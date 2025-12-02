Sữa công thức Alphagen chính thức phân phối tại thị trường Việt

Sữa Alphagen được sản xuất tại Pháp, ứng dụng công nghệ sấy phun một lần nhằm giữ tối đa dưỡng chất tự nhiên, hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa của trẻ.

Sản phẩm mở bán từ tháng 7 và chính thức ra mắt thị trường Việt Nam giữa tháng 11, trong sự kiện "Từ trang trại Pháp đến lon sữa Việt", do Nutribio kết hợp Con Cưng tổ chức tại TP HCM. Thương hiệu Alphagen là dòng sản phẩm sữa công thức cho trẻ nhỏ các lứa tuổi, được phân phối trên toàn hệ thống cửa hàng Con Cưng.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, nguồn sữa nguyên liệu được vắt từ đàn bò sữa tại các trang trại miền Nam nước Pháp. Sau khi thu hoạch, sữa được vận chuyển nhanh về nhà máy Nutribio (một thành viên của Sodiaal - Liên hiệp thương mại sữa tại Pháp). Ngay sau đó, sữa sẽ được thanh trùng và phối trộn dưỡng chất. Trong suốt quá trình sản xuất, sữa chỉ trải qua một lần sấy phun duy nhất để bảo toàn cấu trúc đạm sữa, giúp hạn chế hao hụt dinh dưỡng và giữ hương vị thơm ngon.

Ông Julien Fondin, Giám đốc Kinh doanh quốc tế của Nutribio cho biết, với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và sản xuất sữa công thức cho trẻ em, Nutribio đã trở thành đối tác của nhiều thương hiệu lớn trên thế giới. Nutribio cũng hoàn toàn tin tưởng vào Con Cưng, hệ thống cửa hàng mẹ và bé lớn nhất Việt Nam, "được biết đến rộng rãi với chất lượng sản phẩm và dịch vụ vượt trội".

Ông Julien Fondin cũng chia sẻ thêm về thương hiệu Alphagen: "Từ khâu nghiên cứu công thức, kiểm định nguyên liệu cho đến quá trình sản xuất tại Pháp, mỗi bước đều được triển khai theo tiêu chuẩn khoa học nghiêm ngặt, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe thể hiện tinh thần đồng nhất cũng như cam kết: minh bạch, an toàn và chất lượng".

Đại diện nhà phân phối Con Cưng, đại diện nhà máy sản xuất Nutribio Pháp và Giám đốc Phòng Thương mại Pháp tại Việt Nam CCIFV tại sự kiện "Từ trang trại Pháp đến lon sữa Việt". Ảnh: Kỳ Nguyễn

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ (Bệnh viện Nhi đồng TP HCM) cho rằng tăng cân là yếu tố mà bố mẹ nào cũng mong muốn và cũng là yếu tố dễ thấy nhất khi nuôi con. Để trẻ tăng cân lành mạnh thì tiêu hóa đóng vai trò quan trọng, quyết định sức khỏe hệ miễn dịch, trí não và cân nặng của trẻ.

Bác sĩ lý giải, 70% tế bào miễn dịch của trẻ nằm ở đường ruột. Khi đường ruột khỏe mạnh, hệ vi sinh đạt tỷ lệ khoảng 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn, giúp ức chế vi khuẩn có hại và bảo vệ cơ thể, hạn chế ốm vặt. Hệ tiêu hóa tốt cũng giúp trẻ tiếp nhận, chuyển hóa và hấp thu các dưỡng chất quan trọng từ thức ăn để tăng cân. Bên cạnh đó, ruột và não kết nối trực tiếp với nhau, nên khi trẻ có vấn đề về tiêu hóa thường khó chịu, cáu gắt, tinh thần mệt mỏi. Ngược lại khi hệ tiêu hóa khỏe, trẻ hấp thu tốt các dưỡng chất tốt cho trí não như DHA, ARA, vitamin nhóm B, sắt, kẽm, i-ốt..., từ đó học nhanh, lanh trí, vui vẻ hơn. Bác sĩ cũng cho biết, trẻ sinh thường có hệ miễn dịch tốt hơn trẻ sinh mổ nhờ được hấp thụ lợi khuẩn khi đi qua ngả âm đạo của mẹ.

Từ trái qua phải: MC chương trình, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, vợ chồng Nhà sáng tạo nội dung Gia đình truyền hình chia sẻ trong talkshow ‘Dinh dưỡng cho Gen Alpha & Beta’ tại sự kiện "Từ trang trại Pháp đến lon sữa Việt". Ảnh: Kỳ Nguyễn

Vì thế, khi nghiên cứu công thức sữa cho trẻ, các hãng sữa luôn chú trọng đến yếu tố tiêu hóa của trẻ. Đơn cử Alphagen Premium Formulation Total Care Growing Up Formula Stage 3 (sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên) đã bổ sung hệ chất xơ GOS (galacto-oligosaccharides) và FOS (Fructo-Oligosaccharide), kết hợp lợi khuẩn Bifidobacterium lactis. Những dưỡng chất này hỗ trợ trẻ tăng khả năng hấp thụ, làm mềm phân, giảm táo bón, hỗ trợ hệ miễn dịch. Sản phẩm cũng bổ sung DHA – thành phần dưỡng chất có công dụng hỗ trợ phát triển trí não, giúp bé thông minh, sáng trí; các vi chất canxi, vitamin D3 và K - hỗ trợ phát triển thể chất. Sản phẩm phù hợp cho cả trẻ sinh mổ và trẻ dùng kèm sữa mẹ.

Mở ra cơ hội ở thị trường dinh dưỡng trẻ em

Có mặt tại sự kiện, ông Grégory Robert, Phó tổng lãnh sự Pháp tại TP HCM cho rằng, "Alphagen là minh chứng rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam không chỉ là khái niệm, mà là một thực tế sống động — được xây dựng từng bước, qua mỗi dự án cụ thể". Phó tổng lãnh sự Pháp đánh giá, thị trường Việt Nam, với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, mở ra những cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp Pháp vốn có khả năng nổi bật nhờ chất lượng và tinh thần sáng tạo.

"Alphagen không phải điểm đến cuối cùng mà là một bước tiến quan trọng trong hành trình hợp tác Pháp - Việt. Thương hiệu này mở ra cánh cửa cho nhiều dự án hợp tác mới - không chỉ trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, mà còn ở nhiều ngành khác, nơi chuyên môn và sáng tạo của Pháp có thể góp phần vào sự phát triển của Việt Nam", ông Grégory Robert nói thêm.

Ông Grégory Robert, Phó tổng lãnh sự Pháp tại TP HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Kỳ Nguyễn

Bà Liesbeth Van Den Berkmortel, Giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm tại Con Cưng cho biết Alphagen là một trong những minh chứng cho cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý của chuỗi cửa hàng mẹ và bé này. Trong một khảo sát do đơn vị phân phối thực hiện với các ông bố bà mẹ Việt, hầu hết phụ huynh đều mong muốn nhìn thấy con tăng cân trong quá trình nuôi dưỡng bé.

Bên cạnh đó, các bố mẹ cũng ưu tiên những sản phẩm giúp con tăng cường miễn dịch, tiêu hóa tốt và phát triển trí não. "Để đáp ứng những mục tiêu này, Con Cưng luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn các thương hiệu có chất lượng cao, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng", bà Liesbeth Van Den Berkmortel nói. Bà cũng chia sẻ, Con Cưng dự kiến sẽ chạm mốc 1.000 cửa hàng trên toàn quốc vào tháng 12 năm nay.

Diệp Chi