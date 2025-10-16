Sự nghiệp khiêm tốn của các con Zidane

Tây Ban NhaEnzo, Luca và Theo đều gây ít nhiều thất vọng khi không thể kế tục người cha Zinedine Zidane, một trong những huyền thoại của bóng đá thế giới.

Enzo, con trai cả của Zidane, từng tập với đội trẻ Real, trước khi được đôn lên đội B. Mùa 2016-2017, anh chơi cho đội một ở Cup Nhà vua, thậm chí gây phấn khích bằng một pha ghi bàn đẹp mắt. Tuy nhiên, sự nghiệp đỉnh cao của Enzo chỉ dừng lại ở đó. Về sau, tiền vệ sinh năm 1995 chuyển sang Alaves, Rayo Majadahonda, Almeria, Fuenlabrada (Tây Ban Nha), Lausanne-Sport (Thụy Sĩ), Aves (Bồ Đào Nha) và Rodez (Pháp).

Tháng 9/2024, sau khi rời Fuenlabrada và ngừng thi đấu cả năm, Enzo tuyên bố giải nghệ ở tuổi 29. Con trai cả của Zidane cho biết muốn tập trung cho gia đình và việc đầu tư.

Enzo (trái) được cha chỉ đạo tại Real mùa 2016-2017. Ảnh: EFE

Luca cũng khởi nghiệp tại Real, nhưng sớm chuyển sang những đội bóng nhỏ hơn như Racing Santander, Rayo Vallecano, Eibar và nay là Granada. Tại giải hạng hai Tây Ban Nha mùa này, thủ môn 27 tuổi để lọt lưới 13 bàn sau 7 trận.

Luca ra mắt tuyển Algeria, quê gốc của Zidane, vào ngày 14/10 vừa qua. Anh đang nỗ lực để lọt vào danh sách tham dự World Cup 2026, giải đấu mà Algeria vừa giành vé với tư cách nhất bảng G khu vực châu Phi.

Theo, con thứ ba của Zidane, cũng không thể khẳng định bản thân tại Real. Năm ngoái, tiền vệ 23 tuổi rời sân Bernabeu để tới Cordoba. Đến nay, anh chơi 43 trận, ghi 5 bàn và kiến tạo một, không phải là cầu thủ chủ chốt nhưng vẫn hữu dụng với một đội bóng hạng Hai.

Hy vọng của cả gia đình Zidane hiện dồn lên con trai út Elyaz. Trong trận bán kết World Cup U20 tối 15/10, nơi tuyển trẻ Pháp thua Morocco 4-5 trên chấm 11m, chính trung vệ 19 tuổi thực hiện thành công một quả luân lưu.

Ở cấp CLB, Elyaz chuyển từ đội trẻ Real tới đội B Betis vào tháng 1/2024. Anh thuận chân trái, có thể chơi trung vệ hoặc hậu vệ trái, sở hữu thể hình và khả năng đọc trận đấu tốt.

"Làm con trai Zidane thực sự khó khăn", cựu tuyển thủ Pháp, Diomede nhận xét.

Elyaz (số 5) thi đấu tại World Cup U20 đang diễn ra ở Chile. Ảnh: AFP

Khi còn thi đấu, Zidane là một trong những tiền vệ hay nhất lịch sử. Ông từng giành Quả Bóng Vàng 1998, giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 1998, Euro 2000 và Real giành Champions League 2002. Năm 2006, nếu không bị truất quyền thi đấu và thua Italy trong loạt luân lưu trận chung kết, Zidane có thể đã nâng World Cup thứ hai.

Siêu sao gốc Algeria cũng thành công trong vai trò HLV. Ông dẫn dắt Real hai giai đoạn 2016-2018 và 2019-2021, giành ba Champions League liên tiếp và hai La Liga. Zidane hiện nhắm tới ghế HLV tuyển Pháp sau World Cup 2026.

Thanh Quý (theo Marca)