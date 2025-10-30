Sự thật sau chiều cao gần 2,2 m của nam sinh 15 tuổi

MỹSau nhiều năm bị chẩn đoán nhầm là phát triển sớm, chiều cao gần 2,2 m của nam sinh Gabriel Yates, 15 tuổi, cuối cùng được xác định là do một khối u tuyến yên hiếm gặp gây ra.

Ca phẫu thuật diễn ra vào giữa tháng 8 tại Bệnh viện Nhi Johns Hopkins All Children, đã loại bỏ khối u kích thước bằng quả nho, "thủ phạm" chèn ép dây thần kinh thị giác của Yates. Kết quả xét nghiệm trước đó cho thấy nồng độ hormone tăng trưởng của cậu cao gấp ba lần mức bình thường.

"Cháu đã cảm thấy nhẹ nhõm. Giờ thì cháu đã hiểu tại sao mình không bao giờ theo kịp bạn bè và luôn nhanh hết hơi", Yates chia sẻ với People, hôm 28/10.

Yates cùng mẹ (trái) và khi phải cúi đầu qua cửa. Ảnh: Tara Sargent

Từ nhỏ, Yates luôn là tâm điểm chú ý ngoài ý muốn vì chiều cao khác biệt, thường xuyên phải cúi đầu khi qua cửa và bị người lạ làm phiền. Nhiều người còn xin chụp ảnh hoặc thúc ép cậu chơi bóng rổ. Chính Yates cũng từng nghi ngờ mình mắc bệnh khổng lồ (gigantism) sau khi tìm hiểu trên mạng, nhưng các bác sĩ ban đầu khẳng định "đó không phải là một khả năng".

Bà Tara Sargent, mẹ của Yates, cho biết dù bác sĩ luôn trấn an trong các cuộc kiểm tra hàng năm, bà vẫn không khỏi lo lắng. "Mọi thứ chỉ thực sự khác thường khi cháu bước vào tuổi dậy thì năm 12, 13 tuổi. Khi đó, nó đã cao hơn 1,8 m và vẫn tiếp tục tăng 5-7 cm mỗi năm", bà Sargent kể. Chỉ đến lần khám gần đây, bác sĩ mới thừa nhận tình hình "hơi vượt tầm kiểm soát" và giới thiệu gia đình đến một chuyên gia nội tiết.

Ngoài khối u, Yates còn được chẩn đoán mắc chứng vẹo cột sống. Theo tiến sĩ Vibha Singhal, bác sĩ nội tiết tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), bệnh khổng lồ do tuyến yên cực kỳ hiếm gặp, với chỉ vài trăm ca được ghi nhận trên thế giới. Bệnh thường khó chẩn đoán sớm vì triệu chứng ban đầu chỉ đơn giản là "rất cao". Việc điều trị cũng rất phức tạp và bệnh nhân gần như phải theo dõi suốt đời.

Bên cạnh gánh nặng y tế, gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc tìm quần áo và giày dép vừa cỡ cho Yates. Hiện, nam sinh lớp 10 đã vui vẻ trở lại trường học với sở thích sinh vật học, diễn xuất và mong muốn làm việc với động vật trong tương lai.

Yates (bìa phải) cùng bố mẹ và các em. Ảnh: Tara Sargent

Ở tuổi sắp 16, nỗi lo lớn nhất của Yates là việc lái xe. Cậu hình dung đầu gối sẽ chạm vô lăng và đầu đụng nóc xe. "Mọi thứ không được tạo ra cho những người như cháu, vì vậy cháu phải học cách thích nghi", Yates nói. Gia đình đã lập một quỹ GoFundMe để trang trải chi phí y tế và nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

Bình Minh (Theo People)