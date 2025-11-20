Sự nguy hại của máy sấy tay trong toilet

Nghiên cứu cho thấy máy sấy tay khí nóng hoạt động như một máy hút bụi, gom vi khuẩn từ bồn cầu và thổi ngược lại vào đôi tay vừa rửa của bạn.

Năm 2018, nhóm nhà khoa học từ Đại học Connecticut và Đại học Quinnipiac (Mỹ) đã thực hiện một thí nghiệm để kiểm chứng mức độ vệ sinh của máy sấy tay trong nhà vệ sinh công cộng. Họ đặt các đĩa nuôi cấy vi khuẩn dưới máy sấy trong nhiều điều kiện khác nhau.

Kết quả cho thấy, các đĩa tiếp xúc với không khí thông thường trong nhà vệ sinh chỉ xuất hiện tối đa một ổ vi khuẩn sau hai phút. Ngược lại, khi bật máy sấy tay trong 30 giây, số lượng vi khuẩn trên đĩa tăng vọt lên trung bình 18-60 ổ, trường hợp cá biệt lên tới 254 ổ.

Khi nhóm nghiên cứu lắp thêm bộ lọc HEPA (lọc hạt hiệu suất cao) cho máy, lượng vi khuẩn giảm 75%. Điều này chứng minh bản thân máy sấy không tạo ra vi khuẩn, nhưng nó hoạt động như một chiếc máy hút bụi, gom vi khuẩn lơ lửng trong không khí ô nhiễm của nhà vệ sinh và phun mạnh vào tay người dùng.

Sấy tay nóng mất an toàn so với lau bằng giấy khô. Ảnh: Yahoo

Theo bác sĩ John Ross, Đại học Y Harvard, nguồn gốc của lượng vi khuẩn khổng lồ này đến từ chính bồn cầu. Mỗi lần xả nước mà không đậy nắp, một luồng hơi nước chứa vi sinh vật sẽ bùng phát, được các chuyên gia gọi là "đám mây chất thải" (fecal cloud).

Đám mây vi khuẩn này có thể phát tán rộng trong phạm vi 6 m2, đưa các hạt nhỏ lơ lửng vào không khí. Máy sấy tay hút luồng khí này vào, làm nóng và thổi ngược ra. Trong môi trường bệnh viện, cơ chế này đặc biệt nguy hiểm vì có thể phát tán bào tử C.difficile - vi khuẩn gây tiêu chảy nghiêm trọng.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh việc làm khô tay vẫn là bắt buộc, bởi tay ướt là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn lây lan. Để đảm bảo an toàn, người dùng nên lưu ý:

Ưu tiên khăn giấy: Đây là phương pháp vệ sinh nhất. Việc ma sát khi lau giúp loại bỏ bớt vi trùng còn sót lại và không thổi thêm vi khuẩn mới vào da.

Tránh máy sấy tốc độ cao: Các loại máy sấy phản lực (Jet Air) có xu hướng phát tán mầm bệnh mạnh nhất trong không gian hẹp.

Đậy nắp bồn cầu: Hành động đơn giản này giúp ngăn chặn "đám mây vi khuẩn" ngay từ nguồn. Nếu toilet không có nắp, nên lùi lại ngay sau khi nhấn xả.

Rửa tay đúng cách: Dùng xà phòng và chà xát kỹ ít nhất 20 giây trước khi làm khô.

Bảo Nhiên (Theo Health Harvard/Yahoo)