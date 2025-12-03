Sự kiện mở bán Risa by La Pura thu hút hơn 1.000 người

TP HCMSự kiện mở bán Risa by La Pura ngày 30/11 do Phát Đạt làm đơn vị phát triển ghi nhận lượng khách lớn, tỷ lệ giao dịch cao nhờ vị trí, tiện ích và chính sách tài chính.

Lễ giới thiệu và mở bán quy tụ hơn 1.000 khách hàng tham dự. Trước thời điểm diễn ra sự kiện, tòa tháp này đã giao dịch khoảng 80% giỏ hàng trong ba ngày mở bán tại văn phòng dự án. Trong chương trình giới thiệu ngày 30/11, sản phẩm tiếp tục được ghi nhận giao dịch đạt 92% giỏ hàng sau khoảng hai giờ.

Hơn 1.000 khách hàng và nhà đầu tư tham dự sự kiện giới thiệu Risa by La Pura. Ảnh: Phát Đạt

Chị Đỗ Thị Diệp (phường Thạch Mỹ), nhà đầu tư có 15 năm kinh nghiệm tại TP HCM, cho biết quyết định tham gia dự án do đánh giá tiềm năng hạ tầng khu vực. Chị liên hệ với trải nghiệm từ một dự án trên Xa Lộ Hà Nội, nơi giá trị bất động sản tăng sau khi metro đi vào vận hành. "Tôi kỳ vọng khi quốc lộ 13 mở rộng và tuyến metro Thủ Dầu Một - TP HCM hoạt động, giá trị La Pura cũng sẽ tăng", chị nói.

Với nhóm khách mua ở thực, yếu tố nội tại của đô thị và chính sách tài chính được quan tâm nhiều hơn. Chị Mai Vy (TP HCM), chủ sở hữu một căn hộ tại Risa by La Pura, cho biết dự án phù hợp với kế hoạch gia đình trẻ.

"Tòa tháp dành riêng cho trẻ em, có trường học nội khu và 35 không gian cho trẻ. Thêm vào đó, chính sách chỉ thanh toán 10% đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất giúp tôi chủ động tài chính", chị chia sẻ.

92% giỏ hàng được bán hết sau 2 giờ giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Phát Đạt

Chuyên gia tại sự kiện cho biết, nhu cầu nổi bật của các gia đình trẻ và khoảng 45.000 chuyên gia nước ngoài làm việc tại khu vực hiện tập trung vào ba yếu tố: không gian sống đảm bảo sức khỏe, đô thị có tiện ích tiếp cận trong 5-10 phút đi bộ, và môi trường giáo dục chất lượng.

Theo đó, La Pura được giới thiệu với mô hình đô thị all-in-one, áp dụng thiết kế Biophilic Design và hệ tiện ích hơn 100 hạng mục từ tầng trệt đến tầng mái. Dự án bao gồm khu thương mại quy mô 20.000 m2, phố mua sắm phong cách Nhật - Hàn, 12 hồ bơi trên cao, trường học nội khu cùng nhiều tiện ích phục vụ cư dân. Dự án kỳ vọng hấp dẫn nhóm khách thuê cao cấp, trong bối cảnh khu vực ghi nhận tỷ suất cho thuê khoảng 7,5% mỗi năm.

Bộ sưu tập những căn đẹp nhất tòa thu hút khách mua. Ảnh: Phát Đạt

Tại sự kiện, bộ sưu tập 15 căn Garden House và Loft House - hai dòng sản phẩm được thiết kế trần cao 5,4 m và có không gian vườn riêng cũng nhanh chóng hết hàng. Đại diện đơn vị phát triển cho biết đây là những loại hình sở hữu tỷ lệ quan tâm cao nhờ đặc điểm thông thoáng và trải nghiệm tương tự nhà ở thấp tầng.

Chương trình còn mang đến 30 chỉ vàng cho khách giao dịch thành công. Đơn vị phát triển cho rằng hoạt động này nhằm tri ân và chúc mừng những khách hàng trở thành cư dân tương lai của dự án.

Song Anh