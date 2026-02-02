Sự 'trưởng thành' của nền tảng Cloud nội địa

Trong nhiều năm, các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam thường chọn dịch vụ điện toán đám mây quốc tế, bởi hạ tầng mạnh và hệ sinh thái phong phú. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, bối cảnh thị trường đang thay đổi nhanh chóng khi yêu cầu tuân thủ dữ liệu trong nước, nhu cầu vận hành linh hoạt theo thời gian thực và tối ưu chi phí dài hạn đang trở thành ưu tiên. Đây là yếu tố giúp dịch vụ Cloud nội địa Việt Nam đã có sự trưởng thành, đủ năng lực phục vụ các hệ thống lớn và phức tạp.

Theo nghiên cứu của Frost & Sullivan năm 2023, thị trường dịch vụ Cloud tại châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng 20-30%, Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Những năm gần đây, dịch vụ Cloud trong nước cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, khi Trung tâm Dữ liệu và Điện toán đám mây Việt Nam dự báo thị trường này sẽ đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2030 nhờ động lực từ các công cụ trí tuệ nhân tạo.

Ông Lê Minh Nghĩa, Phó tổng Giám đốc Công nghệ Tiki cho biết, hiện nay, Tiki đang vận hành song song nhiều nền tảng Cloud, cả trong nước và quốc tế, nhằm tận dụng thế mạnh riêng của từng nền tảng.



"Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy các nền tảng Cloud nội địa đã có sự trưởng thành rất lớn so với trước đây. Tám năm trước, chúng tôi gần như không tìm được nền tảng Cloud nội địa nào đáp ứng yêu cầu. Nhưng chỉ trong một năm gần đây, sau khi trực tiếp sử dụng và vận hành trên FPT Cloud, tôi thấy sự tiến bộ vượt bậc", ông Nghĩa nói, thêm rằng nền tảng này đã đáp ứng được yêu cầu về hiệu năng ở quy mô rất lớn, cho phép vận hành hệ thống hiệu quả.

"Các công nghệ như Kubernetes và Terraform trên nền tảng Cloud nội địa hiện đủ khả năng triển khai tự động hàng nghìn hệ thống với số lượng nhân sự vận hành tối thiểu. Đây từng được xem là ưu điểm vượt trội của các hyperscaler quốc tế", Phó tổng Giám đốc Công nghệ Tiki nhận định.

Khi so sánh các doanh nghiệp thương mại điện tử quốc tế như Shopee hay TikTok, đại diện Tiki cho rằng họ có mức đầu tư công nghệ thấp hơn, nhưng không đồng nghĩa trải nghiệm người dùng thua kém. "Trải nghiệm mua sắm trên app và website hiện nay không có sự khác biệt đáng kể", đại diện Tiki nói.