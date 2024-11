Sự sáng tạo và nhân văn của sinh viên thế hệ mới

Xây dựng các dự án cộng đồng có giá trị thực tiễn, các thí sinh cuộc thi "Sinh viên Thế hệ mới 2024" đã cho thấy sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm của Gen Z.

Hành trình Sinh viên Thế hệ mới 2024 đã khép lại sau vòng thi chung kết (được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 ngày 9/11) giữa ba đội đến từ ba trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách khoa TP HCM và Đại học Ngoại ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Từ 50 trường trên toàn quốc, ba đội xuất sắc đã bước vào vòng chung kết để tranh tài với ba yếu tố cốt lõi: kiến thức, kỹ năng và phẩm chất. Điểm nổi bật là các dự án của cả ba đội đều hướng đến cộng đồng, tạo ra giá trị thực tiễn thay vì chỉ là những ý tưởng trên giấy.

"Thay vì chỉ tập trung vào quá trình hay kết quả, các sinh viên bước vào chung kết của Sinh viên Thế hệ mới 2024 đã khẳng định được khả năng cân bằng giữa mục tiêu sống và năng lực của GenZ Việt Nam", đại diện ban tổ chức cho biết. Thực tế, hành trình kéo dài hai tháng của cuộc thi đã cho công chúng thấy nhiều khả năng ở các bạn trẻ.

Đầu tiên, có thể kể đến khả năng quan sát tinh tế để tìm ra những điểm ít người nghĩ đến của các bạn trè. Dự án Tell Me của Đại học Y Hà Nội đã chứng minh điều đó. Đây là một sáng kiến hướng đến chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người nhà bệnh nhân - những người chịu áp lực lớn khi đồng hành cùng bệnh nhân trong bệnh viện. Trong khuôn khổ dự án, các sinh viên thế hệ mới đã xây dựng các hoạt động như văn nghệ, yoga cười, trạm thông tin và đường dây nóng nhằm giúp người nhà bệnh nhân giảm bớt căng thẳng. Đặc biệt, Tell Me còn sử dụng chatbot AI để cung cấp thông tin sức khỏe tinh thần, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận kiến thức phù hợp và hỗ trợ bác sĩ trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe tinh thần.

Vượt qua những hạn chế về nguồn lực, đội thi đã tiếp cận được 450-500 người nhà bệnh nhân tham gia các chương trình và 480 lượt truy cập trang web cùng 213 lượt tư vấn tâm lý, hứa hẹn tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng sau chương trình.

Trong khi đó, dự án Aloi của sinh viên Đại học Bách khoa TP HCM lại là một minh chứng cho giá trị của việc đào tạo bài bản và tinh thần sáng tạo thực tiễn khi áp dụng kiến thức vào đời sống. Các sinh viên sáng tạo màng bọc thực phẩm từ nha đam - một giải pháp thân thiện với môi trường và có tiềm năng ứng dụng rộng rãi.

Điểm độc đáo của Aloi là sử dụng công nghệ AI để tối ưu hóa quá trình điều chế nhờ tạo ra công thức tối ưu dựa trên tính chất và yêu cầu của sản phẩm. AI không chỉ rút ngắn thời gian nghiên cứu mà còn tăng độ chính xác trong phát triển sản phẩm, mở ra tiềm năng thương mại hóa trong tương lai.

Nhờ sự hỗ trợ từ trường và hợp tác với doanh nghiệp, dự án đã có cơ hội tham gia các sự kiện lớn, sản phẩm được kết nối với thị trường và đưa vào thử nghiệm tại các siêu thị và cửa hàng bách hóa. Như bao nghiên cứu khoa học khác, Aloi cũng đã nhiều lần gặp phải những rào cản kỹ thuật. Thế nhưng ý chí vì cộng đồng và xã hội đã thôi thúc các bạn hoàn thành dự án, mang đến những đóng góp thiết thực cho môi trường.

Dự án SignBySign (SBS) của các sinh viên Đại học Ngoại ngữ nổi bật với lý tưởng lan tỏa ngôn ngữ ký hiệu, tạo kết nối bền chặt giữa cộng đồng khiếm thính và xã hội. Dự án của của các sinh viên Gen Z đã cung cấp kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời xây dựng môi trường giao tiếp hòa nhập, xóa bỏ rào cản, nhằm phục vụ khoảng 25 triệu người khiếm thính ở Việt Nam - những người đa phần chưa tiếp cận được ngôn ngữ ký hiệu.

Bất chấp lịch học dày đặc, các thành viên đã dành nhiều thời gian và công sức để thực hiện dự án, từ tổ chức các buổi giao lưu đến truyền cảm hứng trực tuyến. Dự án đã thu hút gần 46.000 lượt tiếp cận trên Facebook, 18.700 người theo dõi trên TikTok và hơn 600 học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng. Tinh thần kiên định, không bỏ cuộc của SBS, ngay cả khi phải vượt qua vòng bổ sung, đã cho thấy hình mẫu của một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm. Dự án đã giúp đội giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi.

Sinh viên Thế hệ mới 2024 không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình ý nghĩa để các bạn trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, với sự đồng hành của huấn luyện viên, ban cố vấn, những người bạn tinh thần như Khánh Vy, Double 2T và sự hỗ trợ từ Herbalife Việt Nam. Nhiều khán giả nhận xét, chương trình đã nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, truyền cảm hứng cho một thế hệ sẵn sàng góp phần vào một tương lai bền vững và nhân văn.

