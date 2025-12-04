Rapper Suboi tham gia MV "Never Before", nói về những cột mốc trong 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

Suboi rap về quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ MV "Never Before". Video: YouTube US Embassy Vietnam

Trên nền nhạc EDM, ca sĩ thể hiện lời rap về khát vọng và ý chí vươn lên: "Qua chương mới phải rút kinh nghiệm chuyện cũ. Tay không từ khói trắng nhưng hôm nay ta lên làm chủ. Khép lại quá khứ, Việt Nam bước vô kỷ nguyên đủ đầy". Nhịp beat mạnh mẽ được làm dịu lại ở đoạn giữa bằng tiếng sáo trúc, tạo nên sự đối lập, mang ý nghĩa trở về với truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.

Suboi cho biết MV truyền tải tinh thần, năng lượng của thế hệ trẻ, lấy cảm hứng về chặng đường dân tộc đã đi qua và hướng về tương lai. Ở phần mở đầu, ca sĩ mặc áo dài trắng, tái hiện hình ảnh trong bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của danh họa Tô Ngọc Vân. Phần đồ họa (animation) tái hiện loạt địa danh quen thuộc như Ô Quan Chưởng (Hà Nội), Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) hay Triệu Tổ Miếu (Huế). Ở đoạn tư liệu, MV điểm lại hình ảnh các lãnh đạo cấp cao của hai nước, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Suboi trong MV "Never Before". Ảnh: US Embassy Vietnam

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper cho biết tự hào khi kết nối với giới trẻ thông qua sự sáng tạo. "Sự đóng góp của Suboi giúp câu chuyện về quan hệ đối tác của chúng ta được kể theo cách đương đại, khẳng định vai trò quan trọng của giới trẻ trong việc định hình tương lai chung", ông nói.

Suboi tên thật là Hàng Lâm Trang Anh, sinh năm 1990 ở TP HCM, được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Hip hop" trong nước. Năm 2015, sau khi tham gia một số buổi biểu diễn ở Mỹ, Suboi được tờ The Wall Street Journal khen ngợi, gọi là "Latifah hay Lauryn Hill của Việt Nam". Cùng năm đó, cô được vinh danh trên Vogue Nhật với chuyên đề "Asia Rising".

Năm 2016, cô từng hát rap trước cựu tổng thống Obama khi ông đến Việt Nam. Năm ngoái, cô gặp gỡ CEO Apple Tim Cook, cùng ông nghe nhạc tại Hà Nội. Tạp chí Forbes từng chọn cô vào danh sách 30 ngôi sao dưới 30 tuổi của châu Á năm 2017. Cô là huấn luyện viên, giám khảo Rap Việt.

Việt Nam - Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao từ ngày 11/7/1995. Trong 30 năm qua, hai nước đã phát triển mối quan hệ đối tác vững mạnh nhằm thúc đẩy các mục tiêu chung, mở rộng trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, y tế, giáo dục, an ninh và phát triển kinh tế. Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị là sợi chỉ xuyên suốt và kết nối những lĩnh vực này.

Hà Thu