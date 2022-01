Sức hấp dẫn của mô hình kinh doanh mở tại Cam Ranh

Khánh HòaMô hình giải trí độc đáo tại Shop Villas Đại lộ Fiesta hứa hẹn mang đến làn gió mới cho thị trường bất động sản du lịch.`

Bãi Dài - Cam Ranh là điểm đến lý tưởng của du khách cũng như các nhà đầu tư trong vài năm trở lại đây nhờ hội tụ nhiều tiềm năng sẵn có lẫn lợi thế từ khu vực.

Về hạ tầng giao thông, các tuyến đường dọc bờ biển như đại lộ Nguyễn Tất Thành với 6 làn xe, dài 35 km giúp kết nối Bãi Dài về TP Nha Trang chỉ trong 30 phút, đến sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ cần 5 phút. Vì thế khu du lịch Bãi Dài - Cam Ranh liên tục đón sóng đầu tư với loạt dự án được ra mắt, đặc biệt là những dự án nghỉ dưỡng cao cấp.

Phối cảnh không gian sôi động về đêm tại phố đi bộ Fiesta. Ảnh: Phân khu Shop Villas Đại lộ Fiesta

Trong đó, nhiều chủ đầu tư đã mang đến các mô hình phát triển mới - những điểm đến giải trí xứng tầm với các hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của du khách nội địa cũng như quốc tế. Sự xuất hiện của mô hình giải trí độc đáo tại vị trí tâm điểm Bãi Dài – Cam Ranh đã thu hút sự quan tâm của người dân và giới đầu tư.

Phối cảnh không gian phố đi bộ Fiesta. Ảnh: Phân khu Shop Villas Đại lộ Fiesta

Đáng chú ý trong đó là sự xuất hiện của Đại lộ Fiesta với chuỗi Shop Villas 126 căn cao cấp, xuyên suốt từ đại lộ Nguyễn Tất Thành tới sát mặt biển Bãi Dài, mang tới một vị trí kết nối đặc biệt thuận tiện tới các địa điểm du lịch nổi tiếng xung quanh như đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng, đảo Bình Lập...

Các căn Shop Villas được thiết kế đặc biệt và tối ưu không gian hứa hẹn sẽ mang tới những hoạt động thương mại sầm uất, giải trí sôi động tại khu vực. "Đó cũng chính là điểm nhấn mà mô hình giải trí độc đáo này mang tới cho thị trường bất động sản du lịch trong năm 2022 và những năm tiếp theo", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Hình ảnh các căn shop villa dọc theo đại lộ Fiesta. Ảnh: Phân khu Shop Villas Đại lộ Fiesta

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, 5 yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của Shop Villas Fiesta đó là: Vị trí tâm điểm Bãi Dài, sở hữu tầm nhìn bao trọn mặt biển trong xanh; sản phẩm hiện hữu đã hoàn thiện tới 95% và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng; sản phẩm số lượng hữu hạn; hưởng lợi từ nền kinh tế đêm 24/7 quanh năm; đơn vị vận hành, khai thác chuyên nghiệp.

Toàn cảnh phân khu shop Villas đại lộ Fiesta. Ảnh: Phân khu Shop Villas Đại lộ Fiesta

Chính nhờ việc sở hữu vị trí tâm điểm của "thủ phủ ăn chơi, trung tâm giải trí" tại Bãi Dài và là nơi tiên phong phát triển mô hình kinh doanh giải trí độc đáo tại Cam Ranh, Đại lộ Fiesta sẽ thuận lợi trong việc đón nhận lượng du khách thăm quan không chỉ từ hơn 3.500 căn hộ du lịch thuộc dự án mà còn là khách du lịch của gần 30 khu nghỉ dưỡng lân cận.

Rất thuận tiện để du khách có mặt tại Đại lộ Fiesta ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh và đến với Shop Villas Đại lộ Fiesta. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm ẩm thực địa phương phong phú và khám phá những giá trị văn hóa địa phương hay hòa mình vào chuỗi lễ hội suốt đêm ngày với những chương trình, sự kiện tạo dấu ấn trong khu vực.

Với định hướng trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng đa diện - giải trí cộng đồng - thương mại trải nghiệm và tiên phong trong mô hình giải trí 24/7 độc đáo với lễ hội giải trí 4 mùa sôi động: Music Festival, Open Street Activities, Street Performances, Cinema Under Stars Beyond The Sea... và đặc biệt được phát triển, quản lý bởi đơn vị uy tín, chuyên nghiệp, chuỗi Shop Villas cao cấp Đại lộ Fiesta được kỳ vọng trở thành mảnh ghép đầy sắc màu hấp dẫn, tạo sức bật cho Cam Ranh trong thị trường nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam Á.

Thu Hương