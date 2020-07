Sư tử giết con non trước mắt hươu cao cổ mẹ

KenyaHươu cao cổ mẹ phát hiện sư tử cái phục kích quá muộn và phải trả giá đắt bằng sinh mạng của con nó.

Sư tử đến gần nhưng hươu cao cổ mẹ không hề biết. Ảnh: Jam.

Cuộc chiến sinh tử giữa mẹ con hươu cao cổ và sư tử cái diễn ra trong khu bảo tồn quốc gia Masai Mara ở Kenya. Con sư tử phục kích giữa lớp cỏ cao cho tới khi đạt khoảng cách đủ gần để lao tới vồ mồi. Nó bám lên cổ hươu non, dùng răng cắn gãy cổ mồi săn và tha đi trước sự bất lực của hươu mẹ. Con mèo lớn nhanh chóng ăn thịt hươu cao cổ non để duy trì nguồn sữa cho đàn con của chính nó đang ẩn náu gần đó.

Hươu mẹ cố gắng bảo vệ con nhưng không thành công. Ảnh: Jam.

Nhiếp ảnh gia Ramachandiran Govindaraj chia sẻ, ông có nhiều cảm xúc lẫn lộn sau khi chứng kiến màn săn mồi. Theo Govindaraj, không lâu trước khi bị sư tử tấn công, hươu cao cổ mẹ và con non một ngày tuổi phải đương đầu với một con linh cẩu đói mồi bám theo chúng suốt 30 phút. Hươu mẹ dẫn con vào sâu trong đồng cỏ nhưng không may rơi vào tầm ngắm của sư tử cái.

Hươu mẹ trơ mắt nhìn sư tử bắt con. Ảnh: Jam.

"Cổ của hươu cho phép chúng trông chừng động vật ăn thịt, nhưng những con non chưa có khả năng này. Đáng tiếc là hươu mẹ không trông thấy con mèo lớn. Hươu cao cổ non có tỷ lệ tử vong lên tới 50% trong 6 tháng đầu đời. Sau khi chúng trưởng thành, chỉ những con sư tử dũng cảm nhất mới dám săn. Vì vậy, sư tử cái quyết định chọn con non", Govindaraj giải thích. Các cán bộ quản lý khu bảo tồn tiết lộ con sư tử cái khoảng 5 - 7 tuổi.

Trong đàn, sư tử cái (Panthera leo) thường phụ trách săn mồi còn sư tử đực có trách nhiệm bảo vệ cả đàn trước mối nguy hiểm hoặc tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. Mỗi bầy sẽ có từ hai đến ba con đực trưởng thành sống chung với những con cái. Chúng thường là anh em, hoặc mới kết nạp vào bầy, tạo thành liên minh để bảo vệ con cái. Sư tử là loài động vật ăn thịt đầu bảng, chuyên ăn thịt động vật có vú như linh dương, ngựa vằn, lợn rừng,... nhưng sẽ ăn xác thối khi có cơ hội.

An Khang (Theo Jam)