Sự thật trớ trêu về 'chuyện ấy' trước ly hôn

Một năm trước ly hôn, vợ chồng Esme vẫn quan hệ đều đặn nhưng bà nhận ra đời sống chăn gối thăng hoa không đảm bảm cho hôn nhân hạnh phúc.

Một tuần sau kỳ nghỉ kỷ niệm ngày cưới, Esme, 59 tuổi, ở Anh chết lặng trước tờ giấy người chồng tên Ray bỏ lại trên bàn: "Tôi chưa bao giờ yêu cô. Đó chỉ là sự thỏa mãn xác thịt".

Điều đánh gục Esme không chỉ là sự ruồng bỏ đột ngột, mà là thực tế mỉa mai trong phòng ngủ. Trong vòng một năm trước ngày tan vỡ, họ không hề cãi vã, không có dấu hiệu lạnh nhạt. Thậm chí họ vừa gần gũi ngay trong buổi sáng trước khi anh ta xách vali rời đi.

"Tôi chìm trong trầm cảm suốt một năm chỉ để ngộ ra một điều: Đời sống tình dục bùng nổ không đảm bảo cho một tình yêu đích thực hay hôn nhân hạnh phúc", bà nói.

Đời sống tình dục không bảo đảm đời sống hôn nhân khỏe mạnh. Ảnh: Dailymail

Câu chuyện của Esme đã dội một gáo nước lạnh vào định kiến lâu nay của số đông, khi hầu hết mọi người đều tin đời sống chăn gối là thước đo chính xác nhất cho sức khỏe của một cuộc hôn nhân.

Theo chuyên gia tư vấn tình cảm Annabelle Knight (Anh), mối liên hệ giữa các hoạt động trong phòng ngủ và tình trạng hôn nhân phức tạp hơn thế rất nhiều.

"Nghĩ rằng tình dục có thể đo đếm sự viên mãn bằng số lượng là một sai lầm trầm trọng", chuyên gia Knight giải thích. "Thực chất, chuyện chăn gối phải phản ánh mức độ bạn cảm thấy được tôn trọng, an toàn và kết nối với bạn đời. Bạn không thể tuyên bố 'hôn nhân đang cực kỳ hạnh phúc' chỉ vì làm chuyện đó 5 lần một tuần".

Thực tế, sự suy giảm hay bùng nổ ham muốn bất thường bắt nguồn từ những khoảng cách cảm xúc âm ỉ. Khi sự thấu hiểu biến mất, tình dục dễ biến thành công cụ che đậy, sự trừng phạt, hoặc một "nhiệm vụ" gượng ép.

Trái ngược với sự cuồng nhiệt đầy giả dối của chồng Esme, cuộc hôn nhân của bà Sally (hiện 65 tuổi) lại chết dần trong sự cự tuyệt. Vợ chồng bà hoàn toàn không động vào nhau suốt 4 năm trước khi ra tòa.

Bi kịch bắt đầu khi Sally ở tuổi 35. Người chồng bỗng dưng lạnh nhạt với vợ, ôm chăn dọn sang phòng khách. "Sự ruồng rẫy đó đánh gục sự tự tin của tôi. Chúng tôi sống chung một nhà nhưng rỗng tuếch suốt 4 năm chỉ để giữ vỏ bọc cho con cái", bà nhớ lại.

Sự đè nén đó đẩy Sally đến một cuộc tình một đêm bốc đồng ở tuổi 40, chỉ để cảm thấy mình vẫn là người phụ nữ được khao khát, trước khi chính thức nộp đơn ly dị.

Trong khi đó, Alison, 51 tuổi, lại bị chồng dùng sự nhiệt tình trên giường để che đậy việc ngoại tình. Khi phát hiện bị "cắm sừng", thay vì ruồng bỏ, Alison bỗng rơi vào trạng thái tâm lý khao khát níu kéo (hysterical bonding) và trở thành người chủ động đòi hỏi mỗi ngày.

"Thật xấu hổ khi thừa nhận, nhưng việc anh ấy được một phụ nữ khác thèm muốn lại khiến tôi thấy chồng mình hấp dẫn hơn. Tôi đã dùng tình dục để giữ gia đình", cô thú nhận.

Dù vậy, những nỗ lực vớt vát trên giường không thể khỏa lấp sự thật phũ phàng. Ba tháng sau, người chồng vẫn đệ đơn ly hôn để danh chính ngôn thuận đến với nhân tình.

Với nhiều phụ nữ khác, khi tình cảm đã cạn, sự gần gũi thể xác biến thành một cực hình.

Sharon, 33 tuổi, quyết định ly hôn vì sự vô tâm của chồng. Vừa làm việc toàn thời gian, vừa quay cuồng chăm hai con nhỏ khiến cô kiệt sức. Thế nhưng, người chồng vẫn đều đặn đòi hỏi mà không hề san sẻ việc nhà. Hay như Daisy, 55 tuổi, khi sự nghiệp thăng tiến khiến cô nhận ra mình và chồng không còn chung chí hướng, cô đã viện mọi lý do từ đau dạ dày đến đau thần kinh tọa suốt 6 tháng để né tránh việc lên giường với người mà cô biết chắc mình sẽ rời bỏ.

Suy cho cùng, chiếc giường chưa bao giờ là nơi duy nhất giữ lửa hôn nhân. Dù là 0 lần hay gần 500 lần ân ái một năm, sự thỏa mãn thể xác không thể lấp đầy những rạn nứt về sự tôn trọng và gắn kết tâm hồn.

"Khi những giá trị cốt lõi này mất đi, tình dục - dù có hay không - cũng chỉ là bước đệm mỏng manh trên bờ vực đổ vỡ", chuyên gia Annabelle Knight đúc kết.

Bảo Nhiên (Theo Dailymail)