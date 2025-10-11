Sự kiện 'Nét riêng định khí chất' với loạt ưu đãi 20/10 của PNJ

PNJ tổ chức chuỗi sự kiện "Nét riêng định khí chất" với nhiều ưu đãi, quà tặng và hoạt động trải nghiệm nhân dịp 20/10.

Thương hiệu thực hiện chuỗi sự kiện với thông điệp "Mỗi người phụ nữ đều ẩn chứa nội lực riêng, làm nên khí chất và phong thái vượt thời gian. Sức mạnh ấy tạo nên những bước tiến đầy vững vàng trước thử thách, tỏa ra thần thái rạng ngời và 20/10 là dịp tưởng thưởng xứng đáng cho chính mình sau nhiều nỗ lực".

Chị Lan Hương (32 tuổi, TP HCM) chia sẻ với PNJ, mỗi người phụ nữ đều có một khí chất riêng, được tạo nên từ những trải nghiệm, nỗ lực và cách yêu thương chính mình. "Với tôi, tự thưởng cho mình một món quà trang sức dịp 20/10 giống như lời khẳng định rằng mình đã làm tốt rồi và mình xứng đáng với điều tốt đẹp ấy", chị nói thêm.

PNJ hướng tới truyền cảm hứng cho phái đẹp trong việc tôn vinh nỗ lực của bản thân. Ảnh: PNJ

Theo đó, PNJ triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, kết hợp cùng chuỗi sự kiện trải nghiệm từ ngày 3 đến 21/10, trong đó có cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max mỗi ngày. Với mỗi hóa đơn từ 10 triệu đồng trở lên, người mua sẽ nhận ngẫu nhiên một chữ cái. Khi thu thập đủ bộ chữ "P-N-V-N", khách hàng sẽ nhận một chiếc iPhone 17 Pro Max.

Trong dịp này, PNJ cũng gửi đến khách hàng những món quà mang ý nghĩa khác như cơ hội sở hữu Hoa hồng vàng kỷ niệm 24K PNJArt dành cho 6 khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất theo khu vực và bộ sưu tập trang sức "Disney | PNJ" dành cho 6 người có tổng giá trị hóa đơn cao thứ hai theo khu vực.

Ngoài ra, thương hiệu còn có chương trình tặng bông tai vàng đến 3,5 triệu đồng; ưu đãi mua kim cương rời tặng trang sức vỏ đến 250 triệu đồng; giảm đến 40% áp dụng cho danh sách sản phẩm chọn lọc và 7 ngày tận hưởng đặc quyền VIP.

Thiết kế nhẫn đính kim cương của PNJ, một gợi ý quà tặng dịp 20/10. Ảnh: PNJ

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi, PNJ tổ chức chuỗi sự kiện "Nét riêng định khí chất" tại 6 địa điểm trên toàn quốc: GO! Ninh Thuận (ngày 11-12/10), GO! Bạc Liêu (ngày 11-12/10), Aeon Mall Hải Phòng (ngày 18-19/10), Aeon Mall Huế (ngày 17-18/10), Aeon Mall Bình Dương (ngày 18-19/10) và Parc Mall TP HCM (ngày 18-19/10). Mỗi không gian đều có các hoạt động tương tác và thông điệp truyền cảm hứng nhằm giúp phái đẹp tận hưởng trọn vẹn niềm vui được tỏa sáng theo cách riêng.

Tại sự kiện, khách tham quan có thể trải nghiệm các hoạt động trò chơi tương tác, check-in nhận hoa tươi, trải nghiệm workshop làm nến thơm, cùng hàng loạt ưu đãi độc quyền như 100% nhận quà, cơ hội sở hữu trang sức vàng áp dụng cho khách hàng tham quan và mua sắm theo khung giờ. Bên cạnh đó, các nữ ca sĩ khách mời như Bùi Lan Hương, Lâm Bảo Ngọc sẽ có mặt tại sự kiện để mang đến không gian âm nhạc, lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần tự tin yêu bản thân.

Bùi Lan Hương và Lâm Bảo Ngọc biểu diễn tại GO! Ninh Thuận và GO! Bạc Liêu vào ngày 12/10. Ảnh: PNJ

Thông qua chương trình ưu đãi cùng chuỗi sự kiện "Nét riêng định khí chất", PNJ muốn gửi lời tri ân những người phụ nữ hiện đại không ngừng khẳng định nội lực, nét riêng. "Mỗi thiết kế trang sức tinh tế, đẳng cấp của PNJ là một món quà xứng đáng cho hành trình nuôi dưỡng nội lực một cách bền bỉ và thể hiện khí chất của người phụ nữ", đại diện thương hiệu nói.

Nhật Lệ