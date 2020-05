Subaru - hãng xe của công nghệ an toàn

Ngoài động cơ Boxer và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, Subaru còn nổi tiếng với công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc.

Ra đời năm 1955 với tiền thân là nhà sản xuất máy bay của Nhật, Subaru tạo dựng thương hiệu mang cá tính độc đáo so với các hãng xe phổ thông khác. Những cá tính trên dần tạo nên nét đặc trưng của thương hiệu, dành cho khách hàng yêu cảm giác lái, ưa trải nghiệm và đề cao khả năng bảo vệ an toàn của chiếc xe với gia đình.

Một nghiên cứu năm 2018 của Viện An toàn giao thông Mỹ IIHS chỉ ra rằng, công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight do Subaru phát triển đã giảm tỷ lệ các vụ bồi thường tai nạn liên quan đến người đi bộ tới 35%. Dữ liệu từ cuộc khảo sát về các vụ tai nạn liên quan đến xe Subaru tại Nhật cho thấy, công nghệ EyeSight giúp giảm 61% các vụ tai nạn so với các mẫu xe không được trang bị. Không nhiều thương hiệu ôtô, nhất là các thương hiệu phổ thông có được những con số ấn tượng trên.

Điều gì khiến những mẫu xe của Subaru được đánh giá cao về khả năng an toàn?

Công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight

EyeSight, hay còn được gọi là "mắt thần" giúp hỗ trợ người lái, là một trong bốn công nghệ cốt lõi đặc trưng của hãng.

Đúng như tên gọi, EyeSight bao gồm hàng loạt chức năng "thị giác điện tử". Hãng cho biết, đây là công nghệ duy nhất hiện nay sử dụng 2 camera để nhận diện đối tượng. Các dữ liệu được thu về từ camera 3D gắn sau kính lái hiển thị ba chiều, có màu ở dải chất lượng cao nhằm đảm bảo khả năng nhận dạng vật thể tối ưu nhất. Từ đó, chiếc xe sẽ nhận biết và đưa ra giải pháp nhằm giảm thiểu những nguy cơ va chạm tiềm ẩn, bao gồm cả tác động lên hệ thống chân ga, phanh và hộp số. Ngoài yếu tố an toàn, EyeSight còn hỗ trợ người lái trong việc xử lý những tình huống giao thông.

Theo hãng, công nghệ EyeSight hỗ trợ người lái với 6 ứng dụng chính gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng ACC, Phanh tự động, Kiểm soát bướm ga, Cảnh báo lệch làn đường, Cảnh báo dao động thân xe và Cảnh báo xe phía trước di chuyển. Đây đều là những công nghệ hiện đại trong ngành công nghiệp ôtô, tuy nhiên Subaru đã kết nối các công nghệ này với nhau nhờ hệ thống kiểm soát điện tử thông minh.

Trong đó, hệ thống phanh tự động được coi là "trái tim" của EyeSight. Khi chiếc xe phát hiện nguy cơ va chạm tiềm ẩn, EyeSight sẽ lập tức cảnh báo người lái bằng âm thanh và đèn chớp. Nếu không nhận ra phản ứng từ người lái, xe sẽ tự động phanh để giảm thiểu khả năng va chạm. Thậm chí, trong trường hợp người lái tác động lực phanh không đủ mạnh, EyeSight sẽ bù thêm lực phanh cần thiết.

Để tránh những tình huống tăng tốc ngoài ý muốn, công nghệ này liên tục "quan sát" môi trường phía trước khi xe ở cấp số D. Nếu có chướng ngại vật khi người lái cố tình đạp ga, xe sẽ phát âm thanh cảnh báo trước khi giảm công suất đầu ra động cơ để tránh va chạm.

Hệ khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform

Ra mắt năm 2017 trên mẫu Impreza, nền tảng khung gầm toàn cầu dạng mô-đun mới là thành quả của dự án trị giá hơn 1 tỷ USD của Subaru. Ngày nay, Subaru dần ứng dụng hệ khung gầm này trên các dòng xe, phù hợp với đa dạng hệ truyền động, động cơ xăng, hybrid và xe thuần điện.

Bằng cách kết hợp thép cường độ cao vào hệ khung xe, các mẫu xe mới của Subaru sẽ có độ cứng vững cao hơn giúp tăng khả năng bảo vệ hành khách. Đồng thời, hệ khung gầm mới giúp cải thiện sự thoải mái, thân xe hạn chế rung lắc ở dải tốc độ cao và xe vận hành yên tĩnh hơn.

Nhờ phát triển trên hệ khung gầm này, Subaru Forester mới có độ cứng chịu xoắn cao hơn 40%, độ rung thân xe ít hơn 50% so với hệ khung cũ.

Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD

Symmetrical AWD là một trong những công nghệ tạo nên sự nổi tiếng trong vận hành của xe Subaru. Mỗi hãng xe đều giữ những "bí kíp" riêng khiến hệ dẫn động bốn bánh của họ trở nên độc đáo, ở Subaru, đó là đối xứng (Symmectrical).

S-AWD trên xe Subaru được cấu tạo từ ba bộ phận: động cơ Boxer, hộp số và hệ truyền động. Cả ba bộ phận này đều được bố trí cân bằng và đối xứng qua trục dọc ở giữa thân xe nhằm mang đến sự phân bổ trọng lượng tối ưu.

Trong điều kiện địa hình phức tạp, S-AWD sẽ tự động tính toán ngắt lực kéo ở bánh xe bị trượt và truyền lực đến bánh xe có độ bám tốt hơn. Việc này giúp người lái dễ dàng kiểm soát chiếc xe, tăng khả năng an toàn và vượt địa hình nhanh chóng. Trong điều kiện bình thường, lực kéo được phân bổ hợp lý qua bốn bánh xe, giúp duy trì tối ưu khả năng bám đường.

Nhờ đó, S-AWD trên xe Subaru mang đến phản ứng chính xác trong đa dạng điều kiện địa hình, bao gồm cả dải tốc độ cao và điều kiện đường phức tạp. Ngoài ra, S-AWD còn giúp xe có lực kéo tối ưu, mang đến cảm giác lái và khả năng kiểm soát tốt hơn cho người lái.

Nhờ những công nghệ kể trên, các mẫu xe Subaru thế hệ mới đều nhận được đánh giá cao từ những tổ chức uy tín trên thế giới như: Giải thưởng Grand Prix Award 2019 của JNCAP; 5 sao của Cơ quan An toàn giao thông Mỹ NHTSA; Top Safety Pick của IIHS hay 5 sao của Euro NCAP.

