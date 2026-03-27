Sự thật về video bầy chó trốn kẻ trộm, tìm đường về nhà

Video thu hút hàng chục triệu lượt xem về bầy chó đi dọc cao tốc tìm đường về nhà được xác minh là không đúng sự thật.

Một người đàn ông lái xe qua một khu vực hẻo lánh ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc hôm 15/3 đã quay lại video về 7 con chó đang đi dọc cao tốc và đăng lên mạng kèm suy đoán bầy chó đã trốn thoát từ xe của những kẻ bắt trộm.

Video lập tức gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành chủ đề thịnh hành hàng đầu, đạt hơn 90 triệu lượt xem trên Douyin và Weibo, đồng thời được chế ảnh meme và thảo luận sôi nổi trong các nhóm chat. Video tiếp tục vươn ra toàn cầu, xuất hiện trên TikTok, X, Instagram và nhiều cơ quan truyền thông quốc tế.

Video 7 con chó trốn kẻ trộm tìm đường về nhà bị bóc trần Bầy chó đi dọc cao tốc ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hôm 15/3. Video: Douyin/Fengwei

Người ta cho rằng bầy chó bị bắt trộm. Một số người phán đoán bầy chó đang bảo vệ con béc giê bị thương, khi những con chó khác liên tục đi sát và chăm chú nhìn con vật này. Một số người lại thích con chó Corgi nhỏ đi đầu nhóm đôi khi vòng lại như một thủ lĩnh để đảm bảo không có thành viên nào bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, theo City Evening News, 7 con chó này là chó của người dân trong ngôi làng gần đường cao tốc vài km. Họ cho hay con béc giê đang trong thời kỳ động dục nên những con khác bị thu hút và đi theo nó.

Chó trong làng đều được thả rông, thường biến mất một hoặc hai ngày trong thời kỳ động dục. 7 con chó trong video đã về nhà, riêng con béc giê bị xích lại cho đến khi qua thời kỳ động dục.

TJ Thomson, phó giáo sư truyền thông kỹ thuật số tại Đại học RMIT ở Melbourne, Australia, cho rằng video gây sốt vì có nội dung về động vật, thứ chạm đến "bản tính trẻ thơ" và mong muốn chăm sóc động vật nhỏ bé của con người.

Theo ông, động vật là chủ đề trung lập giúp truyền tải những thông điệp gần gũi như tình thân hay sự cô độc. Giữa lúc thế giới đầy rẫy tin về thảm họa và chiến tranh, những video nhẹ nhàng kiểu này là liều thuốc chữa lành cho người xem.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của video cũng thúc đẩy các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội bịa đặt hoặc tô vẽ cho câu chuyện để tăng tương tác.

"Nhiều người đang tìm mọi cách để 'ăn theo' những nội dung hay xu hướng đang gây sốt. Trên không gian mạng, sự chú ý có thể quy đổi ra tiền; càng thu hút được nhiều người xem, bạn càng có nhiều tương tác", ông nhận định.

Tama Leaver, giáo sư nghiên cứu Internet tại Đại học Curtin, Australia, nhận định: "Dạng nội dung này có sức hút cực lớn và lan tỏa rất nhanh, giúp các tài khoản nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn".

Với nhiều người, tính xác thực của một video thú cưng dễ thương không mấy quan trọng. Thế nhưng, vấn đề sẽ thực sự nảy sinh khi công chúng bắt đầu đón nhận mọi thứ một cách thụ động và thiếu kiểm chứng. Sự hời hợt này có thể trở thành tiền đề nguy hiểm khi họ đối mặt với những nội dung nghiêm trọng hơn, điển hình là các video giả mạo về chiến sự Iran đang tràn lan hiện nay.

Leaver nhấn mạnh rằng một khi chúng ta tự cho phép mình dễ dãi với sự thật trong không gian giải trí, tư duy phản biện sẽ dần bị mài mòn. Hệ quả là chúng ta sẽ mất đi sự nhạy bén cần thiết khi đứng trước những vấn đề quan trọng của xã hội.

Thomson nói rằng ngay cả những nội dung nhẹ nhàng như thế này cũng có nguy cơ làm "vấy bẩn nguồn thông tin, khi bạn thực sự không biết nên tin vào cái gì, tin vào ai, liệu bạn có thể tin vào mắt mình hay không".

"Điều đó đẩy chúng ta vào tình trạng hoang mang", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo CNN)