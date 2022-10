Phát súng trả thù của người cha với kẻ ấu dâm

MỹTối 16/3/1984, khi nghi phạm bắt cóc con trai 12 tuổi của Gary Plauche bước xuống sân bay ở Louisiana, người cha đã chờ sẵn.

Khoảng 21h30, Jeffery Doucet, 25 tuổi, huấn luyện viên karate từng dạy ba con trai của Gary, bị còng tay, áp giải vào sảnh chờ, đi qua các máy quay truyền thông và dãy bốt điện thoại của ngân hàng.

Gary, nhân viên bán hàng 39 tuổi, đội mũ bóng chày và đeo kính râm, vừa nói chuyện điện thoại với bạn thân vừa chờ thời cơ.

Khi Jeffery đi ngang qua một tấm biển cảnh báo, Gary đột ngột lao ra, dí súng ngắn vào đầu Jeffery và bắn một phát đạn. Jeffery lập tức ngã xuống sàn, đổ máu vì vết thương gần tai phải. Sau đó, Gary đập mạnh ống nghe điện thoại.

"Tại sao, Gary, tại sao anh lại làm thế?", Phó cảnh sát trưởng Mike Barnett hét lên, nhào vào Gary, tước vũ khí của người bạn cũ anh ta từng giúp truy dấu con trai đến California. "Nếu có kẻ làm vậy với con anh, anh cũng sẽ làm thế!", Gary khóc và nói trước khi bị tống vào tù.

Toàn bộ sự việc được ghi lại và phát trực tiếp, thu hút hàng triệu lượt xem.

Gary Plauche rút súng lao về phía Jeffery Doucet từ bốt điện thoại ở sân bay. Ảnh: WBRZ

Jeffery là cựu lính thủy đánh bộ, mở lớp dạy karate và kinh doanh thảm trải sàn cùng anh trai. Năm 1983, Gary đưa ba con trai đến học võ. Dưới sự dạy dỗ của Jeffery, cậu bé Jody Plauche giành được một danh hiệu tại giải Fort Worth Pro-Am, một cuộc giao lưu karate quốc gia lớn.

"Thầy là người bạn tốt nhất của chúng tôi", Jody nói về Jeffery với một tờ báo địa phương khi ấy. Gary cũng rất ngưỡng mộ Jeffery, từng móc nối quan hệ giúp anh ta lên truyền hình địa phương.

Sau khi Gary chuyển ra khỏi nhà vào tháng 8/1983 vì mâu thuẫn với vợ, Jeffery bắt đầu đến chơi nhiều hơn, tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Jody, đồng thời phát triển quan hệ thân mật với June.

Một ngày, Jeffery đề nghị dạy cậu bé cách lái ôtô. Khi ngồi trên đầu gối Jeffery, Jody cảm thấy bàn tay của thầy giáo karate đặt trên đùi mình. Nghĩ đó chỉ là vô tình, Jody không nói gì. Sau này, Jody mới hiểu anh ta đang kiểm tra giới hạn của cậu bé - hành vi thường thấy của những kẻ ấu dâm.

Không lâu sau, Jeffery công khai lạm dụng tình dục cậu bé, nhưng Jody giữ im lặng. Cậu bé lo bố mẹ sẽ buồn phiền và không muốn thày gặp rắc rối.

Sau khi vướng nợ nần và bị cáo buộc gian lận, Jeffery sợ sẽ không gặp được Jody nếu bị bỏ tù. Anh ta hỏi Jody có muốn đến California không, cậu bé đồng ý.

Sáng chủ nhật, ngày 19/2/1984, Jeffery đón Jody tại nhà ở thành phố Baton Rouge, bang Louisiana. Anh ta nói với mẹ cậu bé, June Plauche, 35 tuổi, rằng họ sẽ quay lại sau 15 phút. Gia đình Jody rất tin tưởng Jeffery nên không nghi ngờ gì.

Vài giờ sau, June thấy lo lắng. Cô gọi cho anh trai và Barnett, một người bạn của gia đình, sau đó lái xe bốn tiếng đồng hồ đến quê của Jeffery ở thị trấn Port Arthur để tìm con trai. Tuy nhiên khi đến nơi, June được cho biết họ đã rời đi.

Theo các điều tra viên, Jeffery đưa Jody lên xe buýt đến Los Angeles. Anh ta cạo râu trên đường và nhuộm đen mái tóc vàng của cậu bé.

Bốn ngày sau khi họ biến mất, June thông báo cho Gary. Gary xin FBI can thiệp.

Một tuần sau, Jeffery gọi cho June. Anh ta cảnh báo June không được tiết lộ với bất kỳ ai, yêu cầu cô mang theo những đứa trẻ khác đến nơi quay phim Hill Street Blues nếu muốn gặp lại Jody.

