Sự thật sau lời quảng cáo 'hút mỡ không đau', 'mũi 6D'

Các tên gọi mỹ miều như "mũi 6D", "mắt giọt lệ" thực chất chỉ là chiêu trò hút khách và không tồn tại trong y khoa, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao cho người tin theo.

Thông tin được TS.BS Lê Minh Phong, Trưởng Khoa Quốc tế - Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Quân y 175, chia sẻ bên lề Hội nghị khoa học thẩm mỹ thường niên tổ chức ngày 6/12 tại TP HCM. Theo ông Phong, các tên gọi mỹ miều như "mắt giọt lệ", "mũi 6D" thực chất chỉ là chiêu trò marketing nhằm thu hút khách hàng. Bác sĩ khẳng định y khoa không tồn tại khái niệm phẫu thuật "không sẹo, không đau". Việc tin vào quảng cáo sai sự thật khiến nhiều người, nhất là giới trẻ, tìm đến các cơ sở spa không phép, dẫn đến những hậu quả nặng nề.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 trong phòng phẫu thuật. Ảnh: Quỳnh Trần

Bệnh viện Quân y 175 thời gian qua tiếp nhận số lượng ca tai biến thẩm mỹ tăng đều, phản ánh sự bùng nổ của cả thị trường làm đẹp chính thống lẫn các cơ sở hoạt động chui. Các bác sĩ ghi nhận tổn thương đa dạng, từ dị ứng, nhiễm trùng do tiêm filler, botox, cấy chỉ đến những biến chứng nguy kịch đe dọa tính mạng. Nghiêm trọng nhất là các ca suy hô hấp phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) sau nâng ngực, hoặc thủng ruột, hoại tử thành bụng, thuyên tắc mỡ và nhiễm trùng đa kháng sau hút mỡ.

Một nguyên nhân lớn dẫn đến tai biến là tâm lý nóng vội của khách hàng, điển hình là nhóm Việt kiều về nước dịp Tết. Bác sĩ Phong cho biết nhiều người yêu cầu thực hiện "combo" đại phẫu như nâng ngực, hút mỡ, tạo hình thành bụng trong một lần mổ để kịp thời gian quay lại nước ngoài. Bác sĩ kiên quyết từ chối các đề nghị này vì vượt quá giới hạn an toàn cho phép. Ông dẫn chứng trường hợp một bệnh nhân 65 tuổi từng tử vong sau khi thực hiện nhiều thủ thuật cùng lúc tại một cơ sở tư nhân, dù đã được chuyển viện cấp cứu tích cực.

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặt tiêu chí an toàn lên trên yếu tố thẩm mỹ. Bệnh nhân tuyệt đối không nên yêu cầu bác sĩ làm "giống người nổi tiếng" bởi cấu trúc giải phẫu của mỗi cá nhân là duy nhất. Người có nhu cầu làm đẹp cần chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, tâm lý và tìm kiếm sự đồng thuận từ gia đình để tránh các sang chấn tâm lý hậu phẫu. Đối với người cao tuổi, phẫu thuật thẩm mỹ vẫn khả thi nếu được tầm soát kỹ chức năng tim, phổi, gan, thận và hội chẩn loại trừ các bệnh nền nguy cơ cao.

Bác sĩ Phong nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lựa cơ sở y tế uy tín, nơi có quy trình vô khuẩn chặt chẽ và đội ngũ bác sĩ có chứng chỉ hành nghề. Các bệnh viện đa khoa hiện có lợi thế lớn nhờ khả năng huy động nhiều chuyên khoa hỗ trợ ngay lập tức khi xảy ra sự cố. Trước thực trạng tai biến gia tăng, TS Lê Hành, Chủ tịch danh dự Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP HCM, cho biết Hội sẽ đẩy mạnh đào tạo theo chuẩn quốc tế và tăng cường truyền thông để cộng đồng hiểu đúng về thẩm mỹ an toàn.

Lê Phương