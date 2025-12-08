Subaru là thương hiệu ôtô tốt nhất

MỹSubaru đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc, trong khi Toyota là thương hiệu có độ tin cậy cao nhất.

Consumer Reports (CR), tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu, thử nghiệm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, công bố báo cáo đánh giá ôtô thường niên 2026, phân tích toàn diện về chất lượng xe giúp người mua đưa ra lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu và ngân sách của mình.

CR nghiên cứu kỹ lưỡng điểm số thử nghiệm của hơn 200 xe mới, xem xét hiệu suất an toàn và phân tích dữ liệu về độ tin cậy và mức độ hài lòng của chủ sở hữu từ các cuộc khảo sát thành viên. Năm nay CR thu thập dữ liệu về khoảng 380.000 xe, tăng 27% so với 2024 - để tính toán thứ hạng chung của các thương hiệu xe hơi.

Subaru là thương hiệu dẫn đầu trong bảng xếp hạng toàn diện năm thứ hai liên tiếp và là lần thứ ba trong 5 năm. BMW một lần nữa đứng thứ hai với cách biệt chưa đến một điểm, tiếp theo là Porsche, Honda, Toyota, Lexus, Lincoln, Hyundai, Acura và Tesla, hoàn thành top 10.

Subaru Crosstrek - mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Nhật tại Mỹ. Ảnh: Ed Shults of Warren

Bảng xếp hạng dựa trên điểm tổng thể trung bình, kết hợp giữa điểm kiểm tra của CR, độ tin cậy dự đoán và mức độ hài lòng của chủ sở hữu từ dữ liệu khảo sát, và xếp hạng an toàn cho tất cả các mẫu xe được thử nghiệm của mỗi nhà sản xuất ôtô.

Lincoln, thương hiệu nội địa Mỹ được xếp hạng cao nhất, có bước nhảy vọt lớn nhất trong năm nay, tăng 17 bậc để đạt vị trí thứ 7 nhờ điểm số độ tin cậy. Audi tụt hạng nhiều nhất so với 2024, tụt 10 bậc xuống vị trí thứ 16.

Năm trong số 10 thương hiệu hàng đầu là các thương hiệu phổ thông, nghĩa là người mua xe không phải trả giá cao cho một chiếc xe hạng sang để có được một chiếc xe chất lượng cao.

Năm thương hiệu đứng cuối bảng gần như không thay đổi so với năm ngoái: Dodge, GMC, Land Rover, Rivian và Jeep.

Toyota là thương hiệu đáng tin cậy nhất trong khảo sát độ tin cậy hàng năm mới nhất của CR lần đầu tiên kể từ năm 2022, vượt qua Subaru, thương hiệu chiến thắng năm ngoái. Theo các nhà phân tích của CR, độ tin cậy được cải thiện của Camry, Tacoma và Tundra, cùng với màn trình diễn ấn tượng của 4Runner bản thiết kế lại, đã góp phần đưa Toyota trở lại vị trí dẫn đầu. Bảy trong số 10 thương hiệu hàng đầu trong bảng xếp hạng độ tin cậy của CR có trụ sở tại châu Á, cùng Subaru, Lexus, Honda, Nissan, Acura và Kia.

Tin tức không mấy khả quan cho Mazda, khi hãng tụt hạng từ top 10 xuống vị trí thứ 14 trong năm nay. Thương hiệu này tiếp tục gặp vấn đề với cả phiên bản thông thường và PHEV của các mẫu SUV CX-70 và CX-90, với tất cả các mẫu xe đều đạt điểm dưới trung bình hoặc thấp hơn.

Genesis còn tệ hơn, tụt xuống vị trí thứ 21 và không có mẫu xe nào đạt điểm trung bình hoặc cao hơn về độ tin cậy.

