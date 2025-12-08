Sự kiện khám phá dinh dưỡng bằng công nghệ của Danone Việt Nam

TP HCM- Các gia đình tham gia sự kiện "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil" có cơ hội tìm hiểu về khoa học dưỡng chất thông qua những trải nghiệm công nghệ độc đáo.

Danone Việt Nam kết hợp thương hiệu Aptamil tổ chức sự kiện "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil" mang thông điệp "Dưỡng chất đồng hành - Phi thường cất bước" từ ngày 5 đến 7/12, tại Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM.

Bà Korakot Vuthihirunthamrong (Mimi), Giám đốc Phát triển Đông Nam Á của Danone, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Danone Việt Nam

Bà Korakot Vuthihirunthamrong (Mimi), Giám đốc Phát triển Đông Nam Á của Danone, cho biết dinh dưỡng khoa học là nền tảng cho một khởi đầu vững chắc trong những năm đầu đời. Đây cũng là định hướng mà Danone theo đuổi khi mang các giải pháp tiên tiến của Aptamil đến với gia đình Việt Nam.

"Sự kiện 'Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil' cho thấy rõ cam kết đầu tư dài hạn của chúng tôi tại thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định tham vọng trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành. Chương trình là minh chứng cho chuyên môn và kinh nghiệm toàn cầu của Danone, giúp chúng tôi đến gần hơn với các bậc phụ huynh, để mỗi em bé đều có cơ hội phát triển toàn diện, tự tin và bộc lộ hết tiềm năng của mình", bà nói.

Trạm Sphere 360 độ là nơi để gia đình dừng chân và đắm chìm trong những thước phim được trình chiếu 3D đầy ấn tượng. Ảnh: Danone Việt Nam

Tại chuỗi sự kiện, Danone Việt Nam cùng thương hiệu Aptamil mang đến những trải nghiệm đa giác quan thông qua sự kết hợp giữa khoa học dinh dưỡng và công nghệ. Bằng việc ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D hiện đại, khu vực này tạo nên một không gian kỳ ảo, tràn ngập những trải nghiệm thị giác và cảm xúc sống động, đánh thức mọi giác quan của người xem, giúp các gia đình có cơ hội "du hành vào vũ trụ dưỡng chất".

Tiếp nối hành trình, khách tham dự lần lượt khám phá các "tinh cầu" dinh dưỡng, được thiết kế như những trạm tương tác khoa học, mô phỏng những giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt đến từ thương hiệu Aptamil. Các gia đình sẽ trực tiếp tham gia trò chơi tại trạm Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik 3 để khám phá những dưỡng chất phù hợp, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ, mang lại lợi ích về "đề kháng - trí não song hành". Các trạm kế tiếp sẽ giúp cha mẹ hiểu thêm về dưỡng chất hỗ trợ phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, người tham gia còn có cơ hội lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân với khu vực chụp ảnh sáng tạo, hiệu ứng ảo ảnh thị giác với thông điệp "Cao lớn - Thông minh vượt trội".

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình Gala night ca nhạc diễn ra vào tối 6/12, có sự góp mặt của ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hiền Thục và Bùi Công Nam. Sự kiện mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật sôi động và những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ cho mọi gia đình.

Ca sĩ Hiền Thục biểu diễn tại Gala night của sự kiện. Ảnh: Danone Việt Nam

Danone là một trong những tập đoàn hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe qua thực phẩm, được thành lập từ năm 1919. Hơn một thế kỷ phát triển, doanh nghiệp xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc cùng danh mục sản phẩm phong phú, trong đó nổi bật là thương hiệu Aptamil, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ở nhiều độ tuổi và tình trạng cơ thể khác nhau.

Kế thừa giá trị đó, Aptamil - thương hiệu với hơn 50 năm nghiên cứu dành riêng cho trẻ nhỏ, luôn sát cánh cùng các bậc phụ huynh trong hành trình hỗ trợ con tăng cường đề kháng và hoàn thiện trí não ngay từ giai đoạn đầu đời. Một trong những thành tựu khoa học đáng chú ý là hệ công thức Synbiotic độc quyền, được cấp bằng sáng chế tại châu Âu. Hệ dưỡng chất này được chứng minh lâm sàng hỗ trợ cân bằng vi sinh đường ruột, từ đó tăng cường đề kháng ở cả trẻ sinh thường và trẻ sinh mổ. Đây cũng là dưỡng chất chính trong các sản phẩm chủ lực của thương hiệu như Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik 3.

Tại Việt Nam, sản phẩm Aptamil được phân phối bởi Công ty Danone Việt Nam. Doanh nghiệp tập trung đầu tư phát triển thương hiệu Aptamil với nhiều dòng sản phẩm cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ em. Theo báo cáo từ hệ thống cửa hàng mẹ và bé Con Cưng, tính đến năm 2024, nhãn hàng Aptamil, bao gồm dòng Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3) lọt top 3 nhãn hiệu sữa bột tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc cao cấp, sản phẩm cũng được bình chọn là "nhãn hiệu được khuyên dùng nhiều nhất" trong hai năm liên tiếp.

Hải My