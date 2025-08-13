Sự kiện nghệ thuật tái hiện quá trình phát triển Thanh Xuan Valley

BIM Land tổ chức chương trình nghệ thuật "Chuyện của Thanh Xuân" ngày 9/8 tại JW Marriott Hà Nội, tái hiện câu chuyện về thiên nhiên và con người giữa thung lũng thông reo.

Sự kiện quy tụ gần 600 khách mời, trong đó có 250 chủ sở hữu và chủ nhân tương lai của các phân khu Valley Park Residences, Valley Town và Spring Residences. Sảnh tiếp đón được chủ đầu tư thiết kế với ngụ ý như cánh cổng dẫn vào Thanh Xuan Valley. Không gian sự kiện mở ra với hàng thông xanh, thảm cỏ, những khóm hoa nở theo mùa.

Xuyên suốt hai tiếng diễn ra chương trình, MC Kim Nguyên Bảo và Phí Linh dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc, từ sự hào hứng khi lắng nghe lịch sử hàng thập kỷ của vùng đất, sự tò mò về quãng thời gian vun vén và phát triển từng khóm cây, hoa đến hình ảnh những ngôi nhà và cộng đồng cư dân tương lai tại Thanh Xuan Valley. Không khí sự kiện được đẩy lên với màn trình diễn nghệ thuật từ ca sĩ Hoàng Dũng, Văn Mai Hương và nhóm nhạc Da Lab.

Hệ sinh thái thiên nhiên thung lũng thông reo được tái hiện trên sân khấu nghệ thuật. Ảnh: BIM Land

Thay vì sử dụng con số hay slide thuyết trình, "Chuyện của Thanh Xuân" kể câu chuyện của một vùng đất bằng ngôn ngữ hình ảnh, âm nhạc và nghệ thuật sân khấu.

"Theo dõi câu chuyện về Thanh Xuan Valley, tôi muốn sớm được gắn bó với nơi này. Điều khiến tôi ấn tượng là quá trình xây dựng tỉ mỉ, hạn chế tối đa sự tác động đến thiên nhiên của chủ đầu tư", chị Vân Anh, chủ sở hữu biệt thự Valley Park Residences chia sẻ.

Sự kiện cũng là dịp để chủ đầu tư giới thiệu đội ngũ đối tác kiến tạo tham gia vào dự án như WATG, SCSY Studio, Coopers Hill, Kume Design Asia, Avalon Collective, White Jacket... Mỗi thương hiệu mang một triết lý và thế mạnh riêng, cùng hội tụ để định hình không gian sống giữa triệu tán thông reo, nơi kiến trúc, cảnh quan và tiện ích được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thước phim ghi lại câu chuyện của những con người gắn bó với vùng đất gây ấn tượng với khán giả. Ảnh: BIM Land

Sự xuất hiện của đại diện Tập đoàn IHG Hotels & Resorts cũng góp phần khẳng định tầm vóc của dự án. Ông Andrew Davidson, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Dương & Hàn Quốc, cho biết, Thanh Xuan Valley sở hữu bối cảnh thiên nhiên hiếm có và tầm nhìn phát triển bền vững.

"InterContinental Thanh Xuan Valley Resort - khu nghỉ dưỡng đầu tiên trong lòng thung lũng tại Việt Nam của InterContinental - sẽ trở thành chương mới trong mối quan hệ hợp tác giữa IHG và BIM Land. Sự kết hợp giữa dịch vụ 5 sao quốc tế với vẻ đẹp thiên nhiên và trải nghiệm bản địa hứa hẹn tạo nên một điểm đến đẳng cấp thế giới về sự sang trọng và độc bản", ông nói.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Hương Giang, Giám đốc Thương mại Khối Thương mại Bất động sản BIM Land nhấn mạnh tầm nhìn kiến tạo "thung lũng hạnh phúc" tại Thanh Xuan Valley, nơi giá trị sống được lan tỏa và mọi thế hệ được sống hài hòa với thiên nhiên.

Những chia sẻ từ đại diện BIM Land và IHG Hotels & Resorts về tiêu chuẩn dịch vụ tại Thanh Xuan Valley và khu nghỉ dưỡng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort. Ảnh: BIM Land

Tại sự kiện, BIM Land cho biết, gần 100% bộ sưu tập Valley Park Residences đã có chủ đồng thời giới thiệu hai phân khu mới Valley Town và Spring Residences. Chủ đầu tư cũng chia sẻ kế hoạch vận hành loạt tiện ích trọng điểm như Country Club, Xuân Village và InterContinental Thanh Xuan Valley Resort.

"Sự kiện nghệ thuật góp phần tạo nên những trải nghiệm gắn kết, để mỗi người thêm yêu vùng đất và cộng đồng Người Thanh Xuân, từ đó, cùng sẻ chia phong cách sống, hướng tới những giá trị bền vững", đại diện BIM Land nhấn mạnh.

Song Anh