Sức hấp thụ chung cư mới giảm mạnh

Hà NộiGiỏ hàng chung cư mới tại Hà Nội đạt tỷ lệ hấp thụ 55% trong quý I, giảm mạnh so với mức 84% cùng kỳ năm ngoái, theo Savills.

Trong báo cáo mới công bố, hãng dịch vụ bất động sản Savills cho biết quý I, phân khúc chung cư tại Hà Nội có dấu hiệu hạ nhiệt ở trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Tổng nguồn cung sơ cấp có hơn 11.100 căn, riêng giỏ hàng mới có hơn 6.100 căn, chủ yếu đến từ khu vực ngoại thành, giảm 6% theo quý và 23% theo năm. Hãng ghi nhận tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt 43%. Với nguồn cung mới, con số này đạt 55%, giảm mạnh so với mức 84% cùng kỳ năm ngoái.

Giá bán sơ cấp cũng có dấu hiệu hạ nhiệt với mức trung bình 100 triệu đồng mỗi m2, giảm nhẹ theo quý. Giá bán thứ cấp đạt bình quân 82 triệu đồng mỗi m2, giữ mức ổn định so với cuối năm ngoái.

Diễn biến trên cũng được đơn vị nghiên cứu thị trường JLL ghi nhận. Hãng cho biết Thủ đô ghi nhận quỹ căn mới gồm cả chung cư, nhà thấp tầng từ hơn 30 dự án, tập trung khu vực ngoài vành đai 3. Các dự án chủ yếu ở phân khúc đắt tiền, còn hàng trung cấp, bình dần tiếp tục hạn chế khiến nhóm người mua lần đầu khó tiếp cận.

"Một số dự án căn hộ có giá bán cao trên 140 triệu đồng một m2 ở khu vực quy hoạch mới ghi nhận tốc độ bán chậm bởi chủ yếu dành cho người nhiều tiền", hãng cho biết.

Theo thăm dò từ 11/1 của VnExpress với gần 8.500 độc giả, hơn 21% người tham gia cho biết tiếp tục thuê nhà và tích lũy tài chính trong bối cảnh giá nhà và lãi suất đều neo cao. Gần 20% độc giả cho biết hoãn kế hoạch mua nhà đầu năm nay và chờ nhịp giảm của thị trường.

Một dãy chung cư tại phía tây Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Lý giải đà giảm nhiệt của thị trường chung cư, bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, cho biết từ đầu năm nay, lãi suất cho vay mua bất động sản có xu hướng tăng, đạt mức phổ biến 9-11% một năm trong 6-12 tháng đầu. Điều này khiến nhóm khách hàng phụ thuộc vào vốn vay chịu áp lực lớn hơn từ chi phí lãi và rủi ro lãi suất thả nổi cao sau khi hết thời gian ưu đãi, ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng chi trả mua nhà.

Cùng đó, lạm phát cơ bản tăng hơn 3,6% so cùng kỳ năm trước gây áp lực kép lên chủ đầu tư khi họ vừa chịu chi phí xây dựng tăng cao vừa khó bán được hàng do sức mua giảm. "Bối cảnh vĩ mô hiện tại cùng nền giá ở mức cao sẽ khiến nhóm nhà đầu tư lướt sóng dần vắng bóng", bà Trang cho hay.

Tương tự, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao bộ phận Nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, nhìn nhận tâm lý thị trường đang phân hóa và ngày càng thận trọng dưới tác động của các yếu tố vĩ mô cùng áp lực lãi suất vay. Đơn vị này ghi nhận lượng căn hộ bán được trong ba tháng đầu năm tại Hà Nội giảm 12% theo quý và 40% theo năm.

Dự báo về giá bán chung cư thời gian tới, bà Hằng cho biết giỏ hàng mới tiếp tục neo cao do chi phí đầu vào tăng mạnh từ tiền sử dụng đất, vật liệu xây dựng, nhân công, chi phí tài chính... Thị trường nghiêng về phía người mua khi khẩu vị ngày càng khắt khe và thời gian chốt giao dịch nới rộng. "Giỏ hàng mới sẽ ngày càng cạnh tranh gay gắt về giá, chính sách bán hàng, tiện ích, thương hiệu chủ đầu tư để hút khách mua", bà Hằng cho hay.

Savills dự báo 9 tháng cuối năm nay, nguồn cung mới có thể đạt khoảng 16.700 căn, trong đó hạng A và B sẽ tiếp tục áp đảo. Giai đoạn 5 năm tới, JLL cho biết thị trường nhà ở phía Bắc có thể bước vào chu kỳ tăng cung mạnh mẽ với trung bình 23.000 căn hộ ra mắt mỗi năm, chủ yếu đến từ các thị trường vệ tinh như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng.

"Nguồn cung tăng mạnh giúp cơ cấu sản phẩm trên thị trường cân bằng hơn. Tuy nhiên việc mở rộng phân khúc trung cấp và bình dân vẫn là bài toán quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực của đa số người dân", chuyên gia JLL nhận định.

Ngọc Diễm