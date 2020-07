Sứa có nọc độc xâm chiếm bãi biển Mỹ

Nhà chức trách ở nhiều bang tại Mỹ khuyến cáo người đi biển cẩn thận trước sự xuất hiện của sứa bờm sư tử với xúc tu có nọc độc.

[Sứa bờm sư tử xuất hiện ở một bãi biển tại bang Massachusetts tuần trước. Ảnh: CNN.

Một số bãi biển ở vùng đông bắc nước Mỹ đang phải đương đầu với vị khách không mời là sứa bờm sư tử. Loài sứa lớn nhất thế giới có đường kính lên tới 1,2 mét cùng với xúc tu dài hơn 30 m được phát hiện ven biển từ bang Maine tới Maine tới Massachusetts.

Do kích thước lớn, sứa bờm sư tử đặc biệt nguy hiểm với người đi bơi. Những chiếc xúc tu dài của chúng có thể chích nạn nhân khi họ không đề phòng vì con sứa bơi ở xa. Nhà chức trách ở bãi biển đang cảnh báo cư dân và du khách chú ý giữ an toàn. Các bãi biển cắm cờ tím để cảnh báo về sự hiện diện của loài động vật biển nguy hiểm, theo Cơ quan Bảo tồn và Giải trí bang Massachusetts. Cả hai bãi biển nổi tiếng Hingham và Scituate đều có biển cảnh báo người bơi ở những nơi sứa bờm sư tử có thể xuất hiện. Theo Steve Spina, trợ lý ở Thủy cung New England, năm nay số lượng sứa nhiều khác thường.

Sứa bờm sư tử thường bơi ở vùng nước sâu thuộc Bắc Đại Tây Dương vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè. Nhưng năm nay, chúng dạt vào bờ muộn hơn với số lượng lớn hơn trước đây. Sự sinh trưởng của sứa được thúc đẩy bởi nhiệt độ và thay đổi theo mùa của nước biển. Đó có thể là lý do sứa bờm sư tử đang xuất hiện ở những địa điểm mới.

Ở giai đoạn polyp trong vòng đời, có nhiều sứa bờm sư tử ra đời hơn nếu nhiệt độ không ổn định, theo Amy Arnold, nhà thủy sản học ở Thủy cung Georgia Aquarium. Sự xuất hiện của chúng có thể là dấu hiệu mới nhất của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không thể đưa ra lý giải rõ ràng do biến động từ năm này qua năm khác. Spina cho biết số lượng sứa rất khó dự đoán do không có dữ liệu xác thực.

