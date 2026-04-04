Hà NộiNgười phụ nữ 29 tuổi, đến phòng khám yêu cầu sửa mũi lần thứ 5 để giống thần tượng, song bác sĩ từ chối vì khuôn mặt đã khá hài hòa.

Ngày 3/4, TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, tiếp nhận trường hợp đặc biệt này. Sau thăm khám, bác sĩ nhận thấy khuôn mặt của nữ bệnh nhân đã đạt độ cân đối, tự nhiên. Do đó, ông dành thời gian tư vấn, phân tích chuyên môn và quyết định không can thiệp thêm dao kéo. Dù khách hàng tỏ ra khá thất vọng và có ý định tìm đến các phòng khám khác, bác sĩ vẫn chân thành khuyên cô nên trân trọng diện mạo hiện tại.

Ảnh minh họa: Freepik

Chia sẻ về ca khám, bác sĩ Minh cho biết tình trạng nhiều người mong muốn "đúc khuôn" diện mạo theo người nổi tiếng diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, với những trường hợp đã có nét mặt ổn định, ông luôn từ chối phẫu thuật. Việc can thiệp dao kéo nhiều lần là một quá trình vô cùng phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bác sĩ sẽ phải vất vả bóc tách qua các lớp mô xơ hình thành từ những lần mổ trước. Điều này không những khó mang lại nét đẹp như kỳ vọng mà còn dễ gây ra biến chứng ngoài ý muốn. Giới chuyên môn chỉ cân nhắc sửa lại khi khách hàng thực sự gặp sự cố như mũi vẹo, lệch, tụt sụn và phần mô mềm chưa bị co rút quá nhiều.

"Mọi ca phẫu thuật thẩm mỹ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp khắc phục khuyết điểm, mang lại hiệu quả rõ rệt thay vì thực hiện bất chấp theo cảm xúc nhất thời của người bệnh", bác sĩ nói.

Gần đây, sự xuất hiện dày đặc của giới truyền thông, người nổi tiếng trên mạng xã hội tác động mạnh mẽ đến xu hướng thẩm mỹ. Nhiều người liên tục tìm đến các cơ sở y tế với mong muốn thay đổi diện mạo để bắt kịp trào lưu mới. Bác sĩ Minh thấu hiểu tâm lý muốn cập nhật xu hướng làm đẹp, nhưng khuyên mọi người tránh theo đuổi một cách cực đoan. Việc chỉnh sửa nhan sắc cần bám sát đặc điểm nhân trắc học đặc trưng của người Việt Nam và châu Á. Nếu áp dụng máy móc những tiêu chuẩn quá khác biệt, khuôn mặt dễ trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên hoặc thậm chí biến dạng. Quan trọng hơn, khi trào lưu đi qua, hành trình phẫu thuật để khôi phục lại vẻ đẹp nguyên bản sẽ trở nên vô cùng gian nan.

Thùy An