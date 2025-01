Sửa miễn phí hơn nghìn xe máy cho lao động về Tết

TP HCMSau khi chiếc xe máy "24 tuổi" được thợ kiểm tra, thay nhớt miễn phí, ông Nguyễn Phước Lạc, công nhân Công ty giày Thiên Lộc, quận 12, nói Tết này tự tin chạy về quê.

Tranh thủ sáng cuối tuần, ông Lạc, 58 tuổi, chạy xe Dream ra điểm sửa, thay nhớt miễn phí đặt ở Nhà văn hóa lao động quận 12. Đây là một phần của chương trình Tết đoàn viên - 1.500 chuyến đi an toàn do Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty cổ phần AP Saigon Petro phối hợp với Công đoàn, Thành đoàn TP HCM tổ chức trong hai ngày 18-19/1.

Anh Liêu Toàn, một trong 30 thợ sửa xe tham gia chương trình, tiếp nhận "ngựa chiến" của ông Lạc đã cho nổ máy, kiểm tra lại một lượt phanh, lốp, châm dầu phanh, nước mát. Sau đó, anh điền các thông tin tình trạng xe vào phiếu rồi trả lại cho chủ.

Ông Nguyễn Phước Lạc thay nhớt miễn phí từ máy thay nhớt tự động được đặt ở Nhà văn hóa lao động quận 12, sáng 18/1. Ảnh: Lê Tuyết

Muốn được trải nghiệm máy thay nhớt tự động, ông Lạc tự dắt xe đến khu vực tự phục vụ. Sau một vài thao tác chọn loại xe, hút nhớt cũ, bơm nhớt mới, ông hài lòng khi nghe tiếng xe chạy êm. Chiều nay, vợ ông cũng sẽ đưa chiếc xe cũ Wave ra kiểm tra, thay nhớt mới.

Vợ chồng ông Lạc đều là công nhân Công ty giày Thiên Lộc. Năm nay, nhà máy có đơn hàng ổn, lương thưởng tốt nên gia đình sẽ về quê ở huyện Bến Lức, Long An ăn Tết. Do quãng đường chỉ hơn 50 km nên năm nào cả nhà bốn người cũng về bằng xe máy. "Xe cộ ổn thì mình an tâm hơn khi đi lại", ông Lạc nói.

Cách Nhà văn hóa lao động quận 12 khoảng 20 km, nhà máy Datalogic Việt Nam ở Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức) cũng thuê thợ về sửa chữa, bảo trì gần 200 xe máy cho công nhân về Tết.

Trước giờ vào ca, anh Trần Minh Phổ, thâm niên 12 năm làm việc ở công ty, dán tờ ghi chú lên mặt trước chiếc Yamaha Sirius đời 2008 "nhờ kiểm tra phanh, lốp" để thợ dễ xử lý. Trước đó một tuần, văn phòng công ty gửi đường link đăng ký kiểm tra, bảo trì xe tới toàn bộ lao động. Từ ngày 16-25/1, nhà máy sẽ tổ chức sửa xe. Đây là đợt kiểm tra định kỳ thứ 4 trong năm nhưng ban giám đốc yêu cầu thợ đặc biệt chú ý để đảm bảo an toàn khi công nhân về quê.

Anh Phổ (phải) tranh thủ nghỉ giữa giờ ra xem thợ sửa xe của mình trong khuôn viên nhà máy, sáng 16/1. Ảnh: Lê Tuyết

Đọc tờ ghi chú anh Phổ để lại, thợ sửa xe Nguyễn Công Dương bật phần mềm quản lý sửa chữa xe của công ty để theo dõi các thiết bị đã thay mới thời gian qua. Ngoài thuê thợ về sửa miễn phí, các phụ tùng thay thế như lốp, ruột, nhông, sên, dĩa, nhớt, bố thắng, đèn... cũng được công ty tài trợ. "Anh em chuẩn bị về Tết nên đội thợ ưu tiên kiểm tra vỏ ruột, bố thắng, nhông sên", anh nói.

Tranh thủ nghỉ giữa giờ, anh Phổ ra khu vực sửa xe để theo dõi đội thợ chăm sóc "ngựa chiến". Nam công nhân quê Quảng Ngãi trong khi vợ ở Tiền Giang. Anh dự định Tết này sẽ ăn Tết nội. Tuy nhiên, trước kỳ nghỉ, anh sẽ đưa vợ con về ngoại chơi vài hôm. "Cả nhà đi xe máy nên tôi cũng muốn con ngựa chiến này được chăm sóc kỹ lưỡng", anh Phổ nói.

Ông Đặng Văn Chung, Tổng giám đốc Công ty Datalogic Việt Nam, cho biết việc sửa xe cho công nhân được duy trì gần 15 năm qua. Kinh phí mỗi năm dành cho việc thuê thợ, mua phụ tùng khoảng 250 triệu đồng. Mỗi năm 4 lần, công ty đều gửi link đăng ký bảo trì xe đến cho tất cả nhân viên. Phụ tùng của xe cũng được phần mềm quản lý của doanh nghiệp theo dõi. Trường hợp đến kỳ thay thế, ví dụ như lốp sau hai năm phải thay mới nhưng công nhân quên sẽ được bộ phận phụ trách nhắc nhở.

"Số tiền bỏ ra không nhiều nhưng mang đến an toàn cho hơn 400 công nhân thường xuyên đi xe máy, đặc biệt anh chị em tự chạy xe về quê", ông Chung nói.

Anh Liêu Toàn kiểm tra xe cho chị Lê Thị Mão, công nhân nhà máy giày Thiên Lộc, sáng 18/1. Ảnh: Lê Tuyết

Trong khi đó, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Khối Phát triển Kinh doanh và Marketing Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, đơn vị tài trợ cho chương trình Tết đoàn viên - 1.500 chuyến đi an toàn, nói "rất vui khi được góp một phần nhỏ vào hành trình về quê an toàn cho người lao động".

Đây là năm thứ hai doanh nghiệp tham gia với đoàn thể ở TP HCM bảo trì, thay nhớt miễn phí xe máy cho công nhân, lao động, số lượng tăng từ 1.000 chiếc lên 1.500 chiếc. Cùng với quà tặng, tổng kinh phí đơn vị dành cho chương trình khoảng một tỷ đồng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chương trình vào những năm tới. Khi nào đời sống người lao động khá lên, không cần nữa thì chúng tôi mới dừng", ông Cường nói.

Lê Tuyết