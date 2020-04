Sự kiện thể thao 2020 giảm sâu vì Covid-19

Đại dịch khiến khoảng 53% số sự kiện thể thao trên toàn cầu đến hết năm 2020 còn khả năng được tổ chức.

Dự báo của công ty tiếp thị thể thao Two Circles cho thấy có 26.424 sự kiện có thể sẽ diễn ra trong giai đoạn từ nay đến cuối năm. Theo kế hoạch ban đầu, chương trình năm nay có 48.803 sự kiện. Tất cả thuộc diện chuyên nghiệp hoặc mang tính đối kháng thành tích cao có bán vé vào cổng với lượng khán giả ít nhất 5.000 người mỗi trận hoặc giải.

Dịch bệnh khiến làng thể thao quốc tế tạm hoãn từ giữa tháng Ba. Trước thực trạng này, Two Circles ước tính doanh thu thể thao toàn cầu đạt khoảng 73,7 tỷ USD. Con số này ít hơn tới 61,6 tỷ USD so với dự báo được đưa ra trước dịch bệnh. Năm 2019, thể thao thế giới mang lại 129 tỷ USD và được kỳ vọng đạt tỷ lệ tăng trưởng 4,9% hàng năm. Dự báo của Two Circle xác định doanh thu gộp của các đơn vị sở hữu quyền kinh doanh thể thao chuyên nghiệp thông qua hoạt động mua bán sản phẩm dịch vụ trong ngày diễn ra sự kiện, tài trợ và bản quyền truyền thông.

US Open là một trong những sự kiện thể thao lớn còn lại trong năm 2020.

"So với các ngành khác trong các thời kỳ thử thách kinh tế gần đây, thể thao chứng tỏ sức hồi phục nhanh. Khi mảng thể thao trực tiếp đang tạm dừng, mọi khía cạnh khác trong ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục gặp khó về tài chính. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn thể thao sẽ trở lại, dù đấu kín hay có đầy đủ khán giả. Nền kinh tế thể thao sẽ lại thịnh vượng", CEO Gareth Balch của Two Circle nhận định.

Two Circles là đối tác trực tiếp của hơn 300 tổ chức thể thao lớn trên thế giới, trong đó có bóng đá Ngoại hạng Anh, Ligue 1 của Pháp và giải Grand Slam quần vợt Wimbledon.

Thời gian gần đây ghi nhận một số tín hiệu cho thấy thể thao sẽ sớm trở lại. Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng golf và thể thao Mỹ sớm vượt khủng hoảng Covid-19. "Tôi muốn fan trở lại các sân đấu càng sớm càng tốt trong khả năng của chúng ta. Họ muốn xem bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục và khúc côn cầu – hockey. Họ cũng muốn ra sân golf hít thở không khí trong lành. Dù không thể nói ngày cụ thể, tôi nghĩ thể thao sớm muộn gì cũng sẽ trở lại", Trump nói trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các giải thể thao Mỹ hôm 4/5.

Ở mảng golf, Đặc phái viên PGA Tour Jay Monahan và người đồng cấp bên phía LPGA Tour Mike Whan đều có chân trong hội đồng cố vấn đa ngành của chính phủ Mỹ. Hội đồng này có hơn 100 thành viên, giúp chính phủ trong nỗ lực sớm mở cửa lại nền kinh tế xứ cờ hoa.

Trong bóng đá, Bundesliga ở Đức hy vọng tái đấu vào tháng 5 dù giai đoạn đầu có thể vắng khán giả, còn Ligue 1 của Pháp vẫn chưa rõ lộ trình sắp tới. La Liga của Tây Ban Nha có phương án mở cửa từ giữa tháng 6, còn Ngoại hạng Anh đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có thời điểm trở lại sớm nhất từ tháng 6.

Mới đây, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu và là nhân tố chủ chốt trong cuộc chiến chống nCoV tại Mỹ, cho rằng cách duy nhất để thể thao chuyên nghiệp trở lại vào Hè năm nay là đấu kín và dồn các vận động viên vào những khách sạn có biện pháp sàng lọc mầm bệnh.

Trước đó, Trường kinh doanh thuộc Đại học Seton Hall, New Jersey công bố kết quả thăm dò dư luận với kết quả 72% người cho rằng sẽ không an toàn nếu đi xem giải trước khi vaccine nCoV được phát triển. Bên cạnh đó, trong số người tự nhận là fan thể thao, có đến 61% tuyên bố không xem thực địa nếu không có vaccine.

Quốc Huy tổng hợp