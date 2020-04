Sự nhập cuộc của ông lớn bất động sản quốc tế tại Đà Nẵng

Trong kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong 3-5 năm tới, Marriott International coi "thành phố đáng sống" là một trong những thị trường trọng điểm.

Có mặt tại Việt Nam thời điểm Covid-19 ảnh hưởng đến khắp thế giới, Arijana Tkalcec - một du khách Croatia lựa chọn dừng chân tại Đà Nẵng. Cô chia sẻ chuyến hành trình đặc biệt trên tờ Croatia Week ngày 18/4, mô tả nơi đây là "một thành phố lớn, đầy dân kỹ thuật số. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ có mọi thứ tôi cần cho một cuộc sống bình thường". Cô gái 24 tuổi khẳng định mình an toàn và cảm thấy may mắn khi du lịch tại đây, bởi những chính sách kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Việt Nam thể hiện những kết quả tích cực.

Trước khi Covid-19 lan rộng toàn cầu, đầu tháng 1, Google xếp hạng Đà Nẵng lọt top 10 điểm đến xu hướng thế giới, xếp trên những địa điểm du lịch nổi tiếng của châu Á như Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan). Thành phố bên sông Hàn sau đó liên tiếp lọt vào danh sách những thành phố du lịch hấp dẫn du khách quốc tế, là điểm đến hàng đầu của du khách khi đến với Việt Nam.

Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong những lý do Arijana Tkalcec quyết định đến Đà Nẵng sau chuyến hành trình đi khắp Đông Nam Á là những bãi biển đẹp tại đây, đơn cử như Mỹ Khê, An Bàng, Cửa Đại... Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn chinh phục cộng đồng quốc tế nhờ những công trình du lịch sáng tạo như cầu Vàng, cầu Rồng, hệ thống cáp treo Bà Nà Hills, vòng quay cao nhất thế giới (Sunwheel), Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng- DIFF...

Ngoài ra hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển nhanh và đồng bộ, sự tham gia tích cực của kinh tế tư nhân thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh của du lịch Đà Nẵng. Báo cáo của Sở Du lịch thành phố cho thấy giai đoạn 2015-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch đạt 17,88%. Năm 2019, tổng lượng khách là 8,69 triệu lượt, tăng 85,7% so với năm 2015. Tổng thu du lịch 30.973 tỷ đồng, tăng 141,6% so với năm 2015. Đà Nẵng hấp dẫn đông đảo lượng khách du lịch quốc tế, nhất là từ khách hàng nước ngoài. Tính riêng dịp Tết Nguyên đán lượng khách quốc tế đạt 94.599 lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Một số chuyên gia kinh tế đặt ra bài toán cấp thiết với du lịch Đà Nẵng là cần tính đến yếu tố chất lượng, hướng đến sự phát triển bền vững của ngành. Trong đó chú trọng đến phân khúc thị trường khách cao cấp, thay đổi cơ cấu khách du lịch thu nhập thấp sang khách du lịch thu nhập cao. Một phần bởi nhu cầu trải nghiệm những dịch vụ lưu trú 5 sao trở lên đang ngày càng gia tăng. Tính riêng dịp Tết Nguyên đán, tỷ lệ lấp đầy phòng với khối khách sạn 4-5 sao đạt 65-80%, trong khi con số này ở khối khách sạn 1-3 sao chỉ đạt 15-30%.

Bất chấp tiềm năng lớn, không nhiều thương hiệu quốc tế phát triển dự án 5 sao trở lên được phát triển tại thị trường này. Toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng chỉ có 21 khách sạn 5 sao, 1 căn hộ du lịch 5 sao và 1 biệt thự du lịch cao cấp, trên tổng số 833 cơ sở lưu trú, theo báo cáo của Sở Du lịch Đà Nẵng cuối tháng 12/2019. Một trong những lý do là các thương hiệu lớn khắt khe khi lựa chọn đối tác phát triển dự án cũng như địa điểm đầu tư. Theo đại diện Tonkin Land, một chủ đầu tư đang hợp tác cùng Marriott International phát triển dự án biệt thự nghỉ dưỡng quốc tế tại Đà Nẵng, không dễ dàng thuyết phục thương hiệu này đến Đà Nẵng phát triển dự án nhà ở.

Trụ sở chính Marriott International tại Maryland, Mỹ.

Chủ đầu tư và đơn vị vận hành tìm thấy điểm chung trong phát triển một điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế. Đó là lý do đã đưa chúng tôi trở thành đối tác. Chủ đầu tư muốn mang đến cho khách hàng không chỉ một nơi để nghỉ dưỡng chuẩn mực mang thương hiệu quốc tế mà còn là một tài sản để đời cho các thế hệ sau.

Là thương hiệu toàn cầu với mạng lưới khách sạn lớn nhất thế giới gồm hơn 5.700 bất động sản và danh mục 30 thương hiệu khách sạn cao cấp, Marriott International luôn tính toán kỹ mỗi khi chọn một địa điểm đầu tư. Theo đó, bên cạnh tính toán về phương diện lợi nhuận, dự án cần phù hợp về giá trị và đắng cấp với thương hiệu. Đó là lý do đã vào Việt Nam từ thập niên 1990 của thế kỷ trước với thương hiệu Renaissance Riverside, đến 2013 Marriott mới có khách sạn thứ hai tại Hà Nội và đến nay mới có 9 khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Marriott tại 5 tỉnh thành phố. Do đó, tin tức sẽ có dự án bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng hạng sang do Marriott quản lý đầu tiên tại Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong và ngoài nước.

Để trở thành đối tác của thương hiệu nhà quản lý khách sạn, nhà ở nổi tiếng toàn cầu này, ngoài tiềm năng của địa điểm đầu tư còn cần đáp ứng những tiêu chí về năng lực phát triển sản phẩm, chất lượng xây dựng... Thương hiệu quốc tế sẽ đảm bảo về hiệu quả đầu tư bởi khách hàng của những thương hiệu này luôn có nhu cầu chi tiêu cao với nhiều trải nghiệm giá trị. Đơn cử chương trình khách hàng thân thiết Bonvoy Moments của Marriott đưa khách hàng cơ hội trở thành khách VIP của các sự kiện lớn như buổi biểu diễn của Maroon 5, bóng đá của Manchester United... 80% khách hàng của thương hiệu này thuộc chương trình Bonvoy, đa phần họ đang công tác tại TP HCM.

Cuối năm ngoái, Marriott chính thức bắt tay với Tonkin Land phát triển khu phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế tại Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Với những sản phẩm không dành cho số đông, dự án đưa Đà Nẵng góp mặt vào bản đồ các dự án nhà ở do Marriott quản lý trên thế giới. Đây sẽ là dự án biệt thự đầu tiên mang thương hiệu của Marriot tại thị trường Việt Nam. Tính độc đáo của dự án hứa hẹn khỏa lấp khoảng trống của thị trường, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của tầng lớp thượng lưu đang ngày một tăng.

Theo chia sẻ của đại diện Marriott với báo giới cuối năm 2019, tập đoàn này dự kiến mở rộng quy mô tại thị trường Việt Nam gấp đôi trong 3 đến 5 năm tới. Trong đó, Đà Nẵng là một trong 5 thị trường trọng điểm để phát triển các dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Vị đại diện đánh giá cao những lợi thế của du lịch Việt Nam như cảnh quan thiên nhiên đa dạng, mô hình văn hoá, ẩm thực và hoạt động địa phương tương ứng phát triển phong phú, nền kinh tế phát triển, nhạy bén với các xu hướng du lịch...

Hà Trương