Hàng năm, CR hỏi các thành viên về những vấn đề tiềm ẩn mà họ gặp phải với xe của mình trong 12 tháng trước đó. Khảo sát năm nay bao gồm tới 20 vấn đề, bao gồm động cơ, môtơ điện, hộp số, hệ thống điện tử trên xe. CR sử dụng phản hồi từ người tiêu dùng để dự đoán xếp hạng độ tin cậy cho những chiếc xe mới từ mọi mẫu xe phổ thông chính. Năm nay, CR đã thu thập dữ liệu về khoảng 380.000 xe từ các năm sản xuất 2000-2025, cùng với một vài mẫu xe mới ra mắt năm 2026.

Dự đoán độ tin cậy cho các mẫu xe năm 2026 dựa trên độ tin cậy tổng thể của từng mẫu xe trong ba năm qua, với điều kiện mẫu xe đó chưa được thiết kế lại trong khoảng thời gian đó. Nếu không có đủ dữ liệu về một mẫu xe trong bất kỳ năm sản xuất nào, CR sẽ sử dụng điểm số độ tin cậy của thương hiệu để bổ sung cho dự đoán về xe mới.

Kết quả khảo sát độ tin cậy ôtô năm 2026 của CR cho thấy các nhà sản xuất tại Mỹ có kết quả trái chiều. Như thường lệ, Buick xếp hạng cao nhất trong số này, đứng thứ 8 chung cuộc, với chỉ mẫu Enclave có độ tin cậy dưới mức trung bình.

Tesla đứng thứ 9, vị trí cao nhất từ của hãng trong bảng xếp hạng của CR, nhờ hiệu suất độ tin cậy được cải thiện trên toàn bộ dòng sản phẩm. Chỉ mẫu Cybertruck có điểm dưới mức trung bình. Tesla dường như đang giải quyết các vấn đề về chất lượng sản xuất, trong khi độ tin cậy của hệ thống truyền động vẫn là một điểm nổi bật trong số các xe điện.

Ford là thương hiệu xếp hạng thứ 11, thành tích tốt nhất trong 15 năm qua. F-150, F-150 Hybrid và F-150 Lightning đã cải thiện từ dưới mức trung bình lên trung bình về độ tin cậy.

BMW là thương hiệu châu Âu đáng tin cậy nhất năm nay, xếp thứ 5 chung cuộc. Tất cả các mẫu xe của hãng đều có điểm số tin cậy dự đoán ở mức trung bình hoặc cao hơn.

Mercedes là thương hiệu châu Âu có thứ hạng thấp nhất, xếp thứ 19. E-class và GLS đứng cuối bảng xếp hạng về độ tin cậy.

Khi nói đến độ tin cậy của hệ thống truyền động điện, xe hybrid tiếp tục nổi bật. Trung bình, xe hybrid ít gặp sự cố hơn khoảng 15% so với xe động cơ đốt trong (ICE), một lợi ích đáng kể cho số lượng người Mỹ mua xe hybrid ngày càng tăng. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, doanh số xe hybrid đã đạt mức kỷ lục 1,6 triệu chiếc vào 2024.

Trong số khoảng 30 xe hybrid mà CR có đủ dữ liệu, chỉ có Hyundai Sonata Hybrid, Lincoln Nautilus Hybrid và Mazda CX-50 Hybrid có điểm số tin cậy dự đoán dưới mức trung bình.

Khảo sát của CR cho thấy cả xe điện và PHEV tiếp tục gặp khó khăn trong quá trình phát triển. Trung bình, chúng gặp nhiều sự cố hơn khoảng 80% so với xe động cơ đốt trong. Đối với một nửa số thương hiệu trong bảng xếp hạng năm nay, xe kém tin cậy nhất là xe hybrid cắm sạc hoặc xe điện hoàn toàn. Bảy trong số 10 xe kém tin cậy nhất là PHEV hoặc xe điện, với các vấn đề liên quan đến pin, sạc và hệ thống truyền động.

Hơn 10 xe điện có điểm số trung bình hoặc cao hơn về độ tin cậy dự đoán, bao gồm các mẫu xe của Tesla, Ford, Toyota, Lexus, Subaru và Hyundai. Tesla Model Y là xe điện đáng tin cậy nhất. Rivian R1T là mẫu xe kém tin cậy nhất.

Mỹ Anh