường sắt cao tốc là "chìa khóa" mở ra triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ cho bất động sản khu vực này.

Metro Ngọc Hồi tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Cùng với siêu ga Ngọc Hồi, khu vực còn được cộng hưởng bởi ga Thường Tín và hệ thống metro nội đô, hình thành trục kết nối mới giúp di chuyển nhanh vào trung tâm cũng như liên vùng tới các tỉnh vệ tinh. Điều này không chỉ thay đổi thói quen dịch chuyển mà còn tái cấu trúc dòng người, dòng lao động và dòng vốn đầu tư.

Trên thế giới, mô hình TOD đã chứng minh hiệu quả khi trở thành đòn bẩy cho phát triển đô thị bền vững. Singapore là ví dụ điển hình, giá căn hộ trong phạm vi 400 m quanh các nhà ga tuyến Circle Line cao hơn khoảng 15% so với các khu vực khác. Tại Bangkok (Thái Lan), giá bất động sản gần tuyến metro tăng từ 7-21% tùy khoảng cách đến nhà ga và luôn nằm trong nhóm có tỷ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối, theo Savills Việt Nam.

Nắm bắt xu hướng này, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng dịch chuyển về khu vực Nam Hà Nội. Lực cầu lớn khiến thanh khoản tại nhiều dự án gia tăng đáng kể. Điển hình như dự án Him Lam Boulevard mở bán vào cuối năm 2024. Trong năm 2026, khu vực này dự kiến có thêm khu đô thị Him Lam Thượng Phúc Legend, đều là những dự án được hưởng lợi từ trục TOD.

Dự án khu đô thị Him Lam Thượng Phúc Legend. Ảnh: Chủ đầu tư Minh Dũng

Cùng với đó, khu vực phía Nam còn đón thêm các công trình hạ tầng quy mô như đường Vành đai 4, cầu Mễ Sở và dự án Olympic, tạo cú hích mạnh cho sự phát triển toàn khu.

Nguyễn Tuấn nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm hơn 10 năm cho rằng khu Nam đang dần trở thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô, tiềm năng ngang tầm với phía Tây và phía Đông. "Khu Nam Hà Nội có lợi thế về quỹ đất rộng, giá còn thấp, là cơ hội lớn cho những ai đón đầu làn sóng TOD", anh nói.

Một điểm cộng lớn của khu Nam là không gian sống. Theo Maison Office, mật độ dân số tại Hoàng Mai khoảng 13.400 người một km2, Thanh Trì hơn 4.500 người một km2, thấp hơn đáng kể so với các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân.

Khu vực còn sở hữu nhiều khoảng không gian xanh như hồ Linh Đàm, hồ Yên Sở, công viên Yên Sở rộng 323 ha. Bên cạnh đó, nhiều khu đô thị mới tại đây cũng tích hợp các công viên và khu vui chơi nhỏ, tạo môi trường sống trong lành. Giới chuyên gia dự báo bất động sản phía Nam Thủ đô sẽ sớm xác lập mặt bằng giá mới, đồng thời kiến tạo chuẩn sống hiện đại.

Thái Anh