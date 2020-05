Subaru sắp giới thiệu bộ phụ kiện cho Forester

Nhà phân phối độc quyền của Subaru tại châu Á lên kế hoạch ra mắt bộ phụ kiện thể thao cho SUV Forester vào ngày 15/5. Theo hãng, đây là bộ phụ kiện GT Edition đầu tiên dành cho Forester tại Việt Nam, hợp tác với công ty cơ khí Giken và nhà thiết kế Masahiko Jack Kobayashi.

Subaru Forester trang bị bộ phụ kiện GT Edition.

Ở ngoại thất, bộ phụ kiện này trên Forester có 5 bộ phận gồm: ốp cản trước và sau, ốp hông xe, cánh gió sau và nắp chụp ống xả. Ngoài ra, bộ phụ kiện cũng bao gồm bộ vành hợp kim 18 inch. Nội thất xe có bộ ghế da hai tông màu, màn hình giải trí 8 inch Panasonic, tích hợp Andriod Auto và Apple CarPlay và hệ thống quan sát quanh xe 360.

"Bộ phụ kiện đặc biệt GT Edition được phát triển dựa trên sự am hiểu sâu sắc của Motor Image về thị hiếu người châu Á yêu thích xe Subaru, chuyên môn cao của ông Kobayashi và kinh nghiệm lâu năm của Giken hứa hẹn sẽ tạo nên sự đột phá cho Subaru tại châu Á và Việt Nam", đại diện Motor Image, nhà phân phối Subaru tại Việt Nam nói.

Forester sở hữu 4 công nghệ cốt lõi của Subaru gồm: hệ dẫn động S-AWD, động cơ Boxer, khung gầm Subaru toàn cầu và công nghệ an toàn EyeSight. Mẫu SUV đang ở thế hệ thứ 5, giành được nhiều giải thưởng an toàn từ Chương trình đánh giá xe mới Nhật Bản (JNCAP). Đầu năm 2020, Forester EyeSight chiến thắng trong giải thưởng Top Safety Pick + của IIHS, Viện An toàn giao thông Mỹ.

Bộ phụ kiện GT Edition trên Forester là thành quả hợp tác giữa Subaru, Giken và Masahiko Jack Kobayashi, nguyên Giám đốc bộ phận Thiết kế cấp cao toàn cầu của Subaru. Ông từng thiết kế ngoại thất cho hơn 12 mẫu xe Subaru, trong đó có WRX STI. Rời hãng xe Nhật, Kobayashi hiện là nhà thiết kế độc lập.

Giken là công ty cơ khí thành lập năm 1964, nắm giữ nhiều bằng sáng chế tại Nhật, Hàn Quốc và Mỹ. Hãng này nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất hệ thống xử lý vật liệu và công nghệ. Giken hiện cung cấp phụ tùng máy bay, linh kiện xe cho Subaru và nhiều hãng Nhật khác.

Subaru Forester với bộ phụ kiện đặc biệt GT Edition sẽ được giới thiệu vào ngày 15/5.

Theo nhà phân phối tại Việt Nam, bộ phụ kiện GT Edition lắp trên Forester 2.0i S và 2.0i S EyeSight dự kiến có giá bán công bố khi ra mắt là 78 triệu đồng nếu được đặt mua cùng xe Forester mới. Với xe Forester đang sử dụng (thế hệ thứ 5), người dùng sẽ mua với giá 109 triệu đồng.

Giá bán này được nhà phân phối áp dụng trong tháng 5/2020.

Quang Anh