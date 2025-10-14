Sửa chỉ số nguy hại môi trường để hưởng lợi

Hà NộiNguyễn Trường Giang khi thực hiện cấp phép quan trắc môi trường lao động đã sửa chỉ số để che giấu sai phạm nhằm mục đích hưởng lợi.

Chiều 14/10, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Trường Giang, điều hành Công ty CP công nghiệp môi trường Việt Nam, Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần hiệu chuẩn Vitech, cùng 2 người khác để điều tra tội Giả mạo trong công tác theo điều 359 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Công ty của Giang được Sở Y tế thành phố Hà Nội cấp phép quan trắc môi trường lao động. Tuy nhiên, Giang đã cùng với chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có chỉ số không đạt để nhận chỉnh sửa về đạt. Các chỉ số này thường có yếu tố nguy hại, độc hại, tổ chức có người lao động làm việc trong điều kiện tiếp xúc với yếu tố nguy cơ độc hại.

Mục đích sửa kết quả để che giấu sai phạm trong lĩnh vực môi trường lao động và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý.

Công an thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về vụ án. Ảnh: Linh Đan

Cụ thể, trong quá trình đo đạc thực tế, Giang chỉ đạo cho nhân viên Công ty môi trường Việt Nam bỏ qua một số khu vực cần quan trắc, không tiến hành đo đạc nhiều chỉ tiêu. Qua đó nhằm cắt bớt thời gian thực hiện, bỏ qua việc đo đạc các chỉ số độc hại và tự điền thêm số liệu khống, chỉ tiêu đo đạc. Việc này dẫn đến làm sai lệch báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động tại các đơn vị.

Ngoài ra, Giang còn hợp tác với Nam để mua các tem, giấy chứng nhận hiệu chuẩn khống để dán vào thiết bị quan trắc. Từ đó dẫn đến kết quả phân tích của thiết bị quan trắc không phản ánh đúng thực trạng ô nhiễm môi trường.

Công an xác định, Nam đã bán hơn 5.000 tem khống và giấy chứng nhận hiệu chuẩn khống cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh. Nam còn câu kết với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực hiệu chuẩn, tạo hội nhóm trên mạng xã hội để lập đường dây bán tem khống, giấy chứng nhận hiệu chuẩn khống trên toàn quốc.

Hoạt động hiệu chuẩn thiết bị quan trắc và quan trắc môi trường lao động là hai nội dung có mối liên hệ chặt chẽ, cùng hướng tới mục tiêu đảm bảo tính chính xác, khách quan và tin cậy của kết quả đo đạc. Từ đó bảo vệ sức khỏe người lao động và tuân thủ quy định pháp luật.

Phạm Dự