Sự thật cảnh bay lượn như chim trong phim kiếm hiệp

Không phải nội công thâm hậu hay khinh công lợi hại, mà là dây cáp cùng dàn “cao thủ kéo dây” cực kỳ chuyên nghiệp phía sau.

Xem phim kiếm hiệp ai cũng mê những màn bay lượn nhẹ như lông hồng, tưởng đâu cao thủ luyện nội công mấy chục năm mới đạt cảnh giới ấy. Nhưng sự thật phía sau lại khiến nhiều người bật cười vì quá "đời thường". Chỉ cần vài sợi dây cáp chắc chắn cùng một đội ngũ đứng dưới kéo nhịp nhàng là các đại hiệp đã có thể tung hoành trên không.

Nhìn cảnh hậu trường mới thấy mỗi cú "phi thân" đều là công sức tập thể chứ không phải riêng gì nhân vật chính. Có người còn đùa rằng đây mới là "khinh công teamwork" phiên bản hiện đại. Đôi khi diễn viên đang bay mà phía dưới phải gồng mình kéo, nhìn vừa căng thẳng vừa buồn cười. Thế mới thấy điện ảnh đúng là nghệ thuật của sự sắp đặt tài tình. Những pha tung người đẹp mắt trên màn ảnh hóa ra lại bắt đầu từ... mặt đất rất vất vả. Nhưng nhờ vậy mà khán giả mới có được những cảnh quay mãn nhãn. Và cũng từ đó, ai xem xong hậu trường đều hiểu rằng: muốn bay được, trước hết phải có... người kéo.

Sự thật cảnh bay như chim trong phim kiếm hiệp

>> Hậu trường phim Tây Du Ký 1986 tại Thái Lan

Mộc Trà