Nam PhiĐàn sư tử cái để mắt tới đám linh cẩu non ngủ trưa gần hang ở vườn quốc gia Kruger nhưng để sổng con mồi trong tích tắc.

Sư tử cái phục kích linh cẩu say ngủ Sư tử bắt hụt linh cẩu. Video: Latest Sightings

Kyra De Lange chứng kiến cuộc phục kích của những con sư tử đối với bầy linh cẩu non khi lái xe qua đập nước Biyamiti trong vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Theo Lange, ban đầu, đàn sư tử gồm 6 con cái trưởng thành nằm nghỉ dưới một cái cây. Một đàn voi đi ngang qua và xua đuổi chúng. Sự can thiệp của đàn voi buộc sư tử cái phải di chuyển về phía con đập.

Hai con sư tử cái phát hiện linh cẩu non nằm gần hang. Chúng nhìn chằm chằm mục tiêu và sẵn sàng săn mồi. Chúng tách ra và một con trong số đó tiến về phía bụi rậm. Con sư tử cái còn lại phóng hết tốc lực về phía linh cẩu đang ngủ say. Tuy nhiên, con linh cẩu non nghe thấy tiếng những thành viên trong đàn chạy tán loạn và bật dậy chạy theo chúng nên thoát chết trong gang tấc. Cuối cùng, nó trở về hang an toàn.

"Hãy chắc chắn mọi cửa sổ đóng kín, đặc biệt khi bạn chỉ cách loài săn mồi đầu bảng như sư tử 2 m. Hãy đảm bảo bạn không can thiệp vào diễn biến tự nhiên của màn săn mồi", Lange nhấn mạnh.

Trong đàn, sư tử cái thường phụ trách săn mồi còn sư tử đực có trách nhiệm bảo vệ cả đàn trước mối nguy hiểm hoặc tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. Khác với các loài cùng họ, sư tử đi săn theo đàn. Đây là loài động vật ăn thịt đầu bảng. Con mồi chủ yếu của chúng là những động vật có vú khác, đặc biệt là động vật móng guốc có kích thước từ trung bình đến lớn, bao gồm ngựa vằn đồng bằng, linh dương đầu bò xanh, trâu rừng châu Phi, linh dương Gemsbok, hươu cao cổ, hà mã, và thậm chí voi bụi rậm châu Phi chưa trưởng thành.

An Khang (Theo Latest Sightings)