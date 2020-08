Nam PhiBáo mẹ quyết định hy sinh xác linh dương để đảm bảo an toàn cho đàn con non nớt trên đồng cỏ châu Phi.

Sư tử cái cướp xác linh dương từ vuốt 5 con báo săn Bầy báo săn trơ mắt nhìn sư tử cướp mồi. Video: Latest Sightings.

Du khách Danie Bester chứng kiến cuộc chiến giành mồi giữa sư tử cái và bầy báo săn trong vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Trước đó, báo mẹ giết linh dương ngay trước mũi xe của Bester. Nó săn mồi cùng với 4 báo con sắp trưởng thành.

Tuy nhiên, khi khi đang chụp ảnh, Bester nhận thấy báo mẹ thay đổi hành vi do phát hiện mối nguy hiểm. Một con sư tử cái tiếp cận bầy báo săn do bị thu hút bởi xác linh dương. Tình hình trở nên căng thẳng khi sư tử tới càng gần. Những con báo non bỏ chạy trong khi mẹ chúng nán lại lâu hơn. Cuối cùng, nó quyết định trốn sau những thân cây đổ và theo dõi sư tử từ xa. Con sư tử cái cướp mồi nhanh như chớp và bỏ đi theo hướng cũ.

Báo săn có tên khoa học Acinonyx jubatus - một loài báo thuộc họ Mèo lớn được biết đến là loài động vật có vú nhanh nhất thế giới trên đất liền. Với hình dáng cơ thể khí động học kết hợp chân dài và cột sống linh hoạt, chúng có thể chạy nước rút với vận tốc lên tới 112 km mỗi giờ. Báo trưởng thành có chiều cao trung bình 77 cm tính đến vai, chiều dài 112 - 142 cm và nặng 34 - 64 kg.

Thức ăn chủ yếu của báo cheetah là các loài động vật nhỏ đến trung bình như linh dương, thỏ, lợn rừng và chim. Thời điểm săn mồi của báo cheetah là rạng đông và chạng vạng tối. Chúng dành nhiều thời gian để rình rập trước khi đuổi bắt con mồi. Chúng thường giấu xác con mồi sau khi đi săn để tránh sự chú ý của kền kền và linh cẩu.

An Khang (Theo Latest Sightings)