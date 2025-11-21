Subaru Forester 2025: xe hay gặp rào cản giá

Subaru Forester 2025 thêm động cơ và trang bị

Tóm tắt đánh giá:

Subaru Forester mang thiết kế mới với đường nét có phần mềm mại và uyển chuyển hơn trước. Trong khi nội thất vẫn giữ được lợi thế bậc nhất phân khúc về độ rộng, thoáng, khoảng để chân và trần xe.

Những thay đổi lớn nhất của mẫu xe Nhật nằm ở động cơ mới 2.5 boxer thay cho loại 2.0 trước đây. Sau khi nhà máy Thái Lan đóng cửa, Forester quay lại nguồn gốc nhập Nhật với cỗ máy mạnh mẽ hơn, nhờ vậy phản ứng chân ga tốt hơn, xe vận hành lanh lẹ hơn, thêm sức kéo trên các loại địa hình xấu.

Điểm cần cải thiện của Forester vẫn nằm ở những chi tiết nhỏ chưa đáng ứng thị hiếu khách hàng châu Á. Ví như giao diện màn hình phong cách cũ hay thiết kế tổng thể dành chủ yếu cho người trung tuổi.

Cuối cùng, mức giá 1,3-1,4 tỷ đồng, tăng 200 triệu so với phiên bản nhập Thái là rào cản để Forester có thể tạo ra cú hích về doanh số. Tuy vậy, nguồn gốc nhập Nhật và động cơ mạnh mẽ hơn lại là một điểm thu hút lớn cho các fan của Subaru, vốn phần lớn là người không quá đặt nặng vấn đề tài chính cho một mẫu xe cỡ C.

Đức Huy