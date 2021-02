Sự xáo trộn trong top 10 xe bán chạy thị trường Việt

Tuy tổng dung lượng thị trường 2020 giảm mạnh so với 2019, tổng doanh số của 10 xe bán chạy nhất vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tổng doanh số top 10 xe bán chạy 2020 là 163.373 xe, cao hơn 1.728 xe so với cùng con số này năm 2019 (đạt 161.645 xe). Trong khi doanh số toàn thị trường giảm sâu so với 2019, thì "nước chảy chỗ trũng" khi các xe bán chạy càng bán chạy hơn. Điều này một phần cũng đến từ sự lên ngôi của những mẫu xe mới trong top.

STT 2019 Doanh số 2020 Doanh số 1 Toyota Vios 27.180 Toyota Vios 30.251 2 Mitsubishi Xpander 20.098 Hyundai Accent 20.776 3 Hyundai Accent 19.718 VinFast Fadil 18.016 4 Hyundai i10 18.088 Hyundai i10 17.569 5 Mazda3 13.761 Mitsubishi Xpander 16.844 6 Honda CR-V 13.337 Ford Ranger 13.291 7 Ford Ranger 13.319 Kia Cerato 12.033 8 Toyota Fortuner 12.667 Mazda CX-5 11.803 9 Toyota Innova 12.164 Hyundai Santa Fe 11.425 10 Kia Cerato 11.313 Honda CR-V 11.365

Vios vẫn thể hiện ưu thế so với phần còn lại của thị trường, khi năm ngoái khoảng cách so với xe thứ hai (Xpander) là hơn 7.000 xe thì năm nay đã tăng lên thành 9.5000 xe (so với Accent). Mẫu xe cỡ B nhà Toyota vẫn chưa có đối thủ.

Top 10 năm 2020 cũng chứng kiến sự xuất hiện của Santa Fe ở vị trí thứ 9 và CX-5 quay lại, đứng vị trí thứ 8. Đặc biệt cái tên mới VinFast Fadil. Đồng nghĩa với đó, ba cái tên khác bị bật khỏi top 10 là Mazda3, Fortuner và Innova.

Sự xáo trộn này cũng cho thấy tình hình cạnh tranh ở mỗi phân khúc, ví như Fadil chiếm top xe cỡ A của Hyundai i10 hay Santa Fe tiếm ngôi Fortuner trong phân khúc SUV/CUV cỡ D. Những phân khúc vẫn duy trì ổn định là sedan hạng B, bán tải và MPV dưới một tỷ, nơi những Vios, Ranger và Xpander làm vua.

Mẫu Vios tại đại lý. Ảnh: Toyota Mỹ Đình

Ở phân khúc A, Fadil với lợi thế về máy 1.4, hộp số CVT đi cùng nhiều công nghệ an toàn đã vượt i10 về số bán. Tất nhiên i10 vẫn là một thế lực khi duy trì vị trí thứ 4 trong top 10, nhưng doanh số 2020 giảm khoảng 500 xe so với năm trước.

Ở phân khúc C, Mazda3 mất vị trí vào tay Cerato, cùng do Trường Hải phân phối. Mazda3 trong 2020 tiếp cận khách bằng phiên bản mới nâng cấp cả thiết kế và công nghệ nhưng giá bán cao khiến doanh số thụt lùi.

Với việc Mazda3 rơi khỏi top, chiếc xe cùng nhà nhưng gầm cao đã lọt top 10 là CX-5 cũng đón được lượng khách cao hơn, nhờ giữ nguyên giá bán đi cùng nhiều ưu đãi. CX-5 cũng vượt qua CR-V để lấy lại vị trí bán chạy nhất phân khúc CUV cỡ C, đã để mẫu xe của Honda chiếm vào 2019.

Với SUV/CUV cỡ D, giá bán đi cùng sự tiện dụng của những chiếc crossover đô thị như Santa Fe đã làm Fortuner mất đi ưu thế và rơi khỏi bảng xếp hạng. Ngoài Forturner, một mẫu xe khác của Toyota là Innova cũng ngày càng mấy ưu thế ở phân khúc MPV dưới một tỷ đồng, rơi khỏi top 10.

Đoàn Dũng