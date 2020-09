Sư tử biển đực bắt cóc con non để trút giận

ArgentinaDo không thể tranh giành bạn tình với con đực lớn hơn, sư tử biển ngoạm một con non gần đó và quăng cật lực.

Sư tử biển non bị tách khỏi mẹ đột ngột. Ảnh: SWNS.

Nhiếp ảnh gia Pablo Cersosimo ở bán đảo Valdes, vùng Patagonia, Argentina, chụp lại khoảnh khắc sư tử biển sắp trưởng thành trút giận lên một con non trong mùa giao phối. Theo Cersosimo, cảnh tượng này không hiếm gặp đối với sư tử biển Nam Mỹ.

Trong ảnh, một con sư tử đực to lớn bắt cóc con non vài ngày tuổi. Hành vi này khá phổ biến ở sư tử biển đực sắp trưởng thành do chúng bực bội vì không thể cạnh tranh con cái với tình địch nhiều tuổi hơn. Con sư tử biển non may mắn sống sót sau khi hứng đòn từ đồng loại.

Kẻ bắt cóc hất văng sư tử biển non. Ảnh: SWNS.

"Sư tử biển non cần phải sống sót giữa loài của chúng. Chúng phải đối mặt với những tình huống khó khăn ngay từ khi mới chào đời. Là một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã, tôi rất khâm phục và tôn trọng chúng", Cersosimo chia sẻ.

Sư tử biển Nam Mỹ có tuổi thọ khoảng 20 năm với kích thước đa dạng, theo MarineBio.org. Con đực có thể dài 2,6 mét và nặng 300 kg trong khi con cái thường dài 1,8 mét và nặng bằng một nửa. Sư tử biển đực có bộ lông sáng màu hơn so với con cái. Chúng nằm trong danh mục nguy cấp do bị săn bắt nhiều vào thế kỷ 19 và 20, theo Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế.

An Khang (Theo Fox News)