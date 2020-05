Sữa Mộc Châu ưu đãi chào hè

Khách hàng mua 12 hộp sữa tươi hoặc sữa chua uống tiệt trùng Mộc Châu sẽ nhận ngay một hộp cùng loại, kéo dài từ nay đến hết tháng 6.

Chương trình "Mua 12 hộp tặng 1 hộp cùng loại" của Mộc Châu Milk áp dụng tại tất cả hệ thống siêu thị, cửa hàng có bán sữa Mộc Châu trên toàn quốc, nhằm tri ân khách hàng đồng hành suốt thời gian qua. Theo đó, người tiêu dùng khi mua 12 hộp sữa tươi và sữa chua uống tiệt trùng Mộc Châu Milk 180ml hoặc 110ml có dán tem chương trình ưu đãi sẽ nhận ngay một hộp cùng loại.

Sản phẩm sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu.

Sữa Mộc Châu là sản phẩm quen thuộc với mỗi gia đình Việt, được sản xuất từ những trang trại bò sữa nằm ở độ cao trung bình 1.050m so với mực nước biển, trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La). Với lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, nơi đây sở hữu nhiều cánh đồng cỏ xanh tốt, là điều kiện thuận lợi để phát triển đàn bò sữa.

Từ điều kiện thiên nhiên ban tặng, người nông dân ở Mộc Châu hơn 60 năm qua đã gắn bó và phát triển nghề chăn nuôi bò sữa trở thành nghề truyền thống, từng bước đưa Sữa Mộc Châu trở thành thương hiệu sữa tươi in đậm trong tâm trí người Việt.

Xuất phát điểm là một trong những nông trường chăn nuôi bò sữa lớn tiên phong tại miền Bắc, trải qua nhiều năm phát triển, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) đã có nhiều bước chuyển mình đáng chú ý, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại từ châu Âu, hướng đến đưa Mộc Châu trở thành thủ phủ chăn nuôi bò sữa công nghệ cao trong tương lai.

Đàn bò sữa chăn thả trên cánh đồng cỏ Mộc Châu.

Đến nay, thương hiệu Sữa Mộc Châu đã phát triển với nhiều sản phẩm như: sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua uống, sữa chua ăn các loại và các sản phẩm từ sữa khác như bơ, phô mai, váng sữa, bánh sữa,...

Quy trình sản xuất sữa tiêu chuẩn

Khác với các công ty chăn nuôi bò sữa khác, Mộc Châu Milk lựa chọn phát triển chăn nuôi bò sữa theo mô hình hộ từ rất sớm, tới nay đã đạt được những hiệu quả khác biệt. Sản lượng và chất lượng sữa không ngừng được nâng lên qua từng năm. Trung bình mỗi năm, Mộc Châu Milk đưa ra thị trường gần 100.000 tấn sữa tươi, đáp ứng nhu cầu về sữa tươi ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Mộc Châu Milk có đội ngũ kỹ thuật, bác sỹ thú y, các cán bộ khuyến nông giàu kinh nghiệm đồng hành cùng nông dân.

Mộc Châu Milk chủ trương tự chủ trong chuỗi kinh doanh khép kín từ thức ăn, chăn nuôi, chế biến cho tới phân phối. Không chỉ đầu tư xây dựng trang trại, nhập khẩu bò giống, đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi TMR hiện đại ở Việt Nam, Mộc Châu Milk còn bàn giao công nghệ, trang thiết bị, hỗ trợ người nông dân từng bước hiện đại hóa quy trình chăn nuôi.

Sữa tươi nguyên liệu được vắt bằng hệ thống tự động và kiểm tra sơ bộ trên 10 tiêu chí chất lượng trước khi thu mua, sau đó chuyển về 2 nhà máy. Mộc Châu Milk hiện có 15 điểm thu mua sữa, trong phạm vi không quá 2km tính từ các trang trại nhằm đảm bảo độ tươi ngon của sữa. Từ đây, sữa được bảo quản lạnh cho tới khi ra thành phẩm.

Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu sữa tươi được sản xuất trên dây chuyền tự động hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu của Tetra Pak (Thụy Điển), đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm khắt khe nhất như: tiêu chuẩn về hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 22000, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP. Sản phẩm Mộc Châu Milk đảm bảo 100% chất lượng cao, giữ trọn vẹn hàm lượng dinh dưỡng và hương vị thơm ngon của sữa tươi nguyên chất.

(Nguồn: Mộc Châu Milk)