Sư tử lạc vào vũ trụ sọc đen trắng, bạn tìm ra chưa?

Giữa khung cảnh tưởng vô hại ấy, một kẻ săn mồi đang âm thầm trà trộn, bình thản như thể mình cũng chỉ là… một con ngựa vằn bình thường.

Thoạt nhìn bức ảnh này, ai cũng tự tin khẳng định: "Toàn ngựa vằn, có gì đâu mà đố!". Nhưng càng nhìn lâu, bạn càng bắt đầu thấy... có gì đó sai sai. Những sọc đen trắng chen chúc vào nhau tạo thành một "ma trận thị giác" đúng nghĩa, khiến não bộ phải hoạt động hết công suất.

Đây chính là màn ngụy trang đỉnh cao của thiên nhiên, nơi sư tử không cần gầm, chỉ cần đứng yên là đủ khiến bạn bối rối. Chỉ cần lơ đãng vài giây, mắt bạn sẽ tự động bỏ qua kẻ nguy hiểm nhất trong khung hình. Câu đố này không cần nhanh, chỉ cần tinh và thật tập trung. Hãy quan sát kỹ ánh mắt, hình dáng và những chi tiết "không sọc" quen thuộc. Nào, thử thách bắt đầu: bạn đã tìm ra con sư tử đang ẩn mình giữa đàn ngựa vằn chưa?

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)