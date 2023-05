76 trẻ mầm non ngộ độc do sữa chua nhiễm khuẩn

Nghệ AnChi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm xác định nguyên nhân khiến 76 trẻ trường mầm non Thuận Sơn ngộ độc là do vi khuẩn S.aureus trong sữa chua lên men.

Ngày 22/5, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Nghệ An đưa ra kết luận trên, sau 12 ngày xảy ra vụ ngộ độc. Theo đó, kết quả kiểm nghiệm 10 mẫu gồm 6 mẫu sữa chua và thức ăn, 4 mẫu chất nôn của bệnh nhân, do Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia thực hiện, cho thấy món sữa chua nhiễm vi khuẩn S.aureus.

Đây là vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus), thường gây nhiễm trùng nhẹ trên da. Nếu chúng xâm nhập sâu hơn vào máu, khớp, phổi, tim, có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, nguy hiểm cho tính mạng người bệnh.

Sữa chua này do các cô nuôi của nhà trường tự chế biến và cho các cháu uống trực tiếp. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Nghệ An đề nghị Trung tâm y tế huyện, UBND huyện Đô Lương xử lý vi phạm hành chính. Các sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo tăng cường an toàn thực phẩm trong nhà trường có tổ chức bếp ăn bán trú để tránh ngộ độc tương tự.

Ngăn tủ lạnh lưu giữ thức ăn tại bếp trường mầm non Thuận Sơn được niêm phong sau khi xảy ra sự cố. Ảnh: Hải Bình

Chiều 9/5, 267 cháu (3-5 tuổi) trường mầm non Thuận Sơn ăn bữa xế với sữa chua do các cô nuôi của trường tự ủ, số còn lại ăn món khác. Đến sẩm tối, 76 em trong số ăn món sữa chua bị đau bụng, nôn, được đưa tới cơ sở y tế xã và huyện cấp cứu. Đến trưa hôm sau sức khỏe các cháu ổn định, được xuất viện.

Kiểm tra và lấy mẫu tại trường, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Nghệ An nghi ngờ món sữa chua là nguyên nhân gây độc do khâu kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm chưa đúng quy định; chế biến, bảo quản sữa chua tự ủ chưa đảm bảo ở nhiệt độ thường, không bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Hải Bình