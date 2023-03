Sự thật về chiếc đồng hồ mừng chiến thắng của Arsenal

AnhViệc mang theo một chiếc đồng hồ lớn là cách để Arsenal tạo cảm giác quen thuộc và thi đấu thoải mái hơn trên sân khách tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Toàn đội Arsenal mừng chiến thắng với chiếc đồng hồ trong phòng thay đồ sân Craven Cottage ngày 12/3. Ảnh:Instagram / zinchenko

Làm khách của Fulham ngày 12/3, Arsenal dễ dàng thắng 3-0 nhờ công Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli và Martin Odegaard. Kết quả này giúp "Pháo thủ" cán mốc 100 chiến thắng dưới thời HLV Mikel Arteta và tái lập khoảng cách năm điểm với Man City ở Ngoại hạng Anh.

Sau trận, trong phòng thay đồ của sân Craven Cottage, các thành viên Arsenal chụp ảnh với chiếc đồng hồ lớn có hai chiếc kim được đặt ở số 11 và 2. Theo báo chí Anh, động thái bất ngờ này là "một phần trong kế hoạch sáng tạo rộng lớn hơn" của Arsenal nhằm biến phòng thay đồ sân khách giống Emirates hơn.

Phòng thay đồ của Arsenal tại sân Craven Cottage ngày 12/3 được thiết kế lại theo hướng gợi cảm giác quen thuộc cho các cầu thủ giống phòng thay đồ tại Emirates. Ảnh: Arsenal FC

Ngoài đồng hồ bản sao, các miếng dán tường có huy hiệu của Arsenal và một tấm áp phích chính thức của CLB cũng được dán trên tường trong phòng thay đồ của sân Craven Cottage để tạo cảm giác quen thuộc hơn. Nhờ trận thắng Fulham 3-0, Arsenal trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử thắng năm trận sân khách liên tiếp mà không thủng lưới ở derby.

Chiếc đồng hồ được tập thể Arsenal chụp cùng là bản sao của chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng Clock End đã xuất hiện trên sân Highbury cũ trong hơn 70 năm. Năm 2010, một bản sao lớn hơn của chiếc đồng hồ này đã được lắp đặt trên khán đài Emirates, với bản gốc nằm bên ngoài sân vận động.

Chiếc đồng hồ Clock End từng có mặt trên khán đài sân Highbury - sân nhà cũ của Arsenal - trong 70 năm. Ảnh: arsenal.com

Bản sao lớn hơn của Clock End được Arsenal lắp đặt trên khán đài sân mới Emirates từ 2006. Ảnh: PA

Theo tờ Sunsport, người hâm mộ cho rằng chiếc hồng hồ mang thông điệp ẩn là "11 games 2 go", tức Arsenal còn cách chức vô địch Ngoại hạng Anh 11 trận. Nó cũng có thể hiểu là còn 11 trận và hai tháng. "Pháo thủ" đã thi đấu 27 trong 38 vòng và dẫn đầu với 66 điểm.

Trong 11 trận còn lại, Arsenal phải làm khách năm trận, gồm hai trận khó khăn gặp Liverpool tại Anfield ngày 9/4 và Man City tại Eithad ngày 26/4 - đại chiến được đánh giá sẽ định đoạt ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Arsenal hiện chơi tốt nhất giải khi đá sân khách, với 11 thắng, một hòa và hai thua, giành 34 điểm so với 27 điểm của Man City, qua cùng 14 trận. Đây là khác biệt lớn so với mùa trước, khi Arsenal chỉ có thành tích sân khách tốt thứ sáu tại giải với 28 điểm so với 46 điểm của Man City. Việc thi đấu không tốt khi xa nhà khiến "Pháo thủ" mất vị trí thứ tư vào tay kình định Tottenham ở những vòng cuối.

Ngày 16/3, Arsenal tiếp Sporting ở lượt về vòng 1/8 Europa League rồi đụng Crystal Palace ở vòng 28 Ngoại hạng Anh ngày 19/3.

Hồng Duy