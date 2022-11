Sự xa hoa ở Monaco trong mắt nữ du khách

Rachel Dube, người Mỹ, sốc khi taxi đón là Mercedes Benz, còn sân bay đỗ đầy trực thăng tư nhân.

Rachel Dube đến Monaco ba ngày để trải nghiệm cuộc sống ở quốc gia luôn nằm trong top giàu nhất thế giới, hồi cuối hè. Dưới đây là những điều Rachel ấn tượng nhất.

Rachel bay từ New Jersey, Mỹ tới Nice, Pháp rồi di chuyển đến Monaco vì nước này không có sân bay thương mại riêng. Ngay khi hạ cánh, cô đã thấy trực thăng đỗ kín đường băng. Ngoài những chiếc máy bay của tư nhân, phần còn lại này thuộc các công ty du lịch. Họ đỗ ở đây để khách thuê, bay tới Monaco, thời gian di chuyển khoảng 7 phút. Rachel từ bỏ phương án bay trực thăng vì đắt đỏ, giá lên đến hàng nghìn USD. Nhưng đây cũng là ấn tượng đầu tiên của cô về sự xa hoa mà Monaco mang lại.

Rachel Dube nhìn thấy sân bay có rất nhiều máy bay tư nhân. Ảnh: Dube

Quãng đường từ Nice đến Monaco là 19 km, vì vậy cô đặt taxi và chọn mục "taxi tiêu chuẩn" với giá 100 USD. Rachel bất ngờ vì taxi bình dân ở đây, người ta lái Mercedes Benz.

Khi đến thành phố Monte Carlo, nữ du khách Mỹ tiếp tục bị choáng ngợp bởi sự giàu có. Những ngôi nhà sang trọng, hoành tráng gợi cho cô nhớ đến những thị trấn giàu có ở châu Âu mà Rachel từng có dịp ghé thăm. Khi ôtô đi qua các tòa nhà với ngoại thất sang trọng, tầm nhìn đẹp và trang trí kiểu cổ điển, cô nhớ đến Paris. Rachel cũng nhớ đến thông tin cô đọc được trên mạng về giá đất. Trung bình mỗi mét vuông tại Monaco giá là 55.000 USD. "Hầu hết các tòa nhà tôi đi qua đều toát lên cảm giác giàu có".

Thành phố Monte Carlo chỉ có 13 khách sạn, nhiều hạng thuộc nhiều công ty quản lý. Một trong những khách sạn khiến Rachel để ý là Hotel Metropole. Vào mùa cao điểm, các phòng cao cấp có giá lên đến 41.000 USD.

Sẽ thật thiếu sót nếu đến Monaco mà bỏ qua Casino de Monte Carlo, sòng bạc nổi tiếng và lớn hàng đầu thế giới. Nó từng xuất hiện trong các bộ phim về James Bond như No Time to Die, GoldenEye, Never Say Never Again. Phí vào cửa gần 10 USD, nhưng chỉ khách VIP mới được vào các phòng đánh bài riêng.

Taxi bình dân đưa đón Rachel ở Monaco là Mercedes. Ảnh: Insider

Trước sòng bài và xung quanh thành phố la liệt những chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền như Lamborghini, Bugattis và Ferrari. "Có lẽ, dấu hiệu cho sự giàu có rõ ràng nhất ở Monaco thể hiện qua những chiếc siêu xe này", cô nói. Không chỉ Rachel, rất nhiều khách du lịch ở nơi khác đến cũng bị thu hút bởi chúng và đều giơ máy ảnh lên chụp.

Điều thu hút tiếp theo với Rachel là bến du thuyền với câu lạc bộ Du thuyền Monaco. Bến đỗ đầy các siêu du thuyền với đủ hình dáng, kích cỡ. Thời điểm diễn ra giải đua xe Monaco Grand Prix, giá cho 5 ngày đỗ tàu ở bến chính ít nhất là 100.000 USD. Tỷ phú Shahid Khan hay Steve Wynn từng đậu du thuyền ở bến này.

Khi khám phá Monaco, nữ du khách cũng nhận ra phần lớn các cửa hàng đều là hàng thiết kế sang trọng. Chỉ riêng trung tâm mua sắm Le Metropole Shopping Centre đã có tới 80 cửa hàng sang trọng, gồm các thương hiệu cao cấp thế giới. Tất cả cửa hàng đều nhộn nhịp khách mua. Nhiều nơi khách còn xếp hàng dài đợi ngoài cửa chờ đến lượt. "Điều này như một lời nhắc nhở người dân Monaco và cả du khách của họ giàu đến nhường nào".

Khu đỗ du thuyền với rất nhiều siêu du thuyền với đủ hình dáng, kích cỡ. Ảnh: Dube

Đồ ăn ở đây ngon, nhưng đắt. Một đĩa risotto (cơm Italy nấu với nước dùng nhiều kem) được phủ một lớp vàng lá dát mỏng có giá 50 euro. Một lát bò bít tết Wagyu hay trứng chiên nhồi trứng cá muối có giá 56 euro. "Tôi thấy hầu như không có nhà hàng bình dân. Bữa ăn rẻ nhất của tôi là 75 euro", cô nói.

Rachel từng đến những nơi đắt đỏ khác như New York, Paris hay London nhưng không nơi nào khiến cô thấy sự sang trọng toát lên ở mọi nơi, mọi ngóc ngách rõ ràng như Monaco. Sau khi trở về Mỹ, Rachel vẫn mơ về Monaco. Cô không nghĩ mình có thể chuyển đến đây sinh sống như những người giàu có, nhưng cô chắc chắn sẽ quay lại đây một lần nữa để "thoát khỏi cuộc sống tất bật thường ngày và tận hưởng sự xa hoa".

Anh Minh (Theo Insider)