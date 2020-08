Sữa non Colos Platium 1 giúp trẻ tăng cân và tăng cường miễn dịch

Colos Platium 1 có nguyên liệu sữa non nhập khẩu trực tiếp từ Tập đoàn APS - Bio Group Mỹ, giúp kích thích vị giác và cung cấp nhiều vitamin thiết yếu.

Sữa non hay sữa đầu, là một loại sữa mẹ đặc biệt, có màu vàng nhạt, sánh đặc. Loại sữa này xuất hiện vào cuối thời kỳ mang thai và lưu thông qua tuyến sữa của người mẹ trong vòng 72 giờ đầu sau khi sinh con.

Sữa non có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu. Lượng đạm trong sữa non cao gấp 10 lần trong sữa trưởng thành. Ngoài ra còn có các thành phần quan trọng khác như kháng thể, Vitamin, khoáng chất, Enzyme, Axit amin... Lượng Vitamin tan trong chất béo nhiều hơn, gồm Vitamin A cao gấp 2 lần sữa trưởng thành.

Các kháng thể trong sữa non có khả năng diệt vi khuẩn, virus độc hại và điều hòa miễn dịch giúp cơ thể trẻ sơ sinh chống lại bệnh tật, phát triển và khỏe mạnh. Trong sữa non của mẹ còn có rất nhiều ganglioside, yếu tố quan trọng để phát triển não ở trẻ và tăng cường hệ miễn dịch đường ruột. Nhờ đó sữa non được ví như thực phẩm vàng hay vắc-xin đầu tiên của trẻ.

Sữa Colos Platium 1 cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ.