Sự 'trưởng thành' của nền tảng Cloud nội địa

Trong nhiều năm, các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam thường chọn dịch vụ điện toán đám mây quốc tế, bởi hạ tầng mạnh và hệ sinh thái phong phú. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, bối cảnh thị trường đang thay đổi nhanh chóng khi yêu cầu tuân thủ dữ liệu trong nước, nhu cầu vận hành linh hoạt theo thời gian thực và tối ưu chi phí dài hạn đang trở thành ưu tiên. Đây là yếu tố giúp dịch vụ Cloud nội địa Việt Nam đã có sự trưởng thành, đủ năng lực phục vụ các hệ thống lớn và phức tạp.
Theo nghiên cứu của Frost & Sullivan năm 2023, thị trường dịch vụ Cloud tại châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng 20-30%, Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Những năm gần đây, dịch vụ Cloud trong nước cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, khi Trung tâm Dữ liệu và Điện toán đám mây Việt Nam dự báo thị trường này sẽ đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2030 nhờ động lực từ các công cụ trí tuệ nhân tạo.
Ông Lê Minh Nghĩa, Phó tổng Giám đốc Công nghệ Tiki cho biết, hiện nay, Tiki đang vận hành song song nhiều nền tảng Cloud, cả trong nước và quốc tế, nhằm tận dụng thế mạnh riêng của từng nền tảng.
"Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy các nền tảng Cloud nội địa đã có sự trưởng thành rất lớn so với trước đây. Tám năm trước, chúng tôi gần như không tìm được nền tảng Cloud nội địa nào đáp ứng yêu cầu. Nhưng chỉ trong một năm gần đây, sau khi trực tiếp sử dụng và vận hành trên FPT Cloud, tôi thấy sự tiến bộ vượt bậc", ông Nghĩa nói, thêm rằng nền tảng này đã đáp ứng được yêu cầu về hiệu năng ở quy mô rất lớn, cho phép vận hành hệ thống hiệu quả.
"Các công nghệ như Kubernetes và Terraform trên nền tảng Cloud nội địa hiện đủ khả năng triển khai tự động hàng nghìn hệ thống với số lượng nhân sự vận hành tối thiểu. Đây từng được xem là ưu điểm vượt trội của các hyperscaler quốc tế", Phó tổng Giám đốc Công nghệ Tiki nhận định.
Khi so sánh các doanh nghiệp thương mại điện tử quốc tế như Shopee hay TikTok, đại diện Tiki cho rằng họ có mức đầu tư công nghệ thấp hơn, nhưng không đồng nghĩa trải nghiệm người dùng thua kém. "Trải nghiệm mua sắm trên app và website hiện nay không có sự khác biệt đáng kể", đại diện Tiki nói.
Nhờ nền tảng Cloud đủ mạnh và linh hoạt, trong năm qua Tiki đã triển khai loạt cải tiến mang lại giá trị cho khách hàng, như chương trình khách hàng thân thiết, giúp người dùng mua thêm khoảng 20% số lượng đơn hàng. Nền tảng thương mại điện tử này cũng mở rộng gấp đôi dịch vụ hoàn tất đơn hàng để xử lý các đơn đa kênh, cải thiện rõ rệt mối quan hệ với các kênh bán mới.
Kết quả trên phần nào cho thấy Cloud nội địa đã giúp doanh nghiệp vận hành ổn định, tạo dư địa để đổi mới liên tục, trong bối cảnh ngân sách công nghệ có giới hạn. Các chuyên gia cho rằng, khi hạ tầng ổn định và có chi phí dự báo được, doanh nghiệp có thể tập trung cải tiến sản phẩm, trải nghiệm và tối ưu mô hình kinh doanh.
Ngoài hạ tầng Cloud, Tiki và FPT định hướng hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực dữ liệu lớn và AI. Trong đó, hệ thống data warehouse của Tiki lưu trữ tới 1.000 TB dữ liệu giao dịch thương mại điện tử và logistics, đòi hỏi năng lực lưu trữ, xử lý và khai thác dữ liệu ở quy mô rất lớn. Trên nền tảng Cloud, hai bên kỳ vọng phát triển các ứng dụng AI nhằm nâng trải nghiệm khách hàng, tự động hóa quy trình, tối ưu vận hành, đồng thời tăng cường an toàn bảo mật thông tin.
