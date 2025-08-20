Suarez muốn giải nghệ cùng Messi

MỹTiền đạo Luis Suarez muốn gia hạn hợp đồng với Inter Miami để được sát cánh cùng Lionel Messi đến khi cả hai cùng giải nghệ ở cấp CLB.

* Inter Miami - Tigres: 7h thứ Năm 21/9, giờ Hà Nội.

Suarez gia nhập Inter Miami từ cuối 2023, và chỉ còn hợp đồng với đội bóng áo hồng phấn đến hết mùa giải MLS 2025. Khi được hỏi về tương lai, cựu tuyển thủ Uruguay không đưa ra cam kết rõ ràng, nhưng ngỏ ý muốn được giải nghệ tại Miami cùng bạn thân Messi.

"Cá nhân tôi muốn được tận hưởng thời gian này cùng CLB và được giải nghệ cùng Leo, vì hai chúng tôi cũng từng bàn về việc này từ nhiều năm nay", tiền đạo 38 tuổi nói ngày 19/8 tại họp báo trước trận tứ kết Leagues Cup giữa Miami với Tigres.

Theo Suarez, anh và Messi sẽ cân nhắc tình hình thực tế để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho bản thân vào thời điểm phù hợp, một khi gia hạn hợp đồng.

Suarez (trái) và Messi rảo bước bên ngoài sân Chase, Florida, Mỹ trước trận Inter Miami - Vancouver Whitecaps ở CONCACAF Champions Cup ngày 30/5/2025. Ảnh: AP

Cả Suarez và Messi, những đồng đội khi còn khoác áo Barca, đã gặt hái được những thành công nhất định tại MLS. Cùng nhau, cả hai đã mang về danh hiệu Supporters' Shield 2024 cho Miami, trong khi Messi đến trước Suarez và có thêm danh hiệu Leagues Cup 2023. Messi hiện vẫn chưa ký gia hạn hợp đồng với CLB của Florida, Mỹ. Nhưng theo nguồn tin từ báo Mỹ The Athletic, mọi dấu hiệu đều cho thấy anh sẽ tiếp tục ở lại.

Suarez từng mắc phải các vấn đề mãn tính ở đầu gối từ thời còn chơi ở châu Âu. Sau khi ghi 20 bàn trong mùa giải MLS đầu tiên, anh không giữ được hiệu suất ấn tượng trong năm 2025. Nhưng bên cạnh 6 bàn ghi được, mùa này, Suarez còn có 10 kiến tạo cho Miami, và thuộc nhóm cầu thủ dẫn đầu lịch sử CLB trong thống kê về kiến tạo.

"Tôi là một số 9 hào phóng", anh nói đùa về việc bỏ lỡ nhiều cơ hội. "Nhưng khi không ghi bàn, tôi vẫn tức giận. Tôi rất khắt khe với bản thân, và tôi biết mình có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho đội. Đôi khi, vì hoàn cảnh hay vì khả năng dứt điểm kém, hoặc những thời khắc không thuận lợi - vốn là điều bình thường trong bóng đá - mà tôi không thể giúp đội bóng được như ý muốn".

Ngoài ra, Suarez thừa nhận mùa 2025 khó khăn hơn với anh về mặt thể lực. Việc MLS nghỉ dài giữa hai mùa, từ tháng 11/2024 đến 2/2025, đã ảnh hưởng đến thể trạng của Suarez vào đầu mùa. Mùa này, Miami thi đấu ở nhiều mặt trận hơn, gồm MLS, CONCACAF Champions Cup (vào bán kết), và FIFA Club World Cup (tứ kết).

Suarez dứt điểm trong trận Miami - Palmeiras ở FIFA Club World Cup 2025 trên sân Chase, Miami, Mỹ ngày 23/6. Ảnh: AP

"Cơ thể cần thời gian để thích nghi lại với những yêu cầu thể chất", Suarez nói. "Những buổi tập cường độ cao là lúc tôi cảm nhận rõ nhất. Sau đó, khi các trận đấu diễn ra, bạn bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Càng đá nhiều trận, bạn càng tìm được nhịp điệu. Đừng lầm tưởng rằng chơi quá nhiều trận sẽ khiến việc phục hồi khó khăn hơn. Tôi chưa bao giờ thực sự gặp vấn đề với điều đó".

Đến nay, Suarez đã sở hữu bộ sưu tập hơn 20 danh hiệu cấp CLB và vô số giải thưởng cá nhân. Nhưng anh vẫn hy vọng đoạt thêm nhiều danh hiệu nữa trong những năm tháng cuối sự nghiệp cùng Miami. "Nếu tiếp cận các trận đấu như cách chúng tôi đã làm ở FIFA Club World Cup, Miami có thể vô địch cả Leagues Cup và MLS Cup. Chúng tôi đặt mục tiêu rất cao", anh nói.

Suarez đồng thời nhấn mạnh anh và nhiều đồng nghiệp sang MLS không phải đễ dưỡng già. "Điều đó không đúng. Mọi người đều thấy chúng tôi vẫn cáu giận, nóng nảy trên sân, vì chúng tôi vẫn luôn khát khao cạnh tranh, luôn muốn thắng dù đang ở giải nào. Chính DNA đó đã đưa chúng tôi đến đỉnh cao sự nghiệp, và chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy đến cuối cùng", anh kết luận.

Hà Phương (theo ESPN)