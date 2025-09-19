Sự thật về mẹo đông lạnh nước giặt

Trên các mạng xã hội, nhiều người dạy nhau tự chế viên giặt bằng cách trộn bột giặt, nước tẩy trắng, nước xả vải hoặc baking soda rồi làm lạnh trong ngăn đá.

Một số người tỏ ra hào hứng với phương pháp này, coi đây là "phát minh" hoặc "cuộc cách mạng" cách thức giặt giũ.

Nhưng thực tế những viên giặt tự chế này không có nhiều tác dụng như mọi người lầm tưởng.

Các chuyên gia của Trung tâm đánh giá sản phẩm giặt Good Housekeeping Institute (GHI) Mỹ, cho biết viên giặt đông lạnh có thể tan chậm trong khi giặt. Đặc biệt, khi dùng nước lạnh, quần áo không được giặt hoàn toàn và dễ sót lại cặn bẩn.

Carolyn Forté, chuyên gia của GHI, nói quá trình đông lạnh có thể làm thay đổi cấu trúc hóa học của chất tẩy rửa, khiến nó phân tán không đều và giảm khả năng loại bỏ vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ hay đất.

Bill Carroll, nhà hóa học ở Đại học Indiana (Mỹ) bổ sung rằng các nhà sản xuất bột giặt, nước xả và nước giặt chưa bao giờ khuyến khích phương pháp này vì làm giảm độ ổn định của công thức, dẫn đến quần áo phai màu hoặc vải mòn nhanh.

Bà Kim Romine, chuyên gia chăm sóc vải của Tide ở Chicago (Mỹ) cho biết chỉ những chất tẩy rửa chứa nhiều nước mới dễ đông cứng, trong khi sản phẩm nồng độ cao như Tide Liquid ít bị ảnh hưởng.

Viên giặt đông lạnh không có lớp vỏ nhựa như viên giặt tiêu chuẩn, và chất tẩy rửa lỏng không được thiết kế để đông lạnh, nên khi tan các thành phần có thể tách ra, làm giảm hiệu quả giặt.

Tiến sĩ Bryan, giám đốc Mendocino Food Consulting, bổ sung rằng nhiệt độ lạnh khiến một số thành phần mất khả năng hòa tan. Với chất tẩy rửa sinh học chứa enzyme, đông lạnh có thể làm hỏng enzyme và giảm hiệu quả.

Chuyên gia khuyên nên sử dụng đúng cách, đổ chất tẩy rửa lỏng vào ngăn chứa hoặc trực tiếp vào lồng giặt để đảm bảo hiệu quả làm sạch.

Ngọc Ngân (Theo Yahoo News)