Sư tử núi mò vào nhà dân, tấn công bé gái ở California

MỹBé gái 11 tuổi bị sư tử núi tấn công khi đang chơi trong sân vườn của gia đình ở bang California và phải nhập viện điều trị vết thương.

Peter Tira, phát ngôn viên Sở Cá và Động vật hoang dã California, ngày 11/8 cho biết bé gái đang chơi gần chuồng gà trong vườn nhà ở thành phố Malibu vào tối 10/8 thì bị sư tử núi tấn công từ phía sau. Con vật cắn vào cánh tay, chân và phần lưng dưới của bé.

Mẹ cô bé nghe tiếng la hét của con mình và cùng một người con khác chạy tới. "Con sư tử chuyển sang đuổi theo người mẹ và đứa trẻ đó", Tira cho hay.

Chỉ khi một thành viên khác trong gia đình sử dụng súng điện tạo ra tiếng "tạch tạch", con sư tử núi mới hoảng sợ bỏ chạy. Bé gái bị thương nhẹ và được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Một con sư tử núi tại dãy núi Verdugos, bang California, Mỹ hồi năm 2016. Ảnh: Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ

Các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã sau đó tìm thấy một con sư tử núi trong khu vực và quyết định an tử nó. Họ sẽ xét nghiệm ADN để xác định liệu đây có phải con vật đã tấn công bé gái hay không.

Sở Cá và Động vật hoang dã California ghi nhận 27 vụ sư tử núi tấn công người kể từ năm 1986, phần lớn không gây tử vong. Trường hợp gây tử vong gần nhất xảy ra vào tháng 3/2024, khi một con sư tử núi tấn công khiến nam thanh niên 21 tuổi ở Bắc California thiệt mạng.

Tháng 9 năm ngoái, sư tử núi tấn công bé trai 5 tuổi đang chơi gần bàn dã ngoại của gia đình tại công viên Malibu Creek, bang California. Cậu bé bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Huyền Lê (Theo ABC News, Los Angeles Times)