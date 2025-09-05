Sữa tươi Moozi - sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ Tasmania

Sữa tươi tiệt trùng Moozi từ Tasmania (Australia) được sản xuất theo quy trình chọn lọc nghiêm ngặt, đáp ứng nhu cầu an toàn dinh dưỡng cho trẻ.

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy vừa ra mắt Moozi - sữa tươi nhập khẩu nguyên hộp từ Tasmania, Australia. Sản phẩm được phát triển theo bộ tiêu chí "10 Không" trong chăn nuôi và sản xuất, bao gồm: không hormone tăng trưởng, chất tăng trọng, dư lượng kháng sinh, GMO (thực phẩm biến đổi gen), dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nguồn cỏ, chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo ngọt tổng hợp, hương liệu nhân tạo, và không pha thêm sữa bột.

Sữa tươi Moozi thơm ngon nhờ được phát triển theo bộ tiêu chí "10 Không" trong chăn nuôi và sản xuất. Ảnh: VitaDairy

Theo đại diện VitaDairy, đây là nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm an toàn, minh bạch và ít can thiệp công nghiệp của người tiêu dùng. Nguồn sữa Moozi được vắt từ đàn bò chăn thả tự nhiên trên đảo Tasmania - vùng cực Nam của Australia, nổi tiếng với hệ sinh thái nguyên sơ, phần lớn diện tích được UNESCO công nhận là "Di sản thiên nhiên thế giới". Tasmania cũng là bang duy nhất tại xứ sở chuột túi và là một trong những nơi trên thế giới cấm hoàn toàn thực phẩm biến đổi gen (GMO).

Nhờ khí hậu mát lành, đồng cỏ tự nhiên quanh năm và mô hình chăn thả rộng rãi, đàn bò của nông trại Moozi luôn khỏe mạnh, ít nguy cơ bệnh tật, hầu như không cần dùng thuốc. Đặc biệt, bò không bị ép dùng hormone tăng trưởng hay chất kích thích, nhờ đó sữa không chứa dư lượng kháng sinh.

Quá trình sản xuất Moozi cũng được kiểm soát chặt chẽ, sữa sau khi vắt được tiệt trùng và đóng hộp bằng công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn mà không cần chất bảo quản. Moozi đồng thời không sử dụng chất tạo màu, tạo ngọt tổng hợp hay pha thêm sữa bột.

Đàn bò tại nông trại Moozi ở Tasmania (Australia) được chăn thả tự nhiên trên đồng cỏ. Ảnh: VitaDairy

Đại diện công ty VitaDairy cho biết người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn thực phẩm cho gia đình, nhất là các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ nhỏ. Theo báo cáo mới nhất từ Innova Market Insights (2025), khoảng 30% sản phẩm thực phẩm và đồ uống ra mắt toàn cầu trong năm qua có ít nhất một tuyên bố như: "không chất phụ gia hoặc chất bảo quản", "tự nhiên", "không biến đổi gen" hoặc cam kết đạo đức - môi trường. Trong đó, tuyên bố "không chất phụ gia hoặc chất bảo quản" chiếm tỷ lệ cao nhất (14%).

Tại Việt Nam, điều này cũng được thể hiện rõ qua sự quan tâm ngày càng lớn của phụ huynh đối với các sản phẩm dinh dưỡng an toàn, minh bạch thành phần và hạn chế tối đa can thiệp công nghiệp cho trẻ nhỏ. Đáp ứng nhu cầu này, Moozi được giới thiệu như một lựa chọn phù hợp, mang đến nguồn sữa tươi thuần khiết cho các gia đình Việt.

"Với Moozi, chúng tôi mong muốn mang đến một lựa chọn sữa tươi đáng tin cậy cho gia đình Việt, nơi các yếu tố 'không' là minh chứng cho sự chọn lọc vì sức khỏe và an toàn của trẻ nhỏ", đại diện VitaDairy nhấn mạnh.

Hải My