June thuận theo, trong khi cảnh sát ghi âm các cuộc gọi. Họ lần theo dấu vết đến phòng 38, nhà nghỉ Samoa ở Anaheim, California, chỉ cách Disneyland vài dãy nhà.

Ngày 29/2/1984, các đặc vụ FBI bắt Jeffery. Theo Jody, Jeffery nói muốn nhận cậu bé làm con trai.

Jody được bố mẹ đón ở sân bay sau vụ bắt cóc. Ảnh: ATI

Jeffery bị truy tố vì tội bắt cóc. Trong khi thẩm vấn, anh ta thú nhận đã quan hệ tình dục với Jody và cả những đứa trẻ khác ở Baton Rouge. Chính quyền cho biết các xét nghiệm qua việc kiểm tra sức khỏe của cậu bé đã xác nhận lời khai.

Barnett báo tin cho gia đình Plauche và nói Gary rất kinh hoàng, có phản ứng giống hầu hết các bậc cha mẹ khi biết con mình bị lạm dụng tình dục.

Theo cảnh sát, Gary nghe được thời gian Jeffery bị áp giải xuống sân bay Baton Rouge khi ngồi ở quán bar, cách một giám đốc điều hành của hãng truyền thông ba ghế.

Tối 16/3/1984, Gary ra sân bay, uống một tách cà phê trong nhà hàng, rồi chuyển đến quán bar uống một chai bia. Anh ta đi đi lại lại trong tiền sảnh, kiểm tra giờ bay. Từ điện thoại công cộng, Gary gọi cho bạn thân thông báo việc mình sắp làm, người này cố gắng báo cảnh sát, nhưng đã quá trễ. Anh ta nghe thấy tiếng súng, sau đó Gary dập máy.

Jeffery chết vào ngày hôm sau, Gary bị buộc tội giết người cấp độ hai. Một ngày sau, Gary được bạn giúp tại ngoại với 100.000 USD tiền bảo lãnh.

Hành động của Gary nhận được sự ủng hộ của nhiều người sau khi họ nghe nói Jeffery đã bắt cóc, hiếp dâm con trai Gary. "Tôi cũng sẽ bắn anh ta, nếu anh ta làm những điều họ nói với các con trai tôi", Linda Boyd, 25 tuổi, nhân viên phục vụ tại sân bay, nói với Washington Post khoảng hai tuần sau vụ nổ súng.

"Anh ta không phải kẻ giết người. Anh ta là một người cha đã làm điều đó vì tình yêu con, và vì niềm kiêu hãnh của anh ta", Murray Curry, 47 tuổi, một thuyền trưởng có mặt ở sân bay khi đó, nhận xét về Gary.

Luật sư bào chữa gọi vụ nổ súng là "trường hợp giết người vì lý do chính đáng" và trích dẫn báo cáo của bác sĩ tâm thần mô tả "chứng trầm cảm nặng" của Gary, cho biết anh ta là một người cha quẫn trí vì tin rằng con trai bị lạm dụng tình dục.

Vụ nổ súng của Gary dấy lên nhiều tranh cãi pháp lý. Công tố viên Robert Hester cho biết: "Có buộc tội Gary Plauche hay không sẽ là một trong những quyết định khó khăn nhất của đại bồi thẩm đoàn. Vấn đề nan giải là: Nếu chúng ta nói những gì anh ta làm không sai, chúng ta có mở cánh cửa cho chồng của nạn nhân bị hiếp dâm, hay mẹ của một đứa trẻ bị sát hại làm điều tương tự không? Nếu đại bồi thẩm đoàn nói những gì Gary đã làm là có thể tha thứ, chúng ta sẽ làm gì trước sự trả thù của nạn nhân tiếp theo? Đâu là ranh giới?".

Cuối cùng, thẩm phán ra phán quyết rằng Gary không gây nguy hiểm cho cộng đồng và hầu như không có nguy cơ anh ta phạm tội khác. Theo thỏa thuận nhận tội, Gary bị kết tội ngộ sát và nhận 7 năm tù treo với 5 năm quản chế và 300 giờ phục vụ cộng đồng. Gary hoàn thành bản án năm 1989.

Đoạn video Gary giết Jeffery được đưa lên nhiều chương trình truyền hình và phim tài liệu, bao gồm Traces of Death II (1994) và Bowling for Columbine (2002).

Ở tuổi 67, trong một cuộc phỏng vấn, Gary tuyên bố không hối hận và sẽ làm như vậy một lần nữa.

Jody trở thành nhà hoạt động chống bạo lực và làm cố vấn về bạo lực tình dục cho các nạn nhân ở hạt Montgomery, bang Maryland. Tháng 8/2019, Jody xuất bản cuốn sách Why, Gary, Why?: The Jody Plauché Story kể về trải nghiệm năm xưa và chia sẻ cách giúp phụ huynh phát hiện những kẻ lạm dụng như Jeffery Doucet.

Tuệ Anh (Theo Washingtonpost, ATI)