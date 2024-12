Sự kiện khiến 4 triệu con chim biển biến mất

AlaskaMột khối nước ấm ở Thái Bình Dương năm 2014-2016 khiến lượng lớn chim murre bỏ mạng, trở thành sự kiện chết hàng loạt đơn loài lớn nhất lịch sử.

So sánh đàn chim murre tại một khu vực được theo dõi ở Alaska năm 2014 (trên) và năm 2021 (dưới). Ảnh: USFWS

Các nhà khoa học ước tính có tới 4 triệu con chim murre (Uria aalge) biến mất tại bang Alaska, Mỹ, trong giai đoạn 2014 - 2016. Đây là sự kiện chết hàng loạt đơn loài lớn nhất trong lịch sử hiện đại, IFL Science hôm 17/12 đưa tin.

Nguyên nhân dẫn đến sự kiện thảm khốc là "The Blob", một khối nước ấm ở bắc Thái Bình Dương, đã tác động tiêu cực và lâu dài đến sinh vật sống trên biển và ven bờ. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science.

Chim murres sống theo các đàn lớn, thường đậu sát nhau dọc theo các vách đá ven biển. Chúng rất đông đúc, ồn ào và nổi bật ở thời hoàng kim. Điều này khiến sự sụt giảm số lượng đột ngột từ năm 2014 đến năm 2016 trở nên rất dễ thấy.

Năm 2014, một vùng nước ấm bất thường, còn gọi là The Blob, hình thành và lan tỏa hơi ấm chết chóc từ biển Bering phía Đông đến vịnh Alaska. The Blob tồn tại khoảng hai năm, gây hại cho hệ sinh thái khi tiêu diệt nhiều sinh vật biển và làm gián đoạn mạng lưới thức ăn. Tác động của nó rất rộng, thậm chí ảnh hưởng đến chim murre khi những 'chuyên gia' lặn sâu này không thể tìm đủ thức ăn.

Đến cuối năm 2016, có tới hơn 62.000 xác chim murre dạt vào bờ biển vịnh Alaska. Các chuyên gia tiếp tục thống kê số lượng và mở rộng tìm kiếm qua từng năm. Họ cũng hiểu rằng những con chim chết trên bờ biển chỉ là phần nổi của tảng băng - hầu hết chim chết ngoài biển không dạt vào bờ.

Sự giảm sút số lượng chim rất rõ ràng ở mọi địa điểm mà nhóm nghiên cứu theo dõi, không chỉ ở vịnh Alaska. Dường như sự thiếu hụt thức ăn đã có tác động kép, vừa lấy mạng những con chim suy dinh dưỡng, vừa khiến những con sống sót quá yếu để sinh sản.

Một đàn chim murre tụ tập ở Alaska. Ảnh: Sarah Schoen/USGS

"Chúng tôi đã biết đây là sự kiện chết hàng loạt lớn chưa từng có. Chúng tôi chỉ không biết nó lớn đến mức nào", đồng tác giả nghiên cứu Heather Renner, nhà sinh học tại Khu bảo tồn Động vật hoang dã Quốc gia Hàng hải Alaska, cho biết.

7 năm sau giai đoạn 2014 - 2016 của The Blob, vẫn chưa có đàn chim nào trong số những đàn được theo dõi có dấu hiệu phục hồi. Sau nhiều năm đếm số lượng chim, các chuyên gia công bố nghiên cứu về sự kiện chết hàng loạt trên tạp chí Science. Theo ước tính của họ, khoảng 4 triệu chim murre đã chết đói do The Blob, chiếm 50% số cá thể ở Alaska.

Tương lai của loài chim sống ven biển này có vẻ ảm đạm vì với số lượng giảm, chúng trở nên dễ tổn thương hơn trước động vật săn mồi và áp lực môi trường.

Thu Thảo (Theo IFL Science)