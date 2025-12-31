Subaru - sức hút từ dàn xe 'made-in Japan'

Tại Vietnam Mobility Show 2025, khu trưng bày của Subaru hút khách với toàn bộ sản phẩm nhập Nhật, đề cao an toàn và cảm giác lái.

Subaru là một cá tính Nhật khác biệt trên thị trường ôtô Việt Nam. Những mẫu xe của hãng không chạy theo thị hiếu số đông, nhập Nhật toàn bộ dù giá cao hơn các đối thủ đồng hạng. Ở Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025 do báo VnExpress tổ chức, nét riêng của Subaru thu hút nhiều nhóm khách hàng khác nhau, những người ưu tiên tính thực dụng và công nghệ an toàn.

WRX và Forester là hai mẫu xe Subaru lọt vào vòng đề cử Ôtô của năm ở từng phân khúc lẫn toàn thị trường. Trong đó, Forester giành giải Ôtô của năm phân khúc gầm cao cỡ C, vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Ford Territory, BYD Sealion 6.

"Rất vinh dự và tự hào khi chúng tôi có được giải thưởng này", bà Lê Thanh Hải, Tổng giám đốc Subaru Việt Nam, cho biết sau lễ trao giải Car Awards 2025 hôm 26/12. "Bởi đây là sự công nhận của giới chuyên môn, những người am hiểu rõ sản phẩm và thị trường".

Chiến thắng của Forester thêm phần ý nghĩa khi lựa chọn của độc giả VnExpress trong phần bình chọn (Forester cao điểm nhất) cũng trùng khớp với đánh giá của hội đồng giám khảo. Trong số nhiều tiêu chí, giới chuyên môn đánh giá cao nhất mẫu xe Subaru ở khía cạnh vận hành.

Subaru hút khách lớn tuổi tại Vietnam Mobility Show Khu trưng bày Subaru tại triển lãm VnMS 2205. Video: Huy Mạnh

Mẫu CUV cỡ C của Subaru ghi điểm ở thiết kế nội, ngoại thất lột xác so với bản tiền nhiệm. Thế mạnh off-road với hệ dẫn động 4 bánh và công nghệ an toàn phong phú (hệ thống EyeSight) vẫn hiện diện trên bản mới.

Ngoài Forester, Subaru còn mang đến mẫu CUV cỡ B+ mới nhất, Crosstrek ở khu trưng bày VnMS 2025. Anh Quang Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đang quan tâm mẫu xe này của Subaru. "Lái thử trên đường thấy thân xe ổn, vô-lăng khá thú vị", anh Linh nói thêm.

Góp mặt trong dàn xe Subaru ở VnMS 2025 còn là WRX và BRZ, hai mẫu sedan thiên hướng thể thao. Ở khu vực lái thử, các khách trẻ dành sự yêu thích, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt để trải nghiệm hai mẫu xe này.

Phạm Trung