Tiki là một trong những nền tảng bán lẻ số hàng đầu tại Việt Nam, có bề dày lịch sử trong ngành thương mại điện tử, sở hữu hệ sinh thái dịch vụ đa tầng, bao gồm sàn thương mại điện tử và logistics. Hệ thống của nền tảng này thường xuyên xử lý khối lượng giao dịch lớn với tần suất cao, dữ liệu rời rạc và biến động mạnh theo từng chiến dịch bán hàng.
Đặc biệt, mô hình giao hàng siêu tốc 2 giờ (TikiNow) đặt áp lực lớn lên hạ tầng công nghệ, từ xử lý đơn hàng, quản lý kho bãi, đến điều phối vận chuyển theo thời gian thực. Đại diện doanh nghiệp cho biết, trước đây để tìm nhà cung cấp Cloud nội địa có thể đáp ứng gần như bất khả thi. Vì vậy, quá trình POC và triển khai trên FPT Cloud được Tiki tiếp cận với sự thận trọng cao.
"Ở góc độ vận hành, quy mô hệ thống công nghệ của Tiki thuộc nhóm "nặng đô" tại Việt Nam với khoảng 250 TB dữ liệu. Trên nền tảng FPT Cloud, hệ thống có khả năng mở rộng tài nguyên bất cứ khi nào cần, tự động mở rộng theo lưu lượng truy cập trong ngày cao điểm, đảm bảo tỷ lệ xử lý đúng hạn đạt 98%", đại diện Tiki cho biết, thêm rằng sau giai đoạn thử nghiệm, FPT Cloud có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của doanh nghiệp.
Cụ thể, nền tảng của FPT Cloud đáp ứng yêu cầu về hiệu năng khi scale up, đặc biệt ở CPU và Disk. Nền tảng Kubernetes cho phép mở rộng linh hoạt, vận hành hàng ngàn workloads cùng lúc. Hệ thống DevOps được triển khai đồng bộ, cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình triển khai và vận hành. Con người cũng là yếu tố then chốt, khi đội ngũ kỹ sư FPT Cloud làm việc trực tiếp cùng đội ngũ Tiki trong suốt quá trình chuyển đổi, rút ngắn đáng kể thời gian triển khai, đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru với số lượng nhân sự tối thiểu.
Theo FPT, sau 4 tháng hoàn tất xây dựng toàn bộ hạ tầng, hệ thống vận hành e-commerce và logistics của Tiki trên nền tảng này ghi nhận response time API cải thiện 20 - 30%, vận hành ổn định qua các chiến dịch lớn (Mega sale), với lượng đơn hàng tăng gần 20 lần, hiệu quả tổng thể tăng 25%. Đội ngũ vận hành của Tiki đánh giá, tỷ lệ xử lý đơn hàng đúng SLA đạt tới 99% và tỷ lệ chính xác tồn kho đạt 99,9%, góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng.
"Thực tế triển khai cho thấy Cloud nội địa giúp doanh nghiệp cân bằng tốt hơn giữa chi phí và năng lực tính toán. Đây là một trong những điểm khiến Tiki bất ngờ khi trực tiếp vận hành trên nền tảng cloud nội địa", đại diện FPT nói.
Hợp tác giữa Tiki và FPT cho thấy, dịch vụ Cloud nội địa đã trở thành lựa chọn có cơ sở kỹ thuật, tiêu chuẩn khắt khe và mang lại hiệu quả kinh tế. Khi Cloud nội địa đủ mạnh, ổn định và linh hoạt để vận hành hệ thống lớn, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong chiến lược công nghệ dài hạn.
Tại FPT, tập đoàn này cho rằng, Cloud không chỉ là dịch vụ kinh doanh, mà là nền tảng để phát triển các công nghệ chiến lược, hướng đến xây dựng hạ tầng dữ liệu quy mô lớn, phát triển hạ tầng AI và làm chủ công nghệ lõi, nhằm nâng trải nghiệm khách hàng, tự động hóa vận hành và tăng cường an toàn thông tin. Thị trường Cloud nội địa Việt Nam cũng mở ra hướng đi mới cho các doanh nghiệp, có thể đáp ứng các hệ thống phức tạp nhất.
Theo FPT, việc hợp tác Tiki cho thấy doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể dùng Cloud Việt, đáp ứng tiêu chuẩn và tính cạnh tranh bằng hiệu quả vận hành.
