Sự nghiệp anh đã có, chỉ còn thiếu mỗi em

Anh sinh ra và lớn lên ở miền Nam, làm quản lý doanh nghiệp riêng.

Sau nhiều năm nỗ lực, anh đã gặt hái được vài thành quả khiến bản thân cảm thấy tự hào. Những năm tuổi trẻ, anh dành trọn tâm sức để lập nghiệp nên ít có thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm. Giờ đây, khi công việc dần ổn định, anh có sự nghiệp riêng và được nhiều người tin tưởng, đánh giá cao. Tuy cuộc sống hiện tại mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc từ sự tự thân, nhưng trong lòng vẫn còn khoảng trống - khoảng trống của em, người có thể đồng cảm, đồng hành và đồng lòng cùng anh trên chặng đường phía trước.

Thời khắc cuối năm đang đến gần, Noel và Tết rộn ràng, lại thêm mùa thu tháng 10 tiết trời se lạnh càng thôi thúc anh viết lá thư này. Với anh, việc tìm kiếm em trong thời điểm này chính là món quà ý nghĩa nhất.

Giới thiệu chút về bản thân: anh 34 tuổi. Gia đình thường nhắc nhở anh chuyện lập gia đình, bởi đến giờ anh vẫn độc thân. Tuổi trẻ, anh dành nhiều thời gian cho sự nghiệp, cộng thêm chuyện tình duyên chưa được thuận buồm xuôi gió nên đến nay vẫn chưa tìm được người phù hợp. Không phải vì anh quá kén chọn, mà thực tế, tìm được người đồng điệu về suy nghĩ, phù hợp để đồng hành quả thật không dễ. Viết những dòng này, anh xem như cho mình một cơ hội và cũng cho chúng ta một cơ hội. Biết đâu, may mắn và nhân duyên sẽ mỉm cười, phải thử mới biết được, em nhỉ.

Về sự nghiệp: em có thể yên tâm, anh là người có chí tiến thủ, có hoài bão rõ ràng. Anh luôn quan niệm, kinh doanh không chỉ để làm giàu cho bản thân và gia đình, mà còn để tạo ra giá trị, lợi ích cho cộng đồng, khách hàng và cả những người cộng sự. Anh tin rằng khi mình đủ mạnh mẽ, mới có thể nâng đỡ và chia sẻ với người khác. Hiện công việc của anh khá ổn định, mang lại thu nhập đều đặn để lo cho gia đình nhỏ trong tương lai. Song song với đó, anh vẫn tiếp tục học hỏi và cập nhật kiến thức mỗi ngày để xây dựng sự nghiệp vững chắc hơn, với mong muốn sau này con cái sẽ được thừa hưởng nền tảng tốt, không phải bươn chải gian khó như thế hệ của anh.

Vì đặc thù kinh doanh đầy áp lực và cạnh tranh, anh hy vọng tìm được người bạn đời hướng về gia đình, dịu dàng, đảm đang, sẵn sàng làm hậu phương vững chắc. Như ông bà ta vẫn nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", anh tin câu nói này rất đúng. Nếu chúng mình có duyên gắn bó, anh sẽ trao em tất cả những gì mình có, chỉ mong nhận lại sự bình yên nơi mái nhà, để mỗi khi bước qua cánh cửa, mọi áp lực đều ở lại phía sau.

Về nhân cách: anh sống theo tinh thần nhà Phật, tin sâu vào nhân quả và luôn cố gắng sống tử tế. Quan điểm sống của anh là: cuộc đời này vốn dĩ là một phép màu của tạo hóa. Trong vũ trụ bao la, giữa hàng tỷ vì sao, lại có một hành tinh nhỏ bé đủ điều kiện duy trì sự sống và chúng ta được gặp nhau ở kiếp này, đó chính là duyên lành. Con người sống vài chục năm rồi rời đi, nên điều quan trọng là sống sao cho tử tế, biết ơn, yêu thương, để tâm hồn học được những bài học ý nghĩa. Anh mong em cũng là một người sâu sắc, có chiều sâu trong cách nghĩ, để đồng hành cùng nhau trên hành trình này.

Ngoại hình anh ổn, mức khá và được nhiều người đánh giá cao về sự chỉn chu, lịch sự trong cách ăn mặc. Anh tin "tâm sinh tướng", nếu mai này có dịp gặp, mong em sẽ thấy "tướng" anh dễ chịu bởi cái tâm thiện lành. Dù vậy, anh cũng luôn chăm chút, rèn luyện thể chất và ngoại hình để gây thiện cảm với người đối diện, hướng tới sự cân bằng giữa chân - thiện - mỹ. Tính anh khá trầm, ít nói, thích những không gian yên tĩnh, có cây xanh, được ngồi thưởng trà và chiêm nghiệm về cuộc sống. Anh không ham nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè nhiều, chỉ giữ vài mối quan hệ thân thiết thật sự.

Quan điểm về tình yêu và gia đình: với anh, cuộc đời dài và đầy thử thách, vì thế tìm được người đồng hành chung bước mới là quan trọng nhất. Cùng nhau đi qua những lúc khó khăn hay giàu sang, vui lẫn buồn, đó mới là tình yêu bền chặt. Anh không tin vào "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên", mà tin vào sự tìm hiểu, quan tâm, sẻ chia hàng ngày để tình cảm lớn dần. Gia đình anh ở miền Tây, ba mẹ dễ tính, anh chị em yêu thương nhau. Một tình yêu lâu bền, theo anh, cần ba yếu tố: sự phù hợp, thấu hiểu và đồng hành.

Trong hình dung của anh, em là cô gái dễ thương, nữ tính, ngoại hình khá, biết chăm sóc bản thân cả về tinh thần lẫn thể chất, có lòng bao dung và sự sâu sắc. Em không cần quá giỏi giang, chỉ cần đủ yêu thương và đồng hành. Anh hy vọng em ở Sài Gòn hoặc miền Tây Nam Bộ để tiện gặp gỡ. Nếu hợp nhau, khoảng một năm tìm hiểu rồi về chung một mái nhà. Anh mong chúng ta có sự phù hợp về ngoại hình, tính cách và quan điểm, suy nghĩ giống nhau về tam quan: nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan.

Anh tin "mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó". Thật lòng mong sớm nhận được hồi âm từ em.

