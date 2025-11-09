Subaru Forester và Crosstrek nhận ưu đãi 308 triệu đồng

Mức ưu đãi tương đương hàng trăm triệu đồng được Subaru Việt Nam áp dụng cho hai mẫu SUV chủ lực Forester và Crosstrek, trong tháng 11.

Motor Image, nhà phân phối chính thức của Subaru tại Việt Nam tung loạt ưu đãi trị giá 308 triệu đồng dành cho Forester, bao gồm: 5 năm bảo dưỡng miễn phí, 5 năm bảo hiểm thân vỏ, hỗ trợ lệ phí trước bạ và đăng ký xe. Xe được bảo hành 5 năm không giới hạn km.

Với Crosstrek, mức hỗ trợ cao nhất 258 triệu đồng, gồm 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm bộ cốp điện tiện ích. Xe cũng được bảo hành 5 năm không giới hạn km. Cả hai gói ưu đãi đều được áp dụng khi mua xe và không quy đổi thành tiền mặt. Theo hãng, đây là mức ưu đãi cao nhất của Subaru tại Việt Nam trong năm nay. Chương trình này diễn ra trước thời điểm Forester thế hệ mới dự kiến ra mắt ngày 12/11.

Forester nhận ưu đãi 308 triệu đồng. Ảnh: Subaru

Forester là dòng xe chủ lực của Subaru tại thị trường Việt Nam nhiều năm qua, cạnh tranh các đối thủ như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Xe lắp động cơ boxer 2.0 nằm ngang đối xứng, điểm đặc trưng của Subaru, giúp hạ thấp thân xe, cải thiện khả năng ổn định khi vận hành. Forester dùng khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAWD là trang bị tiêu chuẩn.

Xe trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight 4.0, gồm các tính năng: phanh tự động khẩn cấp, giữ làn đường chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng. Nội thất bố trí hướng đến không gian cho gia đình.

Crosstrek trong một chuyến trải nghiệm tại Việt Nam. Ảnh: Subaru

Crosstrek ra mắt thị trường Việt Nam năm 2024, sử dụng nền tảng khung gầm Subaru Global Platform cải tiến, chiều dài khoảng 4,4 m, khoảng sáng gầm 220 mm. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAWD là trang bị tiêu chuẩn, có gói an toàn chủ động EyeSight 4.0, bổ sung camera góc rộng giúp mở rộng tầm quan sát và nhận diện vật thể phía trước. Ngoài ra, xe có kiểm soát hành trình, giữ làn đường và phanh khẩn cấp.

Nội thất Subaru Crosstrek. Ảnh: Subaru

Crosstrek có lựa chọn phiên bản hybrid hướng đến nhóm khách ưa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Theo hãng này, cả hai mẫu xe đều đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất "Top Safety Pick" do Viện Bảo hiểm An toàn giao thông Mỹ (IIHS) công bố, đồng thời Subaru thường nằm top 3 hãng xe có độ tin cậy cao nhất, theo khảo sát của JD Power và Consumer Reports.

Quang Anh