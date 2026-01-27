Subaru WRX 2026 giảm giá, bản tiêu chuẩn tái xuất

MỹDoanh số giảm mạnh trong 2025 khiến hãng Nhật mạnh tay giảm giá cho WRX 2026 đồng thời đưa trở lại bản tiêu chuẩn.

Subaru công bố bảng giá cho dòng WRX 2026 với một động thái bất ngờ: giảm giá toàn bộ các phiên bản và đưa trở lại bản tiêu chuẩn nhằm lấy lại sức hút cho mẫu sedan này sau doanh số ảm đạm trong 2025.

Cụ thể, doanh số của WRX giảm 41,2%, chỉ còn 10.930 chiếc, đánh dấu năm tồi tệ nhất trong lịch sử của mẫu xe này. Hiện hãng đang giải quyết tình trạng ế ẩm này bằng cách giới thiệu một phiên bản giá rẻ.

Subaru WRX 2025 bán tại Mỹ với sự trở lại của bản tiêu chuẩn. Ảnh: Subaru

Theo đó, phiên bản tiêu chuẩn mới được bán với giá khởi điểm 32.495 USD, thấp hơn khoảng 5.255 USD so với giá khởi điểm của WRX 2025. Bản tiêu chuẩn trang bị đèn pha LED, hệ thống ống xả đôi và bộ vành hợp kim 18 inch với lốp hiệu suất cao dành cho mùa hè.

Không gian nội thất của bản tiêu chuẩn vẫn đủ tiện nghi với vô-lăng bọc da, màn hình giải trí 11,6 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, ghế bọc vải với đường chỉ đỏ tương phản. Tính năng an toàn như Subaru EyeSight với kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và phanh khẩn cấp trước va chạm.

Phiên bản kế tiếp là WRX Premium 2026 bắt đầu từ 33.995 USD, thấp hơn khoảng 3.755 USD so với năm 2025 và bổ sung đèn sương mù LED, cản sau thể thao, gương chiếu hậu có chức năng sấy và ghế trước có sưởi.

WRX 2026 có 7 phiên bản trang bị. Ảnh: Subaru

Bản cao cấp WRX Limited giá 38.995 USD, thấp hơn khoảng 3.685 USD so với năm 2025. Nội thất sang trọng hơn với ghế giả da, chỉnh điện 10 hướng, hệ thống âm thanh Harman Kardon 11 loa và màn hình định vị GPS.

Các phiên bản hiệu năng cao như WRX GT và WRX tS có giá khởi điểm 44.995 USD, thấp hơn 2.710 USD so với mẫu xe năm 2025. Trong đó, bản WRX GT chỉ trang bị hộp số tự động, ghế trước Recaro Performance Design bọc giả da màu đen, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống treo thích ứng. Bản tS trang bị vành xe 19 inch với lốp Bridgestone Potenza S007, hệ thống phanh hiệu suất cao của Brembo, cùng hệ thống giảm xóc điều chỉnh điện tử do STI tinh chỉnh.



Đặc biệt, phiên bản giới hạn WRX Series.Yellow với chỉ 350 chiếc được sản xuất có giá 45.995 USD, nổi bật với sơn vàng Sunrise và la-zăng đen mờ, cùng động cơ Boxer tăng áp 2.4 sản sinh công suất 271 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn.

Chí Nguyên (theo Carscoops)